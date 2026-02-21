"Ультиматумы - в кремль" - МИД отреагировал на шантаж Словакии и Венгрии

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на ультиматумы и шантаж со стороны руководства правительств Венгрии и Словацкой Республики относительно энергоснабжения между Украиной и двумя соседними государствами. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление МИД.

Детали

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что "ультиматумы следует отправлять в кремль, и точно не в Киев". Там добавили, что во время массированных и целенаправленных российских обстрелов энергетической инфраструктуры Украины, действия венгерского и словацкого правительств не только подыгрывают агрессору, но и вредят собственным энергетическим компаниям, осуществляющим энергоснабжение на коммерческой основе.

Украина находится в постоянном контакте с представителями Европейской Комиссии относительно повреждений украинской энергетической инфраструктуры, нанесенных ежедневными российскими ударами. Мы также довели информацию о последствиях этих атак на инфраструктуру нефтепровода "Дружба" до правительств Венгрии и Словакии. Под ежедневными угрозами новых ракетных атак продолжаются безопасные, стабилизационные ремонтные работы. Также, Украина предложила альтернативные пути решения вопроса поставки не российской нефти в эти страны - говорится в заявлении МИД.

Также в ведомстве добавили, что Украина всегда была, есть и будет оставаться надежным энергетическим партнером ЕС и транзитером энергоресурсов.

В условиях безосновательных и безответственных угроз, которые звучат из Будапешта и Братиславы в течение последних дней, Украина рассматривает возможность задействовать "Механизм раннего предупреждения", предусмотренный Соглашением об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом. Мы призываем правительства Венгрии и Словацкой Республики к конструктивному взаимодействию и ответственному поведению - говорится в тексте заявления.

Напомним

Правительство Венгрии заявило о возможности прекращения экспорта электроэнергии и газа в Украину, если Киев не возобновит поставки российской нефти в страну по трубопроводу "Дружба".

В то же время премьер-министр Словакии Роберт Фицо поставил ультиматум - если Украина не возобновит транзит нефти в понедельник, он обратится к словацким компаниям с просьбой прекратить аварийные поставки электроэнергии в Украину.