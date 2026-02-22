Теракт у Львові 22 лютого - поліція і СБУ затримали підозрювану у злочині
Київ • УНН
У Львові затримано жінку за підозрою у причетності до теракту на вулиці Данилишина, 20. Внаслідок вибуху 25 людей отримали поранення.
У Львові затримали жінку, причетну до скоєння теракту на вулиці Данилишина, 20, внаслідок якого є жертви і поранені. Про це повідомляє УНН з посиланням на Офіс Генерального прокурора і Президента України Володимира Зеленського.
Деталі
Про затримання підозрюваної також повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко. Він заявив, що це була спільна операція поліції і СБУ.
За даними Офісу Генерального прокурора, правоохоронці затримали жінку, громадянку України, яка може бути причетною до скоєння теракту. Триває встановлення можливих інших причетних осіб.
Двадцять п’ять людей поранено, одна людина загинула. Слідству надано всі необхідні ресурси. Тривають необхідні процесуальні дії із затриманою. Міністерство внутрішніх справ інформуватиме про всі необхідні деталі
Нагадаємо
У ніч на 22 лютого у Львові стався теракт, внаслідок якого загинула 23-річна поліцейська. Зловмисники використали тактику повторного вибуху після фейкового виклику на "102".
Згодом кількість поранених у Львові зросла до 24 людей.