00:48 • 644 просмотра
В результате теракта во Львове погибла 23-летняя сотрудница полиции – прокуратураVideo
23:49 • 3572 просмотра
Мэр Львова Садовый назвал взрывы в центре города терактом и сообщил о госпитализации 14 пострадавшихVideo
22:51 • 10752 просмотра
Украинская ракета "Фламинго" могла установить мировой рекорд дальности поражения во время атаки на Воткинский завод
21 февраля, 17:20 • 27180 просмотра
Орбан против Мадьяра. В Венгрии стартовала напряженная избирательная кампания
21 февраля, 13:53 • 25738 просмотра
ВСУ нанесли удар ракетами "Фламинго" по заводу-производителю "Искандеров"
Эксклюзив
21 февраля, 11:17 • 33173 просмотра
В Днепропетровской области компания устроила конфликт со стрельбой в военных, есть один раненый и двое задержанных
21 февраля, 11:02 • 32583 просмотра
Украина призвала Брюссель вмешаться в спор с Венгрией по поводу нефтепровода - СМИ
21 февраля, 09:59 • 27159 просмотра
Украина ввела санкции против 225 капитанов российского "теневого флота" и компаний ВПК
Эксклюзив
21 февраля, 08:00 • 23926 просмотра
Черный тмин: свойства и польза для организмаPhoto
20 февраля, 19:44 • 27600 просмотра
Есть информация о подготовке врагом новых ударов по энергетике - Шмыгаль
публикации
Эксклюзивы
В результате теракта во Львове погибла 23-летняя сотрудница полиции – прокуратура

Киев • УНН

 • 652 просмотра

Ночью во Львове произошел теракт, в результате которого погибла 23-летняя полицейская. Злоумышленники использовали тактику повторного взрыва после фейкового вызова на "102".

В результате теракта во Львове погибла 23-летняя сотрудница полиции – прокуратура

Прокуратура официально квалифицировала ночные взрывы в центре Львова как террористический акт, повлекший гибель сотрудницы правоохранительных органов и разрушения. Злоумышленники использовали тактику повторного взрыва, направленную на максимальное поражение экстренных служб, прибывших по фейковому вызову на улицу Данилишина. Об этом пишет УНН.

Детали

В 00:30 на номер "102" поступил фейковый звонок о проникновении в магазин. После прибытия на место происшествия экипажа полиции прогремел взрыв, а по прибытии второго экипажа произошел еще один взрыв

– сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Обстоятельства нападения и последствия для правоохранителей

Предварительно установлено, что жертвой теракта стала 23-летняя полицейская, находившаяся в составе первого патруля. В результате детонации существенно поврежден служебный автомобиль патрульной полиции и одно гражданское транспортное средство, находившееся рядом с местом происшествия.

В центре Львова прогремели взрывы, свидетели сообщают о пострадавших22.02.26, 00:57 • 6440 просмотров

В настоящее время точное количество пострадавших среди прохожих и личного состава полиции еще устанавливается медиками и следственными группами.

Уголовное производство и поиск причастных

Правоохранители внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины – террористический акт, повлекший тяжкие последствия. Следствие рассматривает версию спланированной засады на правоохранителей, поскольку вызов об ограблении магазина был преднамеренной дезинформацией для заманивания патрульных в зону поражения. В городе продолжаются усиленные меры по поиску причастных к организации взрывов.

Мэр Львова Садовый назвал взрывы в центре города терактом и сообщил о госпитализации 14 пострадавших22.02.26, 01:49 • 3590 просмотров

Степан Гафтко

