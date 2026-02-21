$43.270.00
17:20 • 16920 просмотра
Орбан против Мадьяра. В Венгрии стартовала напряженная избирательная кампания
13:53 • 16617 просмотра
ВСУ нанесли удар ракетами "Фламинго" по заводу-производителю "Искандеров"
Эксклюзив
21 февраля, 11:17 • 25938 просмотра
В Днепропетровской области компания устроила конфликт со стрельбой в военных, есть один раненый и двое задержанных
21 февраля, 11:02 • 26547 просмотра
Украина призвала Брюссель вмешаться в спор с Венгрией по поводу нефтепровода - СМИ
21 февраля, 09:59 • 23876 просмотра
Украина ввела санкции против 225 капитанов российского "теневого флота" и компаний ВПК
Эксклюзив
21 февраля, 08:00 • 22243 просмотра
Черный тмин: свойства и польза для организмаPhoto
20 февраля, 19:44 • 26179 просмотра
Есть информация о подготовке врагом новых ударов по энергетике - Шмыгаль
20 февраля, 18:27 • 36220 просмотра
Венгрия заблокировала 90 млрд евро помощи для Украины - FT
20 февраля, 16:35 • 27503 просмотра
Из-за оттепели уровень воды в реках Украины вырастет: какие области может подтопить
20 февраля, 14:46 • 31431 просмотра
Украина рассчитывает на еще один раунд трехсторонних переговоров в феврале, ответы готовы и приоритеты определены - Зеленский
"Ультиматумы - в кремль" - МИД отреагировал на шантаж Словакии и Венгрии

Киев • УНН

Киев • УНН

 • 1130 просмотра

МИД Украины осудил ультиматумы Венгрии и Словакии относительно энергоснабжения, назвав их подыгрыванием агрессору. Украина рассматривает возможность задействовать "Механизм раннего предупреждения" из-за угроз из Будапешта и Братиславы.

"Ультиматумы - в кремль" - МИД отреагировал на шантаж Словакии и Венгрии

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на ультиматумы и шантаж со стороны руководства правительств Венгрии и Словацкой Республики относительно энергоснабжения между Украиной и двумя соседними государствами. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление МИД.

Детали

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что "ультиматумы следует отправлять в кремль, и точно не в Киев". Там добавили, что во время массированных и целенаправленных российских обстрелов энергетической инфраструктуры Украины, действия венгерского и словацкого правительств не только подыгрывают агрессору, но и вредят собственным энергетическим компаниям, осуществляющим энергоснабжение на коммерческой основе.

Украина находится в постоянном контакте с представителями Европейской Комиссии относительно повреждений украинской энергетической инфраструктуры, нанесенных ежедневными российскими ударами. Мы также довели информацию о последствиях этих атак на инфраструктуру нефтепровода "Дружба" до правительств Венгрии и Словакии. Под ежедневными угрозами новых ракетных атак продолжаются безопасные, стабилизационные ремонтные работы. Также, Украина предложила альтернативные пути решения вопроса поставки не российской нефти в эти страны

 - говорится в заявлении МИД.

Также в ведомстве добавили, что Украина всегда была, есть и будет оставаться надежным энергетическим партнером ЕС и транзитером энергоресурсов.

В условиях безосновательных и безответственных угроз, которые звучат из Будапешта и Братиславы в течение последних дней, Украина рассматривает возможность задействовать "Механизм раннего предупреждения", предусмотренный Соглашением об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом. Мы призываем правительства Венгрии и Словацкой Республики к конструктивному взаимодействию и ответственному поведению

 - говорится в тексте заявления.

Напомним

Правительство Венгрии заявило о возможности прекращения экспорта электроэнергии и газа в Украину, если Киев не возобновит поставки российской нефти в страну по трубопроводу "Дружба".

В то же время премьер-министр Словакии Роберт Фицо поставил ультиматум - если Украина не возобновит транзит нефти в понедельник, он обратится к словацким компаниям с просьбой прекратить аварийные поставки электроэнергии в Украину.

Евгений Устименко

российская пропаганда
