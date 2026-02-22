$43.270.00
Теракт у Львові 22 лютого - поліція і СБУ затримали підозрювану у злочиніPhoto
22 лютого, 00:48 • 17060 перегляди
Унаслідок теракту у Львові загинула 23-річна працівниця поліції – прокуратураVideo
21 лютого, 23:49 • 29404 перегляди
Мер Львова Садовий назвав вибухи у центрі міста терактом та повідомив про госпіталізацію 14 постраждалихVideo
21 лютого, 22:51 • 26331 перегляди
Українська ракета "Фламінго" могла встановити світовий рекорд дальності ураження під час атаки на Воткінський завод
21 лютого, 17:20 • 44460 перегляди
Орбан проти Мадяра. В Угорщині стартувала напружена виборча кампанія
21 лютого, 13:53 • 42222 перегляди
ЗСУ завдали удару ракетами "Фламінго" по заводу-виробнику "Іскандерів"
Ексклюзив
21 лютого, 11:17 • 37530 перегляди
На Дніпровщині компанія влаштувала конфлікт зі стріляниною у військових, є один поранений і двоє затриманих
21 лютого, 11:02 • 35986 перегляди
Україна закликала Брюссель втрутитися у суперечку з Угорщиною щодо нафтопроводу - ЗМІ
21 лютого, 09:59 • 28736 перегляди
Україна запровадила санкції проти 225 капітанів російського "тіньового флоту" та компаній ВПК
Ексклюзив
21 лютого, 08:00 • 25152 перегляди
Чорний кмин: властивості та користь для організмуPhoto
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Теракт у Львові 22 лютого - поліція і СБУ затримали підозрювану у злочині

Київ • УНН

 • 522 перегляди

У Львові затримано жінку за підозрою у причетності до теракту на вулиці Данилишина, 20. Внаслідок вибуху 25 людей отримали поранення.

Теракт у Львові 22 лютого - поліція і СБУ затримали підозрювану у злочині

У Львові затримали жінку, причетну до скоєння теракту на вулиці Данилишина, 20, внаслідок якого є жертви і поранені. Про це повідомляє УНН з посиланням на Офіс Генерального прокурора і Президента України Володимира Зеленського.

Деталі

Про затримання підозрюваної також повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко. Він заявив, що це була спільна операція поліції і СБУ.

За даними Офісу Генерального прокурора, правоохоронці затримали жінку, громадянку України, яка може бути причетною до скоєння теракту. Триває встановлення можливих інших причетних осіб.

Двадцять п’ять людей поранено, одна людина загинула. Слідству надано всі необхідні ресурси. Тривають необхідні процесуальні дії із затриманою. Міністерство внутрішніх справ інформуватиме про всі необхідні деталі

- заявив Зеленський.

Нагадаємо

У ніч на 22 лютого у Львові стався теракт, внаслідок якого загинула 23-річна поліцейська. Зловмисники використали тактику повторного вибуху після фейкового виклику на "102".

Згодом кількість поранених у Львові зросла до 24 людей.

Євген Устименко

СуспільствоКримінал
Війна в Україні
Генеральний прокурор (Україна)
Міністерство внутрішніх справ України
Ігор Клименко
Володимир Зеленський
Львів