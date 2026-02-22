В результате теракта во Львове погибла 23-летняя сотрудница полиции – прокуратура

Прокуратура официально квалифицировала ночные взрывы в центре Львова как террористический акт, повлекший гибель сотрудницы правоохранительных органов и разрушения. Злоумышленники использовали тактику повторного взрыва, направленную на максимальное поражение экстренных служб, прибывших по фейковому вызову на улицу Данилишина. Об этом пишет УНН.

Детали

В 00:30 на номер "102" поступил фейковый звонок о проникновении в магазин. После прибытия на место происшествия экипажа полиции прогремел взрыв, а по прибытии второго экипажа произошел еще один взрыв – сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Обстоятельства нападения и последствия для правоохранителей

Предварительно установлено, что жертвой теракта стала 23-летняя полицейская, находившаяся в составе первого патруля. В результате детонации существенно поврежден служебный автомобиль патрульной полиции и одно гражданское транспортное средство, находившееся рядом с местом происшествия.

В настоящее время точное количество пострадавших среди прохожих и личного состава полиции еще устанавливается медиками и следственными группами.

Уголовное производство и поиск причастных

Правоохранители внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины – террористический акт, повлекший тяжкие последствия. Следствие рассматривает версию спланированной засады на правоохранителей, поскольку вызов об ограблении магазина был преднамеренной дезинформацией для заманивания патрульных в зону поражения. В городе продолжаются усиленные меры по поиску причастных к организации взрывов.

