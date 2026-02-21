$43.270.00
На Днепропетровщине компания устроила конфликт со стрельбой в военных, есть один раненый и двое задержанных
11:02 • 8978 просмотра
Украина призвала Брюссель вмешаться в спор с Венгрией по поводу нефтепровода - СМИ
09:59 • 9096 просмотра
Украина ввела санкции против 225 капитанов российского "теневого флота" и компаний ВПК
Эксклюзив
08:00 • 11491 просмотра
Черный тмин: свойства и польза для организмаPhoto
20 февраля, 19:44 • 21085 просмотра
Есть информация о подготовке врагом новых ударов по энергетике - Шмыгаль
20 февраля, 18:27 • 31967 просмотра
Венгрия заблокировала 90 млрд евро помощи для Украины - FT
20 февраля, 16:35 • 26181 просмотра
Из-за оттепели уровень воды в реках Украины вырастет: какие области может подтопить
20 февраля, 14:46 • 30235 просмотра
Украина рассчитывает на еще один раунд трехсторонних переговоров в феврале, ответы готовы и приоритеты определены - Зеленский
20 февраля, 13:29 • 27898 просмотра
НБУ прекращает обращение банкнот 1, 2, 5 и 10 гривен образцов 2003–2007 годов
20 февраля, 12:53 • 23798 просмотра
ЕС планирует принять 20-й пакет санкций против россии в следующий понедельник - Каллас
Актуальные люди
Дональд Трамп
Фридрих Мерц
Ангела Меркель
Петер Сийярто
Роберт Фицо
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Вашингтон
Иран
Село
Техника
Социальная сеть
Фильм
9К720 Искандер
Шахед-136

Премьер Словакии Фицо пригрозил прекратить поставки электроэнергии в Украину и выставил "дедлайн"

Киев • УНН

 • 1026 просмотра

Роберт Фицо угрожает прекратить аварийные поставки электроэнергии в Украину. Это произойдет, если Украина не возобновит транзит нефти в Словакию.

Премьер Словакии Фицо пригрозил прекратить поставки электроэнергии в Украину и выставил "дедлайн"

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо поставил ультиматум: если Украина не возобновит транзит нефти в понедельник, он обратится к словацким компаниям с просьбой прекратить аварийные поставки электроэнергии в Украину, о чем написал в субботу в Facebook, пишет УНН.

Если Президент Украины не возобновит поставки нефти в Словакию в понедельник, в тот же день я обращусь к соответствующим словацким компаниям с просьбой прекратить аварийные поставки электроэнергии в Украину

- написал Фицо.

Фицо заявил, что словацко-украинские отношения не могут функционировать как "билет в один конец, выгодный только для Украины".

"Если поставки нефти в Словакию не будут возобновлены в понедельник, я обращусь к государственной акционерной компании SEPS с просьбой прекратить аварийные поставки электроэнергии в Украину", - повторил он.

Как отмечает Aktuality.sk, нефть не поступает в Словакию и Венгрию с конца января. Причина – поврежденный нефтепровод "Дружба" в Украине. Поэтому словацкое правительство сделало "радикальный шаг" и высвободило государственные резервы. Объявленное чрезвычайное положение в нефтесекторе в стране действует с 19 февраля и продлится максимум до 30 сентября этого года.

Также Фицо в посте в соцсети заявил, что считает "абсолютно правильным то, что я отказался включить Словакию в последний военный кредит для Украины в размере 90 миллиардов евро".

Дополнение

Остановка поставок российской нефти по трубопроводу "Дружба" после российской атаки вызвала новую напряженность между Украиной и государствами-членами ЕС Венгрией и Словакией.

Венгрия и Словакия, где находятся единственные оставшиеся в ЕС нефтеперерабатывающие заводы, использующие российскую нефть, поставляемую по трубопроводу "Дружба", пытаются обеспечить поставки с тех пор, как они были приостановлены 27 января.

Венгрия и Словакия обвинили Украину в затягивании возобновления поставок по политическим причинам, и в среду объявили о прекращении экспорта дизельного топлива в Украину. Венгрия также пригрозила прекращением экспорта электроэнергии и газа в Украину.

Впрочем, в отчете аналитического Центра исследования демократии (CSD) от 16 февраля, отмечается, что Венгрии не нужна российская нефть, поскольку другие источники легкодоступны.

"Нет никаких технических или экономических оснований для продолжения действия санкционного исключения для российской нефти в Центральной Европе. Дальнейшая зависимость Венгрии - это политический выбор, который ослабляет единство ЕС и подрывает доверие к санкционному режиму. Постепенный отказ от российской нефти до конца 2026 года является одновременно возможным и важным для долгосрочной энергетической безопасности Европы", - сказал директор программы энергетики и климата CSD Мартин Владимиров.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, отмечало Reuters, является ярым противником стремления Украины к вступлению в ЕС, и Венгрия, и Словакия поддерживали хорошие отношения с главой кремля владимиром путиным почти четыре года вторжения рф в Украину.

Юлия Шрамко

ЭкономикаПолитикаНовости Мира
Энергетика
Отключение света
Электроэнергия
Роберт Фицо
Словакия
Украина