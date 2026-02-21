Прем'єр Словаччини Фіцо пригрозив припинити постачання електроенергії до України і виставив "дедлайн"
Київ • УНН
Роберт Фіцо погрожує припинити аварійне постачання електроенергії до України. Це станеться, якщо Україна не відновить транзит нафти до Словаччини.
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо поставив ультиматум - якщо Україна не відновить транзит нафти в понеділок, він звернеться до словацьких компаній із проханням припинити аварійне постачання електроенергії до України, про що написав у суботу у Facebook, пише УНН.
Якщо Президент України не відновить постачання нафти до Словаччини в понеділок, того ж дня я звернуся до відповідних словацьких компаній із проханням припинити аварійне постачання електроенергії до України
Доповнюється...