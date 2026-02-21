"Ультиматуми - до кремля" - МЗС відреагувало на шантаж Словаччини і Угорщини

$43.270.00
50.920.00
uken
17:20 • 13240 перегляди
Орбан проти Мадяра. В Угорщині стартувала напружена виборча кампанія
16:35 • 5750 перегляди
Трамп підвищив мита у США до 15% для всіх країн
13:53 • 14094 перегляди
ЗСУ завдали удару ракетами "Фламінго" по заводу-виробнику "Іскандерів"
Ексклюзив
21 лютого, 11:17 • 23618 перегляди
На Дніпровщині компанія влаштувала конфлікт зі стріляниною у військових, є один поранений і двоє затриманих
21 лютого, 11:02 • 24671 перегляди
Україна закликала Брюссель втрутитися у суперечку з Угорщиною щодо нафтопроводу - ЗМІ
21 лютого, 09:59 • 23083 перегляди
Україна запровадила санкції проти 225 капітанів російського "тіньового флоту" та компаній ВПК
Ексклюзив
21 лютого, 08:00 • 21789 перегляди
Чорний кмин: властивості та користь для організмуPhoto
20 лютого, 19:44 • 25931 перегляди
Є інформація про підготовку ворогом нових ударів по енергетиці - Шмигаль
20 лютого, 18:27 • 35986 перегляди
Угорщина заблокувала 90 млрд євро допомоги для України - FT
20 лютого, 16:35 • 27382 перегляди
Через відлигу рівень води в річках України зросте: які області може підтопити
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−7°
1м/с
67%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
СБС відмінусували "Торнадо-С", якими рф кошмарить мирні міста - "Мадяр" показав кадриVideo21 лютого, 10:46 • 5366 перегляди
Викрали і вбили дитину та жінку - у Запоріжжі двом чоловікам оголосили вирок13:35 • 14421 перегляди
Сили оборони відновили контроль над понад 300 кв. км на півдні України14:51 • 5798 перегляди
"Для кремля вони гарматне м’ясо" - Сибіга відреагував на вербування африканців росією15:05 • 4594 перегляди
Брітні Спірс опублікувала відверте фото без одягу з відпочинку на пляжіPhoto15:47 • 10377 перегляди
Публікації
Три медичні трагедії і роки боротьби у судах: чи має українських пацієнт право на справедливість20 лютого, 13:32 • 43185 перегляди
Блохи в домі: як дрібна проблема перетворюється на велику загрозу і що з цим робитиPhoto20 лютого, 11:49 • 52417 перегляди
Defence City дає переваги підприємствам ОПК, але потребує гнучкіших умов доступу - експерт
Ексклюзив
20 лютого, 10:00 • 64050 перегляди
Найчуттєвіші і найвразливіші: що потрібно знати про знак зодіаку Риби19 лютого, 14:22 • 79149 перегляди
Топ дієвих порад, як покращити стосунки з партнером
Ексклюзив
19 лютого, 13:31 • 116875 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Віктор Орбан
Марк Рютте
Музикант
Актуальні місця
Україна
Запорізька область
Сполучені Штати Америки
Дніпропетровська область
Угорщина
Реклама
УНН Lite
Брітні Спірс опублікувала відверте фото без одягу з відпочинку на пляжіPhoto15:47 • 10591 перегляди
Зендею помітили з новою обручкою на тлі чуток про таємний шлюб з Томом ГолландомPhoto21 лютого, 08:33 • 21404 перегляди
Ерік Дейн з "Анатомії Грей" дав останню пораду своїм донькам у посмертному інтерв'ю21 лютого, 07:37 • 23300 перегляди
Бойфренд Дженніфер Еністон розкрив секрети здорової комунікації у їхніх стосунках20 лютого, 20:02 • 16207 перегляди
Мел Гібсон після розриву з Розалінд Росс готовий до нових стосунків та народження дітей20 лютого, 19:21 • 18915 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Іскандер (ОТРК)
Шахед-136
Фільм

"Ультиматуми - до кремля" - МЗС відреагувало на шантаж Словаччини і Угорщини

Київ • УНН

 • 14 перегляди

МЗС України засудило ультиматуми Угорщини та Словаччини щодо енергопостачання, назвавши їх підіграванням агресору. Україна розглядає можливість задіяти "Механізм раннього попередження" через погрози з Будапешта та Братислави.

"Ультиматуми - до кремля" - МЗС відреагувало на шантаж Словаччини і Угорщини

Міністерство закордонних справ України відреагувало на ультиматуми та шантаж з боку керівництва урядів Угорщини та Словацької Республіки щодо енергопостачання між Україною і двома сусідніми державами. Про це повідомляє УНН з посиланням на заяву МЗС.

Деталі

У зовнішньополітичному відомстві зазначили, що "ультиматуми слід відправляти до кремля, і точно не до Києва". Там додали, що під час масованих та цілеспрямованих російських обстрілів енергетичної інфраструктури України, дії угорського і словацького урядів не лише підіграють агресору, а й шкодять власним енергетичним компаніям, які здійснюють енергопостачання на комерційній основі.

Україна перебуває на постійному контакті з представниками Європейської Комісії щодо пошкоджень української енергетичної інфраструктури, завданих щоденними російськими ударами. Ми також довели інформацію про наслідки цих атак на інфраструктуру нафтопроводу "Дружба" до урядів Угорщини і Словаччини. Під щоденними загрозами нових ракетних атак тривають безпекові, стабілізаційні ремонтні роботи. Також, Україна запропонувала альтернативні шляхи вирішення питання постачання не російської нафти до цих країн

 - йдеться в заяві МЗС.

Також у відомстві додали, що Україна завжди була, є і залишатиметься надійним енергетичним партнером ЄС і транзитером енергоресурсів.

В умовах безпідставних і безвідповідальних погроз, які лунають з Будапешта і Братислави протягом останніх днів, Україна розглядає можливість задіяти "Механізм раннього попередження", передбачений Угодою про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Ми закликаємо уряди Угорщини та Словацької Республіки до конструктивної взаємодії та відповідальної поведінки

 - йдеться в тексті заяви.

Нагадаємо

Уряд Угорщини заявив про можливість припинення експорту електроенергії та газу до України, якщо Київ не відновить постачання російської нафти до країни трубопроводом "Дружба".

Водночас прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо поставив ультиматум - якщо Україна не відновить транзит нафти в понеділок, він звернеться до словацьких компаній із проханням припинити аварійне постачання електроенергії до України.

Євген Устименко

ПолітикаСвіт
російська пропаганда
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Воєнний стан
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Європейська комісія
Роберт Фіцо
Європейський Союз
Словаччина
Угорщина
Україна