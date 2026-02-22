Теракт во Львове 22 февраля - появилось видео закладки взрывчатки

$43.270.00
50.920.00
ukenru
09:06 • 9982 просмотра
Теракт во Львове 22 февраля - полиция и СБУ задержали подозреваемую в преступленииPhoto
22 февраля, 00:48 • 25418 просмотра
В результате теракта во Львове погибла 23-летняя сотрудница полиции – прокуратураVideo
21 февраля, 23:49 • 36771 просмотра
Мэр Львова Садовый назвал взрывы в центре города терактом и сообщил о госпитализации 14 пострадавшихVideo
21 февраля, 22:51 • 33208 просмотра
Украинская ракета "Фламинго" могла установить мировой рекорд дальности поражения во время атаки на Воткинский завод
21 февраля, 17:20 • 54204 просмотра
Орбан против Мадьяра. В Венгрии стартовала напряженная избирательная кампания
21 февраля, 13:53 • 53700 просмотра
ВСУ нанесли удар ракетами "Фламинго" по заводу-производителю "Искандеров"
Эксклюзив
21 февраля, 11:17 • 39817 просмотра
В Днепропетровской области компания устроила конфликт со стрельбой в военных, есть один раненый и двое задержанных
21 февраля, 11:02 • 37183 просмотра
Украина призвала Брюссель вмешаться в спор с Венгрией по поводу нефтепровода - СМИ
21 февраля, 09:59 • 29521 просмотра
Украина ввела санкции против 225 капитанов российского "теневого флота" и компаний ВПК
Эксклюзив
21 февраля, 08:00 • 25754 просмотра
Черный тмин: свойства и польза для организмаPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+1°
3м/с
70%
749мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
ИГИЛ усилила атаки на новые власти Сирии на фоне объявления армией антитеррористической операции22 февраля, 03:39 • 8236 просмотра
Австралия опровергла информацию о подготовке массовой репатриации семей боевиков ИГИЛ из сирийских лагерей22 февраля, 04:02 • 9786 просмотра
Автобус с китайскими туристами провалился под лед на озере Байкал, в результате чего погибло 8 человек22 февраля, 04:37 • 15224 просмотра
Трамп объявил об отправке госпитального судна в Гренландию для оказания медицинской помощи местным жителям22 февраля, 04:52 • 4904 просмотра
Дом Дмитрия Разумкова поврежден в результате атаки рф на Киевщину 22 февраляVideo22 февраля, 07:04 • 12227 просмотра
публикации
Три медицинские трагедии и годы борьбы в судах: имеет ли украинский пациент право на справедливость20 февраля, 13:32 • 64131 просмотра
Блохи в доме: как мелкая проблема превращается в большую угрозу и что с этим делатьPhoto20 февраля, 11:49 • 73697 просмотра
Defence City дает преимущества предприятиям ОПК, но требует более гибких условий доступа - эксперт
Эксклюзив
20 февраля, 10:00 • 83622 просмотра
Самые чувствительные и уязвимые: что нужно знать о знаке зодиака Рыбы19 февраля, 14:22 • 96611 просмотра
Топ действенных советов, как улучшить отношения с партнером
Эксклюзив
19 февраля, 13:31 • 134694 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Игорь Клименко
Андрей Садовый
Музыкант
Актуальные места
Украина
Киевская область
Львов
Соединённые Штаты
Сумская область
Реклама
УНН Lite
Бритни Спирс опубликовала откровенное фото без одежды с отдыха на пляжеPhoto21 февраля, 15:47 • 29451 просмотра
Зендею заметили с новым кольцом на фоне слухов о тайном браке с Томом ХолландомPhoto21 февраля, 08:33 • 32253 просмотра
Эрик Дэйн из "Анатомии страсти" дал последний совет своим дочерям в посмертном интервью21 февраля, 07:37 • 33321 просмотра
Бойфренд Дженнифер Энистон раскрыл секреты здоровой коммуникации в их отношениях20 февраля, 20:02 • 25061 просмотра
Мел Гибсон после разрыва с Розалинд Росс готов к новым отношениям и рождению детей20 февраля, 19:21 • 27580 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
9К720 Искандер
Фокс Ньюс
Ракетный комплекс "Тор

Теракт во Львове 22 февраля - появилось видео закладки взрывчатки

Киев • УНН

 • 14 просмотра

Национальная полиция обнародовала видео момента закладки взрывчатки во Львове, по подозрению задержана 33-летняя жительница Ровенской области. В результате взрыва погибла полицейская, 25 человек ранены.

Теракт во Львове 22 февраля - появилось видео закладки взрывчатки
Фото: Национальная полиция Украины

Национальная полиция обнародовала видео, на котором зафиксирован момент закладки самодельных взрывных устройств в центре Львова. По подозрению в совершении теракта задержана 33-летняя жительница Ровенской области. Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает УНН.

Подробности

По данным правоохранителей, происшествие произошло около 00:30 в центральной части Львова. В результате взрыва погибла 23-летняя полицейская. Еще 25 человек получили ранения различной степени тяжести, из них 11 были госпитализированы. Шестеро правоохранителей находятся в тяжелом состоянии.

Задержанной оказалась 33-летняя жительница Ровенской области. По информации следствия, по указаниям так называемого "куратора" спецслужб рф она собственноручно изготовила самодельные взрывные устройства и установила их в заранее определенных местах.

Предварительно установлено, что взорвались самодельные взрывные устройства, которые были заложены в мусорные баки. Опубликованное видео с камер наблюдения позволило зафиксировать сам момент установки взрывчатки и стало одним из ключевых доказательств в расследовании.

К раскрытию преступления были привлечены оперативники и следователи львовской полиции, сотрудники криминального анализа, криминалисты, взрывотехники, кинологи и другие профильные службы. После теракта правоохранители немедленно развернули масштабную спецоперацию.

В результате совместных действий полицейских и пограничников 7 пограничного Карпатского отряда в течение нескольких часов было установлено местонахождение подозреваемой. Женщину задержали в контролируемом пограничном районе города Старый Самбор при попытке бегства.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляет Служба безопасности Украины. Подозреваемой грозит самое суровое наказание - вплоть до пожизненного лишения свободы.

Напомним

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко прибыл во Львов, где сообщил, что теракт, вероятно, организован российскими спецслужбами. Подозреваемую задержали за 10 часов благодаря камерам видеонаблюдения.

Андрей Тимощенков

ОбществоКриминал и ЧП
Война в Украине
Пожизненное лишение свободы
Государственная граница Украины
Национальная полиция Украины
Ровненская область
Служба безопасности Украины
Игорь Клименко
Львов