Угорщина не припинятиме електропостачання Україні - Сійярто пояснив причини

14:20 • 298 перегляди
Україна має мобілізувати ще 250 000 людей, щоб змінити ситуацію на фронті - ЗМІ
Ексклюзив
13:36 • 1972 перегляди
Коридор затемнень, ретроградний Меркурій і емоційно складний для України: гороскоп на 23 лютого - 1 березня
09:06 • 11726 перегляди
Теракт у Львові 22 лютого - поліція і СБУ затримали підозрювану у злочиніPhoto
22 лютого, 00:48 • 27627 перегляди
Унаслідок теракту у Львові загинула 23-річна працівниця поліції – прокуратураVideo
21 лютого, 23:49 • 38766 перегляди
Мер Львова Садовий назвав вибухи у центрі міста терактом та повідомив про госпіталізацію 14 постраждалихVideo
21 лютого, 22:51 • 34986 перегляди
Українська ракета "Фламінго" могла встановити світовий рекорд дальності ураження під час атаки на Воткінський завод
21 лютого, 17:20 • 56892 перегляди
Орбан проти Мадяра. В Угорщині стартувала напружена виборча кампанія
21 лютого, 13:53 • 57385 перегляди
ЗСУ завдали удару ракетами "Фламінго" по заводу-виробнику "Іскандерів"
Ексклюзив
21 лютого, 11:17 • 40408 перегляди
На Дніпровщині компанія влаштувала конфлікт зі стріляниною у військових, є один поранений і двоє затриманих
21 лютого, 11:02 • 37581 перегляди
Україна закликала Брюссель втрутитися у суперечку з Угорщиною щодо нафтопроводу - ЗМІ
Публікації
Ексклюзиви
Автобус з китайськими туристами провалився під лід на озері Байкал, внаслідок чого загинуло 8 людей22 лютого, 04:37 • 16554 перегляди
Трамп оголосив про відправку госпітального судна до Гренландії для надання медичної допомоги місцевим 22 лютого, 04:52 • 6170 перегляди
Пакистан завдав авіаударів по території Афганістану у відповідь на серію смертельних терактів22 лютого, 05:11 • 5190 перегляди
Будинок Дмитра Разумкова пошкоджено внаслідок атаки рф на Київщину 22 лютогоVideo22 лютого, 07:04 • 13620 перегляди
Удар "Фламінго" по воткінському заводу - знімки показали масштабні руйнування PhotoVideo12:22 • 5728 перегляди
Три медичні трагедії і роки боротьби у судах: чи має українських пацієнт право на справедливість20 лютого, 13:32 • 65515 перегляди
Блохи в домі: як дрібна проблема перетворюється на велику загрозу і що з цим робитиPhoto20 лютого, 11:49 • 75112 перегляди
Defence City дає переваги підприємствам ОПК, але потребує гнучкіших умов доступу - експерт
Ексклюзив
20 лютого, 10:00 • 84860 перегляди
Найчуттєвіші і найвразливіші: що потрібно знати про знак зодіаку Риби19 лютого, 14:22 • 97736 перегляди
Топ дієвих порад, як покращити стосунки з партнером
Ексклюзив
19 лютого, 13:31 • 135837 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Ігор Клименко
Віталій Кличко
Андрій Садовий
Україна
Київська область
Львів
Сполучені Штати Америки
Сумська область
Брітні Спірс опублікувала відверте фото без одягу з відпочинку на пляжіPhoto21 лютого, 15:47 • 30344 перегляди
Зендею помітили з новою обручкою на тлі чуток про таємний шлюб з Томом ГолландомPhoto21 лютого, 08:33 • 33061 перегляди
Ерік Дейн з "Анатомії Грей" дав останню пораду своїм донькам у посмертному інтерв'ю21 лютого, 07:37 • 34056 перегляди
Бойфренд Дженніфер Еністон розкрив секрети здорової комунікації у їхніх стосунках20 лютого, 20:02 • 25746 перегляди
Мел Гібсон після розриву з Розалінд Росс готовий до нових стосунків та народження дітей20 лютого, 19:21 • 28266 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
Fox News
Ракетний комплекс "Тор"

Угорщина не припинятиме електропостачання Україні - Сійярто пояснив причини

Київ • УНН

 • 30 перегляди

Угорщина не планує зупиняти експорт електроенергії в Україну через можливі негативні наслідки для угорської громади на Закарпатті. Припинення постачання вдарило б по прикордонних регіонах, заявив міністр закордонних справ Петер Сійярто.

Угорщина не припинятиме електропостачання Україні - Сійярто пояснив причини

Угорщина не планує зупиняти експорт електроенергії в Україну, зокрема через можливі негативні наслідки для угорської громади на Закарпатті. Про це повідомив міністр закордонних справ і зовнішньої торгівлі Угорщини Петер Сійярто, передає УНН.

Деталі

За його словами, Будапешт має діяти вкрай обережно в цьому питанні, оскільки припинення постачання електроенергії насамперед вдарило б по прикордонних регіонах.

Потрібно діяти з особливою обережністю, адже припинення експорту електроенергії в першу чергу торкнеться Закарпаття і створить проблеми для сімей, які живуть по той бік кордону

 - заявив Сійярто.

Експерти відзначають, що  експорту електроенергії з Угорщини є вкрай складною з технічної точки зору. Крім того, такий крок міг би мати негативні політичні й економічні наслідки для уряду Віктора Орбана та самої Угорщини.

Нагадаємо

Угорщина заблокує 20-й пакет санкцій ЄС проти росії, вимагаючи відновлення Україною транзиту нафти через нафтопровід "Дружба".

Андрій Тимощенков

ПолітикаСвіт
Санкції
Енергетика
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Державний кордон України
Електроенергія
Закарпатська область
Петер Сіярто
Європейський Союз
Угорщина
Будапешт
Україна
Віктор Орбан