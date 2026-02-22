Теракт во Львове 22 февраля - полиция и СБУ задержали подозреваемую в преступлении
Киев • УНН
Во Львове задержана женщина по подозрению в причастности к теракту на улице Данилишина, 20. В результате взрыва 25 человек получили ранения.
Во Львове задержали женщину, причастную к совершению теракта на улице Данилишина, 20, в результате которого есть жертвы и раненые. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора и Президента Украины Владимира Зеленского.
Детали
О задержании подозреваемой также сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко. Он заявил, что это была совместная операция полиции и СБУ.
По данным Офиса Генерального прокурора, правоохранители задержали женщину, гражданку Украины, которая может быть причастна к совершению теракта. Продолжается установление возможных других причастных лиц.
Двадцать пять человек ранены, один человек погиб. Следствию предоставлены все необходимые ресурсы. Продолжаются необходимые процессуальные действия с задержанной. Министерство внутренних дел будет информировать обо всех необходимых деталях
Напомним
В ночь на 22 февраля во Львове произошел теракт, в результате которого погибла 23-летняя полицейская. Злоумышленники использовали тактику повторного взрыва после фейкового вызова на "102".
Впоследствии количество раненых во Львове возросло до 24 человек.