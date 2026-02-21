"Ультиматуми - до кремля" - МЗС відреагувало на шантаж Словаччини і Угорщини

Міністерство закордонних справ України відреагувало на ультиматуми та шантаж з боку керівництва урядів Угорщини та Словацької Республіки щодо енергопостачання між Україною і двома сусідніми державами. Про це повідомляє УНН з посиланням на заяву МЗС.

У зовнішньополітичному відомстві зазначили, що "ультиматуми слід відправляти до кремля, і точно не до Києва". Там додали, що під час масованих та цілеспрямованих російських обстрілів енергетичної інфраструктури України, дії угорського і словацького урядів не лише підіграють агресору, а й шкодять власним енергетичним компаніям, які здійснюють енергопостачання на комерційній основі.

Україна перебуває на постійному контакті з представниками Європейської Комісії щодо пошкоджень української енергетичної інфраструктури, завданих щоденними російськими ударами. Ми також довели інформацію про наслідки цих атак на інфраструктуру нафтопроводу "Дружба" до урядів Угорщини і Словаччини. Під щоденними загрозами нових ракетних атак тривають безпекові, стабілізаційні ремонтні роботи. Також, Україна запропонувала альтернативні шляхи вирішення питання постачання не російської нафти до цих країн

Також у відомстві додали, що Україна завжди була, є і залишатиметься надійним енергетичним партнером ЄС і транзитером енергоресурсів.

В умовах безпідставних і безвідповідальних погроз, які лунають з Будапешта і Братислави протягом останніх днів, Україна розглядає можливість задіяти "Механізм раннього попередження", передбачений Угодою про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Ми закликаємо уряди Угорщини та Словацької Республіки до конструктивної взаємодії та відповідальної поведінки