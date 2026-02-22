$43.270.00
Теракт во Львове 22 февраля - полиция и СБУ задержали подозреваемую в преступленииPhoto
22 февраля, 00:48 • 17160 просмотра
В результате теракта во Львове погибла 23-летняя сотрудница полиции – прокуратураVideo
21 февраля, 23:49 • 29498 просмотра
Мэр Львова Садовый назвал взрывы в центре города терактом и сообщил о госпитализации 14 пострадавшихVideo
21 февраля, 22:51 • 26410 просмотра
Украинская ракета "Фламинго" могла установить мировой рекорд дальности поражения во время атаки на Воткинский завод
21 февраля, 17:20 • 44601 просмотра
Орбан против Мадьяра. В Венгрии стартовала напряженная избирательная кампания
21 февраля, 13:53 • 42407 просмотра
ВСУ нанесли удар ракетами "Фламинго" по заводу-производителю "Искандеров"
Эксклюзив
21 февраля, 11:17 • 37565 просмотра
В Днепропетровской области компания устроила конфликт со стрельбой в военных, есть один раненый и двое задержанных
21 февраля, 11:02 • 36005 просмотра
Украина призвала Брюссель вмешаться в спор с Венгрией по поводу нефтепровода - СМИ
21 февраля, 09:59 • 28744 просмотра
Украина ввела санкции против 225 капитанов российского "теневого флота" и компаний ВПК
Эксклюзив
21 февраля, 08:00 • 25157 просмотра
Черный тмин: свойства и польза для организмаPhoto
Теракт во Львове 22 февраля - полиция и СБУ задержали подозреваемую в преступлении

Киев • УНН

 • 658 просмотра

Во Львове задержана женщина по подозрению в причастности к теракту на улице Данилишина, 20. В результате взрыва 25 человек получили ранения.

Теракт во Львове 22 февраля - полиция и СБУ задержали подозреваемую в преступлении

Во Львове задержали женщину, причастную к совершению теракта на улице Данилишина, 20, в результате которого есть жертвы и раненые. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора и Президента Украины Владимира Зеленского.

Детали

О задержании подозреваемой также сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко. Он заявил, что это была совместная операция полиции и СБУ.

По данным Офиса Генерального прокурора, правоохранители задержали женщину, гражданку Украины, которая может быть причастна к совершению теракта. Продолжается установление возможных других причастных лиц.

Двадцать пять человек ранены, один человек погиб. Следствию предоставлены все необходимые ресурсы. Продолжаются необходимые процессуальные действия с задержанной. Министерство внутренних дел будет информировать обо всех необходимых деталях

- заявил Зеленский.

Напомним

В ночь на 22 февраля во Львове произошел теракт, в результате которого погибла 23-летняя полицейская. Злоумышленники использовали тактику повторного взрыва после фейкового вызова на "102".

Впоследствии количество раненых во Львове возросло до 24 человек.

Евгений Устименко

ОбществоКриминал и ЧП
Война в Украине
Генеральный прокурор Украины
Министерство внутренних дел Украины
Игорь Клименко
Владимир Зеленский
Львов