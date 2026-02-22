Унаслідок теракту у Львові загинула 23-річна працівниця поліції – прокуратура

Прокуратура офіційно кваліфікувала нічні вибухи в центрі Львова як терористичний акт, що призвів до загибелі правоохоронниці та руйнувань. Зловмисники використали тактику повторного вибуху, спрямовану на максимальне ураження екстрених служб, які прибули за фейковим викликом на вулицю Данилишина. Про це пише УНН.

Деталі

О 00:30 на номер "102" надійшов фейковий дзвінок про проникнення до магазину. Після прибуття на місце події екіпажу поліції пролунав вибух, а по прибуттю другого екіпажу стався ще один вибух – повідомили в пресслужбі прокуратури.

Обставини нападу та наслідки для правоохоронців

Попередньо встановлено, що жертвою теракту стала 23-річна поліцейська, яка перебувала у складі першого патруля. У результаті детонації суттєво пошкоджено службовий автомобіль патрульної поліції та один цивільний транспортний засіб, що знаходився поруч із місцем події.

У центрі Львова пролунали вибухи, свідки повідомляють про постраждалих

Наразі точна кількість постраждалих серед перехожих та особового складу поліції ще встановлюється медиками та слідчими групами.

Кримінальне провадження та пошук причетних

Правоохоронці внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України – терористичний акт, що заподіяв тяжкі наслідки. Слідство розглядає версію спланованої засідки на правоохоронців, оскільки виклик про пограбування магазину був навмисною дезінформацією для заманювання патрульних у зону ураження. У місті тривають посилені заходи з пошуку причетних до організації вибухів.

Мер Львова Садовий назвав вибухи у центрі міста терактом та повідомив про госпіталізацію 14 постраждалих