Коридор затмений, ретроградный Меркурий и эмоционально сложный для Украины: гороскоп на 23 февраля - 1 марта

Неделя с 23 февраля по 1 марта проходит в периоде между двумя затмениями - то есть в так называемом коридоре затмений. О том, что нас ждет в этот период специально для читателей УНН рассказала профессиональный астролог Ксения Базиленко.

Детали

17 февраля произошло солнечное затмение, а уже 3 марта нас ждет лунное.

Это особый, испытательный период, когда события будто подсвечивают наш путь и показывают, где мы движемся правильно, а где нуждаемся во внутренней коррекции. Коридор затмений — это не про страх. Это про осознание - объясняет Ксения Базиленко.

По словам астролога, сейчас важно жить внимательно, спокойно, ответственно. Наблюдать за событиями, не спешить с выводами и не запускать новые масштабные проекты без крайней необходимости.

Если же жизнь заставляет вас принимать важные решения именно сейчас - это означает, что перед вами стоит судьбоносная ситуация, к которой нужно отнестись максимально зрело - говорит астролог.

Ретроградный Меркурий в Рыбах: 26 февраля - 20 марта

С 26 февраля Меркурий переходит в ретроградное движение и будет находиться в знаке Рыб до 20 марта.

Ретроградный Меркурий всегда приносит замедление: задержки, сложности в коммуникации, недопонимания, возвращение к старым темам.

Это не период для спешки и важных новых переговоров. Зато это прекрасное время для завершения ранее начатых дел, пересмотра документов, восстановления старых договоренностей - объясняет Ксения Базиленко.

Поскольку ретроградность проходит в знаке Рыб, акцент смещается на глубину. Это, подчеркивает астролог, период психологической работы, очищения от старых обид, переосмысления внутренних конфликтов. Могут всплывать скрытые факты, тайны, незавершенные истории и это возможность поставить точку там, где она давно нужна.

Меркурий соединяется с Венерой: возвращение чувств

Сразу после начала ретроградности Меркурий соединяется с Венерой в Рыбах 27 и 28 февраля.

Это сильный показатель для темы любви и отношений. Могут напомнить о себе прошлые партнеры. Могут вернуться старые чувства. Но речь не обязательно идет о восстановлении, а о переосмыслении. Этот период дает шанс понять, что было настоящим, а что - лишь иллюзией - считает астролог.

Вместе с тем это чрезвычайно творческое время. Музыка, искусство, письмо, духовные практики - все, что связано с вдохновением, сейчас получает поддержку.

Астрологическое руководство на 2026 год: когда нас ждет коридор затмений и почему не стоит бояться ретроградного Меркурия

В начале недели Венера образует гармоничный тригон к Юпитеру, а это, по словам астролога, аспект легкости, поддержки и небольшого, но ощутимого счастья. Этот период дарит благоприятные возможности, например, удачные финансовые договоренности, деловые контакты, улучшение материального положения или просто приятные новости.

Именно в начале недели стоит успеть решить важные вопросы до полного развертывания ретроградного Меркурия - подчеркивает астролог.

26-27 февраля нас ждет напряженный аспект Марса и Урана, а в конце недели формируется квадратура Марса в Водолее к Урану. По словам Ксении Базиленко, это один из самых взрывоопасных аспектов, когда могут возникать внезапные конфликты и разворачиваться неожиданные события. Это может происходить как на бытовом, так и на глобальном уровнях. Также это аспект технических сбоев и аварийности.

Астролог советует в это время не поддаваться на провокации, не принимать решения в состоянии раздраженности. Важно также быть особенно внимательными за рулем и соблюдать правила безопасности.

Позитивный аспект в гороскопе Украины

Несмотря на эмоционально сложную дату - 24 февраля - четвертую годовщину начала полномасштабной войны - в гороскопе Украины есть конструктивный показатель - гармоничный аспект Сатурна. Сатурн - это порядок, закон, структура, долгосрочная стабильность, объясняет астролог.

Подобная конфигурация уже проявлялась в конце июня — начале июля 2025 года, когда начались важные структурные процессы в сфере законодательства, ресурсов и материальной базы - считает Ксения Базиленко.

По ее словам, сейчас гармоничный аспект говорит об укреплении финансовой системы, формировании долгосрочных экономических решений, стабилизации ресурсов и развитии бизнеса. То есть построении фундамента.

Эмоциональный фон недели

Позитивные дни:

понедельник, 23 февраля, утром;

пятница, 27 февраля;

начало субботы 28 февраля.

Дни напряжения:

ночь с 23 на 24 февраля;

четверг, 26 февраля.

Начало коридора затмений и судьбоносных перемен: астрологический прогноз на 16 - 22 февраля

Овен

Для вас это период глубокой внутренней перезагрузки. Может появиться потребность уединиться, что-то переосмыслить, отпустить старые обиды. Не спешите действовать - сейчас важнее слушать себя. Это неделя психологической работы, завершения внутренних конфликтов.

Совет: больше тишины, меньше борьбы.

Телец

Активируется тема друзей, окружения, коллективов. Возможно возвращение людей из прошлого или старых проектов. Финансовые идеи могут приходить неожиданно - но не спешите вкладывать средства.

Совет: выбирайте тех, кто рядом с вами искренне.

Близнецы

Карьерные вопросы выходят на первый план. Возможно возвращение к старым профессиональным договоренностям. Не принимайте поспешных решений относительно работы до конца ретроградности.

Совет: сначала завершить старое, а потом начинать новое.

Рак

Это ваша духовная неделя. У вас могут появиться новые идеи, вдохновение, желание учиться. Возможны контакты с людьми из других городов или стран.

Совет: расширяйте мировоззрение, но не спешите с большими решениями.

Лев

Вы переживаете глубокие внутренние трансформации. Могут подниматься вопросы доверия, финансов, общих ресурсов. Это время закрыть старые долги и не только материальные, но и эмоциональные.

Совет: честность с собой сейчас важнее амбиций.

Дева

Тема партнерства выходит на первый план. Возможно возвращение старых отношений или важные разговоры. Ретроградный Меркурий заставляет пересмотреть формат взаимоотношений.

Совет: слушайте не только слова, но и подтекст.

Весы

Вопросы здоровья и соблюдения режима становятся важными. Возможно возвращение к старому образу жизни или старым привычкам. Это хороший период для очищения как физического, так и эмоционального.

Совет: навести порядок в мелочах и появится ясность.

Скорпион

Это неделя творчества и любви, также активной темой будут дети. Могут вернуться старые чувства или незавершенные истории. Это период, когда сердце может говорить громче разума.

Совет: не спешите - проживите это глубоко.

Стрелец

Домашние вопросы и семья выходят на первый план. Возможны разговоры с близкими, возвращение к семейным темам. Это неделя внутренней стабилизации.

Совет: укрепляйте свой фундамент.

Козерог

Много разговоров, контактов, информации, но возможны недоразумения. поэтому проверяйте документы и детали. Старые знакомые могут напомнить о себе.

Совет: не делайте выводов на эмоциях.

Водолей

Активной будет финансовая сфера. Возможно возвращение старых источников дохода или пересмотр бюджета. Но не рискуйте делать большие вложения.

Совет: планирование сейчас важнее импульса.

Рыбы

Вы в центре внимания на этой неделе, ведь Солнце, Венера и Меркурий в вашем знаке.

Могут вернуться люди из прошлого, незавершенные истории, творческие идеи.

Это период личного переосмысления.

Совет: доверяйте интуиции, но не спешите с окончательными решениями.

Восточный гороскоп на 2026 год: что предвещает Год Красной Огненной Лошади для всех знаков