Унаслідок теракту у Львові загинула 23-річна працівниця поліції – прокуратура

00:48 • 22 перегляди
Унаслідок теракту у Львові загинула 23-річна працівниця поліції – прокуратураVideo
23:49 • 2322 перегляди
Мер Львова Садовий назвав вибухи у центрі міста терактом та повідомив про госпіталізацію 14 постраждалихVideo
22:51 • 10093 перегляди
Українська ракета "Фламінго" могла встановити світовий рекорд дальності ураження під час атаки на Воткінський завод
21 лютого, 17:20 • 26724 перегляди
Орбан проти Мадяра. В Угорщині стартувала напружена виборча кампанія
21 лютого, 13:53 • 25427 перегляди
ЗСУ завдали удару ракетами "Фламінго" по заводу-виробнику "Іскандерів"
Ексклюзив
21 лютого, 11:17 • 33006 перегляди
На Дніпровщині компанія влаштувала конфлікт зі стріляниною у військових, є один поранений і двоє затриманих
21 лютого, 11:02 • 32460 перегляди
Україна закликала Брюссель втрутитися у суперечку з Угорщиною щодо нафтопроводу - ЗМІ
21 лютого, 09:59 • 27110 перегляди
Україна запровадила санкції проти 225 капітанів російського "тіньового флоту" та компаній ВПК
Ексклюзив
21 лютого, 08:00 • 23888 перегляди
Чорний кмин: властивості та користь для організмуPhoto
20 лютого, 19:44 • 27561 перегляди
Є інформація про підготовку ворогом нових ударів по енергетиці - Шмигаль
Популярнi новини
Сили оборони відновили контроль над понад 300 кв. км на півдні України21 лютого, 14:51 • 14544 перегляди
"Для кремля вони гарматне м’ясо" - Сибіга відреагував на вербування африканців росією21 лютого, 15:05 • 10594 перегляди
У білорусі доходи зростуть на 17%, видатки на 15,8% - розвідка21 лютого, 15:32 • 7674 перегляди
Брітні Спірс опублікувала відверте фото без одягу з відпочинку на пляжіPhoto21 лютого, 15:47 • 20327 перегляди
Трамп підвищив мита у США до 15% для всіх країн21 лютого, 16:35 • 15805 перегляди
Три медичні трагедії і роки боротьби у судах: чи має українських пацієнт право на справедливість20 лютого, 13:32 • 49938 перегляди
Блохи в домі: як дрібна проблема перетворюється на велику загрозу і що з цим робитиPhoto20 лютого, 11:49 • 59225 перегляди
Defence City дає переваги підприємствам ОПК, але потребує гнучкіших умов доступу - експерт
Ексклюзив
20 лютого, 10:00 • 70999 перегляди
Найчуттєвіші і найвразливіші: що потрібно знати про знак зодіаку Риби19 лютого, 14:22 • 84977 перегляди
Топ дієвих порад, як покращити стосунки з партнером
Ексклюзив
19 лютого, 13:31 • 122795 перегляди
Брітні Спірс опублікувала відверте фото без одягу з відпочинку на пляжіPhoto21 лютого, 15:47 • 20364 перегляди
Зендею помітили з новою обручкою на тлі чуток про таємний шлюб з Томом ГолландомPhoto21 лютого, 08:33 • 25124 перегляди
Ерік Дейн з "Анатомії Грей" дав останню пораду своїм донькам у посмертному інтерв'ю21 лютого, 07:37 • 26728 перегляди
Бойфренд Дженніфер Еністон розкрив секрети здорової комунікації у їхніх стосунках20 лютого, 20:02 • 19102 перегляди
Мел Гібсон після розриву з Розалінд Росс готовий до нових стосунків та народження дітей20 лютого, 19:21 • 21742 перегляди
Унаслідок теракту у Львові загинула 23-річна працівниця поліції – прокуратура

Київ • УНН

 • 26 перегляди

Вночі у Львові стався теракт, внаслідок якого загинула 23-річна поліцейська. Зловмисники використали тактику повторного вибуху після фейкового виклику на "102".

Унаслідок теракту у Львові загинула 23-річна працівниця поліції – прокуратура

Прокуратура офіційно кваліфікувала нічні вибухи в центрі Львова як терористичний акт, що призвів до загибелі правоохоронниці та руйнувань. Зловмисники використали тактику повторного вибуху, спрямовану на максимальне ураження екстрених служб, які прибули за фейковим викликом на вулицю Данилишина. Про це пише УНН.

Деталі

О 00:30 на номер "102" надійшов фейковий дзвінок про проникнення до магазину. Після прибуття на місце події екіпажу поліції пролунав вибух, а по прибуттю другого екіпажу стався ще один вибух

– повідомили в пресслужбі прокуратури.

Обставини нападу та наслідки для правоохоронців

Попередньо встановлено, що жертвою теракту стала 23-річна поліцейська, яка перебувала у складі першого патруля. У результаті детонації суттєво пошкоджено службовий автомобіль патрульної поліції та один цивільний транспортний засіб, що знаходився поруч із місцем події.

У центрі Львова пролунали вибухи, свідки повідомляють про постраждалих22.02.26, 00:57 • 6026 переглядiв

Наразі точна кількість постраждалих серед перехожих та особового складу поліції ще встановлюється медиками та слідчими групами.

Кримінальне провадження та пошук причетних

Правоохоронці внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України – терористичний акт, що заподіяв тяжкі наслідки. Слідство розглядає версію спланованої засідки на правоохоронців, оскільки виклик про пограбування магазину був навмисною дезінформацією для заманювання патрульних у зону ураження. У місті тривають посилені заходи з пошуку причетних до організації вибухів.

Мер Львова Садовий назвав вибухи у центрі міста терактом та повідомив про госпіталізацію 14 постраждалих22.02.26, 01:49 • 2330 переглядiв

Степан Гафтко

СуспільствоКримінал
Національна поліція України
Львів