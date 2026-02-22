Коридор затемнень, ретроградний Меркурій і емоційно складний для України: гороскоп на 23 лютого - 1 березня

Тиждень з 23 лютого по 1 березня проходить у періоді між двома затемненнями - тобто у так званому коридорі затемнень. Про те, що на нас чекає у цей період спеціально для читачів УНН розповіла професійний астролог Ксенія Базиленко.

Деталі

17 лютого відбулося сонячне затемнення, а вже 3 березня нас чекає місячне.

Це особливий, випробувальний період, коли події ніби підсвічують наш шлях і показують, де ми рухаємося правильно, а де потребуємо внутрішньої корекції. Коридор затемнень - це не про страх. Це про усвідомлення - пояснює Ксенія Базиленко.

За словами астролога, зараз важливо жити уважно, спокійно, відповідально. Спостерігати за подіями, не поспішати з висновками і не запускати нові масштабні проєкти без крайньої необхідності.

Якщо ж життя змушує вас приймати важливі рішення саме зараз - це означає, що перед вами стоїть доленосна ситуація, до якої потрібно поставитися максимально зріло - каже астролог.

Ретроградний Меркурій у Рибах: 26 лютого - 20 березня

З 26 лютого Меркурій переходить у ретроградний рух і перебуватиме у знаку Риб до 20 березня.

Ретроградний Меркурій завжди приносить сповільнення: затримки, складнощі в комунікації, непорозуміння, повернення до старих тем.

Це не період для поспіху та важливих нових переговорів. Натомість це чудовий час для завершення раніше розпочатих справ, перегляду документів, відновлення старих домовленостей - пояснює Ксенія Базиленко.

Оскільки ретроградність проходить у знаку Риб, акцент зміщується на глибину. Це, наголошує астролог, період психологічної роботи, очищення від старих образ, переосмислення внутрішніх конфліктів. Можуть спливати приховані факти, таємниці, незавершені історії і це можливість поставити крапку там, де вона давно потрібна.

Меркурій з’єднується з Венерою: повернення почуттів

Одразу після початку ретроградності Меркурій з’єднується з Венерою у Рибах 27 та 28 лютого.

Це сильний показник для теми кохання та стосунків. Можуть нагадати про себе минулі партнери. Можуть повернутися старі почуття. Але мова не обов'язково йде про відновлення, а про переосмислення. Цей період дає шанс зрозуміти, що було справжнім, а що - лише ілюзією - вважає астролог.

Разом з тим це надзвичайно творчий час. Музика, мистецтво, письмо, духовні практики - усе, що пов’язано з натхненням, зараз отримує підтримку.

На початку тижня Венера утворює гармонійний тригон до Юпітера, а це, за словами астролога, аспект легкості, підтримки і невеликого, але відчутного щастя. Цей період дарує сприятливі можливості, наприклад, вдалі фінансові домовленості, ділові контакти, покращення матеріального становища чи просто приємні новини.

Саме на початку тижня варто встигнути вирішити важливі питання до повного розгортання ретроградного Меркурія - наголошує астролог.

26-27 лютого на нас чекає напружений аспект Марса і Урана, а наприкінці тижня формується квадратура Марса у Водолії до Урана. За словами Ксенії Базиленко, це один з найвибуховіших аспектів, коли можуть виникати раптові конфлікти та розгортатися несподівані події. Це може відбуватися як на побутовому так і на глобальному рівнях. Також це аспект технічних збоїв та аварійності.

Астролог радить у цей час не піддаватися на провокації, не ухвалювати рішення у стані роздратованості. Важливо також бути особливо уважними за кермом та дотримуватися правил безпеки.

Позитивний аспект у гороскопі України

Попри емоційно складу дату - 24 лютого - четверта річниця початку повномасштабної війни - в гороскопі України є конструктивний показник - гармонійний аспект Сатурна. Сатурн - це порядок, закон, структура, довгострокова стабільність, пояснює астролог.

Подібна конфігурація вже проявлялася наприкінці червня - на початку липня 2025 року, коли почалися важливі структурні процеси у сфері законодавства, ресурсів і матеріальної бази - вважає Ксенія Базиленко.

За її словами, зараз гармонійний аспект говорить про зміцнення фінансової системи, формування довгострокових економічних рішень, стабілізацію ресурсів та розвиток бізнесу. Тобто побудову фундаменту.

Емоційний фон тижня

Позитивні дні:

понеділок, 23 лютого, зранку;

п’ятниця, 27 лютого;

початок суботи 28 лютого.

Дні напруги:

ніч з 23 на 24 лютого;

четвер, 26 лютого.

Овен

Для вас це період глибокого внутрішнього перезавантаження. Може з’явитися потреба усамітнитися, щось переосмислити, відпустити старі образи. Не поспішайте діяти - зараз важливіше слухати себе. Це тиждень психологічної роботи, завершення внутрішніх конфліктів.

Порада: більше тиші, менше боротьби.

Телець

Активується тема друзів, оточення, колективів. Можливе повернення людей з минулого або старих проєктів. Фінансові ідеї можуть приходити несподівано - але не поспішайте вкладати кошти.

Порада: обирайте тих, хто поруч із вами щиро.

Близнюки

Кар’єрні питання виходять на перший план. Можливе повернення до старих професійних домовленостей. Не ухвалюйте поспішних рішень щодо роботи до кінця ретроградності.

Порада: спершу завершити старе, а потім починати нове.

Рак

Це ваш духовний тиждень.У вас можуть з’явитися нові ідеї, натхнення, бажання навчатися. Можливі контакти з людьми з інших міст або країн.

Порада: розширюйте світогляд, але не поспішайте з великими рішеннями.

Лев

Ви переживаєте глибокі внутрішні трансформації. Можуть підійматися питання довіри, фінансів, спільних ресурсів. Це час закрити старі борги і не лише матеріальні, але й емоційні.

Порада: чесність із собою зараз важливіша за амбіції.

Діва

Тема партнерства виходить на перший план. Можливе повернення старих стосунків або важливі розмови. Ретроградний Меркурій змушує переглянути формат взаємин.

Порада: слухайте не тільки слова, а й підтекст.

Терези

Питання здоров’я та дотримання режиму стають важливими. Можливе повернення до старого способу життя або старих звичок. Це хороший період для очищення як фізичного, так і емоційного.

Порада: навести порядок у дрібницях і з’явиться ясність.

Скорпіон

Це тиждень творчості і кохання, також активною темою будуть діти. Можуть повернутися старі почуття або незавершені історії. Це період, коли серце може говорити голосніше за розум.

Порада: не поспішайте - проживіть це глибоко.

Стрілець

Домашні питання і родина виходять на перший план. Можливі розмови з близькими, повернення до сімейних тем. Це тиждень внутрішньої стабілізації.

Порада: зміцнюйте свій фундамент.

Козоріг

Багато розмов, контактів, інформації, але можливі непорозуміння. тому перевіряйте документи і деталі. Старі знайомі можуть нагадати про себе.

Порада: не робіть висновків на емоціях.

Водолій

Активною буде фінансова сфера. Можливе повернення старих джерел доходу або перегляд бюджету. Але не ризикуйте робити великі вкладення.

Порада: планування зараз важливіше за імпульс.

Риби

Ви в центрі уваги цього тижня, адже Сонце, Венера і Меркурій у вашому знаку.

Можуть повернутися люди з минулого, незавершені історії, творчі ідеї.

Це період особистого переосмислення.

Порада: довіряйте інтуїції, але не поспішайте з остаточними рішеннями.

