Число раненых во Львове возросло до 24 человек после взрывов 22 февраля

В результате взрывов во Львове в ночь на 22 февраля количество раненых возросло до 24 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Национальную полицию Украины.

Сегодня около 00:30 на спецлинию 102 поступило сообщение о проникновении в магазин на улице Данилишина. После прибытия на место происшествия экипажа патрульной полиции произошел взрыв. Впоследствии, когда прибыл второй экипаж, прогремел еще один

Впоследствии правоохранители опубликовали имя погибшей коллеги. Ею оказалась 23-летняя Виктория Шпилька.

Девушка из Волыни, которая впоследствии вместе с родителями переехала в Херсон. Она выбрала путь служения людям - окончила Львовский государственный университет внутренних дел и вступила в ряды патрульной полиции. Осенью прошлого года она вышла замуж. Ее муж также патрульный. Они вместе служили, мечтали, вместе строили свое будущее