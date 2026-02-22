$43.270.00
50.920.00
ukenru
Эксклюзив
13:36 • 268 просмотра
Коридор затмений, ретроградный Меркурий и эмоционально сложный для Украины: гороскоп на 23 февраля - 1 марта
09:06 • 10828 просмотра
Теракт во Львове 22 февраля - полиция и СБУ задержали подозреваемую в преступленииPhoto
22 февраля, 00:48 • 26858 просмотра
В результате теракта во Львове погибла 23-летняя сотрудница полиции – прокуратураVideo
21 февраля, 23:49 • 38005 просмотра
Мэр Львова Садовый назвал взрывы в центре города терактом и сообщил о госпитализации 14 пострадавшихVideo
21 февраля, 22:51 • 34388 просмотра
Украинская ракета "Фламинго" могла установить мировой рекорд дальности поражения во время атаки на Воткинский завод
21 февраля, 17:20 • 55807 просмотра
Орбан против Мадьяра. В Венгрии стартовала напряженная избирательная кампания
21 февраля, 13:53 • 55625 просмотра
ВСУ нанесли удар ракетами "Фламинго" по заводу-производителю "Искандеров"
Эксклюзив
21 февраля, 11:17 • 40183 просмотра
В Днепропетровской области компания устроила конфликт со стрельбой в военных, есть один раненый и двое задержанных
21 февраля, 11:02 • 37380 просмотра
Украина призвала Брюссель вмешаться в спор с Венгрией по поводу нефтепровода - СМИ
21 февраля, 09:59 • 29677 просмотра
Украина ввела санкции против 225 капитанов российского "теневого флота" и компаний ВПК
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+3°
2.6м/с
74%
751мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Австралия опровергла информацию о подготовке массовой репатриации семей боевиков ИГИЛ из сирийских лагерей22 февраля, 04:02 • 10700 просмотра
Автобус с китайскими туристами провалился под лед на озере Байкал, в результате чего погибло 8 человек22 февраля, 04:37 • 16118 просмотра
Трамп объявил об отправке госпитального судна в Гренландию для оказания медицинской помощи местным жителям22 февраля, 04:52 • 5370 просмотра
Пакистан нанес авиаудары по территории Афганистана в ответ на серию смертоносных терактов22 февраля, 05:11 • 4804 просмотра
Дом Дмитрия Разумкова поврежден в результате атаки рф на Киевщину 22 февраляVideo22 февраля, 07:04 • 13153 просмотра
публикации
Три медицинские трагедии и годы борьбы в судах: имеет ли украинский пациент право на справедливость20 февраля, 13:32 • 65039 просмотра
Блохи в доме: как мелкая проблема превращается в большую угрозу и что с этим делатьPhoto20 февраля, 11:49 • 74637 просмотра
Defence City дает преимущества предприятиям ОПК, но требует более гибких условий доступа - эксперт
Эксклюзив
20 февраля, 10:00 • 84484 просмотра
Самые чувствительные и уязвимые: что нужно знать о знаке зодиака Рыбы19 февраля, 14:22 • 97390 просмотра
Топ действенных советов, как улучшить отношения с партнером
Эксклюзив
19 февраля, 13:31 • 135472 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Игорь Клименко
Андрей Садовый
Музыкант
Актуальные места
Украина
Киевская область
Львов
Соединённые Штаты
Сумская область
Реклама
УНН Lite
Бритни Спирс опубликовала откровенное фото без одежды с отдыха на пляжеPhoto21 февраля, 15:47 • 30086 просмотра
Зендею заметили с новым кольцом на фоне слухов о тайном браке с Томом ХолландомPhoto21 февраля, 08:33 • 32808 просмотра
Эрик Дэйн из "Анатомии страсти" дал последний совет своим дочерям в посмертном интервью21 февраля, 07:37 • 33808 просмотра
Бойфренд Дженнифер Энистон раскрыл секреты здоровой коммуникации в их отношениях20 февраля, 20:02 • 25520 просмотра
Мел Гибсон после разрыва с Розалинд Росс готов к новым отношениям и рождению детей20 февраля, 19:21 • 28044 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
9К720 Искандер
Фокс Ньюс
Ракетный комплекс "Тор

Коридор затмений, ретроградный Меркурий и эмоционально сложный для Украины: гороскоп на 23 февраля - 1 марта

Киев • УНН

 • 282 просмотра

Неделя с 23 февраля по 1 марта проходит в коридоре между двумя затмениями, а с 26 февраля Меркурий становится ретроградным в Рыбах. Этот период принесет переосмысление прошлого и важные решения.

Коридор затмений, ретроградный Меркурий и эмоционально сложный для Украины: гороскоп на 23 февраля - 1 марта

Неделя с 23 февраля по 1 марта проходит в периоде между двумя затмениями - то есть в так называемом коридоре затмений. О том, что нас ждет в этот период специально для читателей УНН рассказала профессиональный астролог Ксения Базиленко.

Детали

17 февраля произошло солнечное затмение, а уже 3 марта нас ждет лунное.

Это особый, испытательный период, когда события будто подсвечивают наш путь и показывают, где мы движемся правильно, а где нуждаемся во внутренней коррекции. Коридор затмений — это не про страх. Это про осознание

- объясняет Ксения Базиленко.

По словам астролога, сейчас важно жить внимательно, спокойно, ответственно. Наблюдать за событиями, не спешить с выводами и не запускать новые масштабные проекты без крайней необходимости.

Если же жизнь заставляет вас принимать важные решения именно сейчас - это означает, что перед вами стоит судьбоносная ситуация, к которой нужно отнестись максимально зрело

- говорит астролог.

Ретроградный Меркурий в Рыбах: 26 февраля - 20 марта

С 26 февраля Меркурий переходит в ретроградное движение и будет находиться в знаке Рыб до 20 марта.

Ретроградный Меркурий всегда приносит замедление: задержки, сложности в коммуникации, недопонимания, возвращение к старым темам.

Это не период для спешки и важных новых переговоров. Зато это прекрасное время для завершения ранее начатых дел, пересмотра документов, восстановления старых договоренностей

- объясняет Ксения Базиленко. 

Поскольку ретроградность проходит в знаке Рыб, акцент смещается на глубину. Это, подчеркивает астролог, период психологической работы, очищения от старых обид, переосмысления внутренних конфликтов. Могут всплывать скрытые факты, тайны, незавершенные истории и это возможность поставить точку там, где она давно нужна.

Меркурий соединяется с Венерой: возвращение чувств

Сразу после начала ретроградности Меркурий соединяется с Венерой в Рыбах 27 и 28 февраля.

Это сильный показатель для темы любви и отношений. Могут напомнить о себе прошлые партнеры. Могут вернуться старые чувства. Но речь не обязательно идет о восстановлении, а о переосмыслении. Этот период дает шанс понять, что было настоящим, а что - лишь иллюзией

- считает астролог. 

Вместе с тем это чрезвычайно творческое время. Музыка, искусство, письмо, духовные практики - все, что связано с вдохновением, сейчас получает поддержку.

Астрологическое руководство на 2026 год: когда нас ждет коридор затмений и почему не стоит бояться ретроградного Меркурия31.12.2025, 12:05 • 23910 просмотров

В начале недели Венера образует гармоничный тригон к Юпитеру, а это, по словам астролога, аспект легкости, поддержки и небольшого, но ощутимого счастья. Этот период дарит благоприятные возможности, например, удачные финансовые договоренности, деловые контакты, улучшение материального положения или просто приятные новости.

Именно в начале недели стоит успеть решить важные вопросы до полного развертывания ретроградного Меркурия

- подчеркивает астролог.

26-27 февраля нас ждет напряженный аспект Марса и Урана, а в конце недели формируется квадратура Марса в Водолее к Урану. По словам Ксении Базиленко, это один из самых взрывоопасных аспектов, когда могут возникать внезапные конфликты и разворачиваться неожиданные события. Это может происходить как на бытовом, так и на глобальном уровнях. Также это аспект технических сбоев и аварийности.

Астролог советует в это время не поддаваться на провокации, не принимать решения в состоянии раздраженности. Важно также быть особенно внимательными за рулем и соблюдать правила безопасности.

Позитивный аспект в гороскопе Украины

Несмотря на эмоционально сложную дату - 24 февраля - четвертую годовщину начала полномасштабной войны - в гороскопе Украины есть конструктивный показатель - гармоничный аспект Сатурна. Сатурн - это порядок, закон, структура, долгосрочная стабильность, объясняет астролог.

Подобная конфигурация уже проявлялась в конце июня — начале июля 2025 года, когда начались важные структурные процессы в сфере законодательства, ресурсов и материальной базы

- считает Ксения Базиленко.

По ее словам, сейчас гармоничный аспект говорит об укреплении финансовой системы, формировании долгосрочных экономических решений, стабилизации ресурсов и развитии бизнеса. То есть построении фундамента.

Эмоциональный фон недели

Позитивные дни:

  • понедельник, 23 февраля, утром;
    • пятница, 27 февраля;
      • начало субботы 28 февраля.

        Дни напряжения:

        • ночь с 23 на 24 февраля;
          • четверг, 26 февраля.

            Начало коридора затмений и судьбоносных перемен: астрологический прогноз на 16 - 22 февраля15.02.2026, 13:51 • 50679 просмотров

            Овен

            Для вас это период глубокой внутренней перезагрузки. Может появиться потребность уединиться, что-то переосмыслить, отпустить старые обиды. Не спешите действовать - сейчас важнее слушать себя. Это неделя психологической работы, завершения внутренних конфликтов.

            Совет: больше тишины, меньше борьбы.

            Телец

            Активируется тема друзей, окружения, коллективов. Возможно возвращение людей из прошлого или старых проектов. Финансовые идеи могут приходить неожиданно - но не спешите вкладывать средства.

            Совет: выбирайте тех, кто рядом с вами искренне.

            Близнецы

            Карьерные вопросы выходят на первый план. Возможно возвращение к старым профессиональным договоренностям. Не принимайте поспешных решений относительно работы до конца ретроградности.

            Совет: сначала завершить старое, а потом начинать новое.

            Рак

            Это ваша духовная неделя. У вас могут появиться новые идеи, вдохновение, желание учиться. Возможны контакты с людьми из других городов или стран.

            Совет: расширяйте мировоззрение, но не спешите с большими решениями.

            Лев

            Вы переживаете глубокие внутренние трансформации. Могут подниматься вопросы доверия, финансов, общих ресурсов. Это время закрыть старые долги и не только материальные, но и эмоциональные. 

            Совет: честность с собой сейчас важнее амбиций.

            Дева

            Тема партнерства выходит на первый план. Возможно возвращение старых отношений или важные разговоры. Ретроградный Меркурий заставляет пересмотреть формат взаимоотношений.

            Совет: слушайте не только слова, но и подтекст.

            Весы

            Вопросы здоровья и соблюдения режима становятся важными. Возможно возвращение к старому образу жизни или старым привычкам. Это хороший период для очищения как физического, так и эмоционального.

            Совет: навести порядок в мелочах и появится ясность.

            Скорпион

            Это неделя творчества и любви, также активной темой будут дети.  Могут вернуться старые чувства или незавершенные истории. Это период, когда сердце может говорить громче разума.

            Совет: не спешите - проживите это глубоко.

            Стрелец

            Домашние вопросы и семья выходят на первый план. Возможны разговоры с близкими, возвращение к семейным темам. Это неделя внутренней стабилизации.

            Совет: укрепляйте свой фундамент.

            Козерог

            Много разговоров, контактов, информации, но возможны недоразумения. поэтому проверяйте документы и детали. Старые знакомые могут напомнить о себе.

            Совет: не делайте выводов на эмоциях.

            Водолей

            Активной будет финансовая сфера. Возможно возвращение старых источников дохода или пересмотр бюджета. Но не рискуйте делать большие вложения.

            Совет: планирование сейчас важнее импульса.

            Рыбы

            Вы в центре внимания на этой неделе, ведь Солнце, Венера и Меркурий в вашем знаке.

            Могут вернуться люди из прошлого, незавершенные истории, творческие идеи.

            Это период личного переосмысления.

            Совет: доверяйте интуиции, но не спешите с окончательными решениями.

            Восточный гороскоп на 2026 год: что предвещает Год Красной Огненной Лошади для всех знаков30.12.2025, 17:27 • 87227 просмотров

            Андрей Тимощенков

            ОбществоГороскоп
            Техника
            Дорожно-транспортное происшествие
            Война в Украине
            Столкновения
            Украина