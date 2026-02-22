Угорщина не припинятиме електропостачання Україні - Сійярто пояснив причини
Київ • УНН
Угорщина не планує зупиняти експорт електроенергії в Україну через можливі негативні наслідки для угорської громади на Закарпатті. Припинення постачання вдарило б по прикордонних регіонах, заявив міністр закордонних справ Петер Сійярто.
Деталі
За його словами, Будапешт має діяти вкрай обережно в цьому питанні, оскільки припинення постачання електроенергії насамперед вдарило б по прикордонних регіонах.
Потрібно діяти з особливою обережністю, адже припинення експорту електроенергії в першу чергу торкнеться Закарпаття і створить проблеми для сімей, які живуть по той бік кордону
Експерти відзначають, що експорту електроенергії з Угорщини є вкрай складною з технічної точки зору. Крім того, такий крок міг би мати негативні політичні й економічні наслідки для уряду Віктора Орбана та самої Угорщини.
Нагадаємо
Угорщина заблокує 20-й пакет санкцій ЄС проти росії, вимагаючи відновлення Україною транзиту нафти через нафтопровід "Дружба".