22 лютого, 00:48 • 14252 перегляди
Унаслідок теракту у Львові загинула 23-річна працівниця поліції – прокуратураVideo
21 лютого, 23:49 • 24572 перегляди
Мер Львова Садовий назвав вибухи у центрі міста терактом та повідомив про госпіталізацію 14 постраждалихVideo
21 лютого, 22:51 • 22610 перегляди
Українська ракета "Фламінго" могла встановити світовий рекорд дальності ураження під час атаки на Воткінський завод
21 лютого, 17:20 • 39459 перегляди
Орбан проти Мадяра. В Угорщині стартувала напружена виборча кампанія
21 лютого, 13:53 • 36672 перегляди
ЗСУ завдали удару ракетами "Фламінго" по заводу-виробнику "Іскандерів"
Ексклюзив
21 лютого, 11:17 • 36241 перегляди
На Дніпровщині компанія влаштувала конфлікт зі стріляниною у військових, є один поранений і двоє затриманих
21 лютого, 11:02 • 34986 перегляди
Україна закликала Брюссель втрутитися у суперечку з Угорщиною щодо нафтопроводу - ЗМІ
21 лютого, 09:59 • 28289 перегляди
Україна запровадила санкції проти 225 капітанів російського "тіньового флоту" та компаній ВПК
Ексклюзив
21 лютого, 08:00 • 24829 перегляди
Чорний кмин: властивості та користь для організмуPhoto
20 лютого, 19:44 • 28583 перегляди
Є інформація про підготовку ворогом нових ударів по енергетиці - Шмигаль
Кількість поранених у Львові зросла до 24 людей після вибухів 22 лютого

Київ • УНН

 • 36 перегляди

У Львові в ніч на 22 лютого кількість поранених зросла до 24 людей. Стала відома особистість загиблої співробітниці поліції.

Кількість поранених у Львові зросла до 24 людей після вибухів 22 лютого
Фото: Національна поліція України

Внаслідок вибухів у Львові в ніч на 22 лютого кількість поранених зросла до 24 людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на Національну поліцію України.

Деталі

Сьогодні близько 00:30 на спецлінію 102 надійшло повідомлення про проникнення до магазину на вулиці Данилишина. Після прибуття на місце події екіпажу патрульної поліції стався вибух. Згодом, коли прибув другий екіпаж, пролунав ще один

- заявили в поліції.

Згодом правоохоронці опублікували ім’я загиблої колеги. Нею виявилась 23-річна Вікторія Шпилька.

Дівчина з Волині, яка згодом разом із батьками переїхала до Херсона. Вона обрала шлях служіння людям - закінчила Львівський державний університет внутрішніх справ і стала до лав патрульної поліції. Восени минулого року вона одружилася. Її чоловік також патрульний. Вони разом служили, мріяли, разом будували своє майбутнє

- йдеться в дописі.

Нагадаємо

У ніч на 22 лютого у Львові стався теракт, внаслідок якого загинула 23-річна поліцейська. Зловмисники використали тактику повторного вибуху після фейкового виклику на "102".

Євген Устименко

СуспільствоКримінал
Війна в Україні
Національна поліція України
Волинська область
Львів
Херсон