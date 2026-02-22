$43.270.00
22 февраля, 00:48 • 15089 просмотра
В результате теракта во Львове погибла 23-летняя сотрудница полиции – прокуратураVideo
21 февраля, 23:49 • 26115 просмотра
Мэр Львова Садовый назвал взрывы в центре города терактом и сообщил о госпитализации 14 пострадавшихVideo
21 февраля, 22:51 • 23888 просмотра
Украинская ракета "Фламинго" могла установить мировой рекорд дальности поражения во время атаки на Воткинский завод
21 февраля, 17:20 • 40937 просмотра
Орбан против Мадьяра. В Венгрии стартовала напряженная избирательная кампания
21 февраля, 13:53 • 38066 просмотра
ВСУ нанесли удар ракетами "Фламинго" по заводу-производителю "Искандеров"
Эксклюзив
21 февраля, 11:17 • 36621 просмотра
В Днепропетровской области компания устроила конфликт со стрельбой в военных, есть один раненый и двое задержанных
21 февраля, 11:02 • 35287 просмотра
Украина призвала Брюссель вмешаться в спор с Венгрией по поводу нефтепровода - СМИ
21 февраля, 09:59 • 28403 просмотра
Украина ввела санкции против 225 капитанов российского "теневого флота" и компаний ВПК
Эксклюзив
21 февраля, 08:00 • 24915 просмотра
Черный тмин: свойства и польза для организмаPhoto
20 февраля, 19:44 • 28711 просмотра
Есть информация о подготовке врагом новых ударов по энергетике - Шмыгаль
Число раненых во Львове возросло до 24 человек после взрывов 22 февраля

Киев • УНН

 • 774 просмотра

Во Львове в ночь на 22 февраля число раненых возросло до 24 человек. Стала известна личность погибшей сотрудницы полиции.

Число раненых во Львове возросло до 24 человек после взрывов 22 февраля
Фото: Национальная полиция Украины

В результате взрывов во Львове в ночь на 22 февраля количество раненых возросло до 24 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Национальную полицию Украины.

Подробности

Сегодня около 00:30 на спецлинию 102 поступило сообщение о проникновении в магазин на улице Данилишина. После прибытия на место происшествия экипажа патрульной полиции произошел взрыв. Впоследствии, когда прибыл второй экипаж, прогремел еще один

- заявили в полиции.

Впоследствии правоохранители опубликовали имя погибшей коллеги. Ею оказалась 23-летняя Виктория Шпилька.

Девушка из Волыни, которая впоследствии вместе с родителями переехала в Херсон. Она выбрала путь служения людям - окончила Львовский государственный университет внутренних дел и вступила в ряды патрульной полиции. Осенью прошлого года она вышла замуж. Ее муж также патрульный. Они вместе служили, мечтали, вместе строили свое будущее

- говорится в сообщении.

Напомним

В ночь на 22 февраля во Львове произошел теракт, в результате которого погибла 23-летняя полицейская. Злоумышленники использовали тактику повторного взрыва после фейкового вызова на "102".

Евгений Устименко

