Прем'єр Словаччини Фіцо пригрозив припинити постачання електроенергії до України і виставив "дедлайн"

Ексклюзив
11:17 • 396 перегляди
На Дніпровщині компанія влаштувала конфлікт зі стріляниною у військових, є один поранений і двоє затриманих
11:02 • 1540 перегляди
Україна закликала Брюссель втрутитися у суперечку з Угорщиною щодо нафтопроводу - ЗМІ
09:59 • 3514 перегляди
Україна запровадила санкції проти 225 капітанів російського "тіньового флоту" та компаній ВПК
Ексклюзив
08:00 • 8312 перегляди
Чорний кмин: властивості та користь для організмуPhoto
20 лютого, 19:44 • 19229 перегляди
Є інформація про підготовку ворогом нових ударів по енергетиці - Шмигаль
20 лютого, 18:27 • 30761 перегляди
Угорщина заблокувала 90 млрд євро допомоги для України - FT
20 лютого, 16:35 • 25404 перегляди
Через відлигу рівень води в річках України зросте: які області може підтопити
20 лютого, 14:46 • 29882 перегляди
Україна розраховує на ще один раунд тристоронніх переговорів у лютому, відповіді готові і пріоритети визначені - Зеленський
20 лютого, 13:29 • 27628 перегляди
НБУ припиняє обіг банкнот 1, 2, 5 та 10 гривень зразків 2003–2007 років
20 лютого, 12:53 • 23627 перегляди
ЄС планує ухвалити 20-й пакет санкцій проти росії наступного понеділка - Каллас
Публікації
Ексклюзиви
Популярнi новини
МОК розпочне розслідування щодо очільника ФІФА Інфантіно через його участь у політичному заході Трампа21 лютого, 03:41 • 5926 перегляди
російський танкер прямує до Куби в обхід санкцій США на тлі енергетичного колапсу на острові21 лютого, 04:14 • 6090 перегляди
Колумбія досягла прогресу в переговорах із Венесуелою щодо відновлення торгівлі природним газом21 лютого, 04:31 • 7596 перегляди
Південна Корея розглядає можливість приєднання до програми PURL для підтримки України озброєнням21 лютого, 04:48 • 10454 перегляди
Ерік Дейн з "Анатомії Грей" дав останню пораду своїм донькам у посмертному інтерв'ю07:37 • 5264 перегляди
Публікації
Три медичні трагедії і роки боротьби у судах: чи має українських пацієнт право на справедливість20 лютого, 13:32 • 30664 перегляди
Блохи в домі: як дрібна проблема перетворюється на велику загрозу і що з цим робитиPhoto20 лютого, 11:49 • 39909 перегляди
Defence City дає переваги підприємствам ОПК, але потребує гнучкіших умов доступу - експерт
Ексклюзив
20 лютого, 10:00 • 50928 перегляди
Найчуттєвіші і найвразливіші: що потрібно знати про знак зодіаку Риби19 лютого, 14:22 • 68385 перегляди
Топ дієвих порад, як покращити стосунки з партнером
Ексклюзив
19 лютого, 13:31 • 105723 перегляди
УНН Lite
Зендею помітили з новою обручкою на тлі чуток про таємний шлюб з Томом ГолландомPhoto08:33 • 3416 перегляди
Ерік Дейн з "Анатомії Грей" дав останню пораду своїм донькам у посмертному інтерв'ю07:37 • 5288 перегляди
Бойфренд Дженніфер Еністон розкрив секрети здорової комунікації у їхніх стосунках20 лютого, 20:02 • 11337 перегляди
Мел Гібсон після розриву з Розалінд Росс готовий до нових стосунків та народження дітей20 лютого, 19:21 • 14115 перегляди
"Знайшла кохання на схилі літ" - Лілія Сандулеса таємно вийшла заміж вп'яте під час війни20 лютого, 13:28 • 19792 перегляди
Прем'єр Словаччини Фіцо пригрозив припинити постачання електроенергії до України і виставив "дедлайн"

Київ • УНН

 • 40 перегляди

Роберт Фіцо погрожує припинити аварійне постачання електроенергії до України. Це станеться, якщо Україна не відновить транзит нафти до Словаччини.

Прем'єр Словаччини Фіцо пригрозив припинити постачання електроенергії до України і виставив "дедлайн"

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо поставив ультиматум - якщо Україна не відновить транзит нафти в понеділок, він звернеться до словацьких компаній із проханням припинити аварійне постачання електроенергії до України, про що написав у суботу у Facebook, пише УНН.

Якщо Президент України не відновить постачання нафти до Словаччини в понеділок, того ж дня я звернуся до відповідних словацьких компаній із проханням припинити аварійне постачання електроенергії до України

- написав Фіцо.

Доповнюється...

Юлія Шрамко

ЕкономікаПолітикаСвіт
Енергетика
Відключення світла
Електроенергія
Роберт Фіцо
Словаччина
Україна