Прем'єр Словаччини Фіцо пригрозив припинити постачання електроенергії до України і виставив "дедлайн"

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо поставив ультиматум - якщо Україна не відновить транзит нафти в понеділок, він звернеться до словацьких компаній із проханням припинити аварійне постачання електроенергії до України, про що написав у суботу у Facebook, пише УНН.

Якщо Президент України не відновить постачання нафти до Словаччини в понеділок, того ж дня я звернуся до відповідних словацьких компаній із проханням припинити аварійне постачання електроенергії до України - написав Фіцо.

Доповнюється...