Угорщина не припинятиме електропостачання Україні - Сійярто пояснив причини

Угорщина не планує зупиняти експорт електроенергії в Україну, зокрема через можливі негативні наслідки для угорської громади на Закарпатті. Про це повідомив міністр закордонних справ і зовнішньої торгівлі Угорщини Петер Сійярто, передає УНН.

За його словами, Будапешт має діяти вкрай обережно в цьому питанні, оскільки припинення постачання електроенергії насамперед вдарило б по прикордонних регіонах.

Потрібно діяти з особливою обережністю, адже припинення експорту електроенергії в першу чергу торкнеться Закарпаття і створить проблеми для сімей, які живуть по той бік кордону