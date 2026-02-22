Кількість поранених у Львові зросла до 24 людей після вибухів 22 лютого

Внаслідок вибухів у Львові в ніч на 22 лютого кількість поранених зросла до 24 людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на Національну поліцію України.

Сьогодні близько 00:30 на спецлінію 102 надійшло повідомлення про проникнення до магазину на вулиці Данилишина. Після прибуття на місце події екіпажу патрульної поліції стався вибух. Згодом, коли прибув другий екіпаж, пролунав ще один

Згодом правоохоронці опублікували ім’я загиблої колеги. Нею виявилась 23-річна Вікторія Шпилька.

Дівчина з Волині, яка згодом разом із батьками переїхала до Херсона. Вона обрала шлях служіння людям - закінчила Львівський державний університет внутрішніх справ і стала до лав патрульної поліції. Восени минулого року вона одружилася. Її чоловік також патрульний. Вони разом служили, мріяли, разом будували своє майбутнє