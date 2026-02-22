Теракт во Львове 22 февраля - появилось видео закладки взрывчатки
Киев • УНН
Национальная полиция обнародовала видео момента закладки взрывчатки во Львове, по подозрению задержана 33-летняя жительница Ровенской области. В результате взрыва погибла полицейская, 25 человек ранены.
Национальная полиция обнародовала видео, на котором зафиксирован момент закладки самодельных взрывных устройств в центре Львова. По подозрению в совершении теракта задержана 33-летняя жительница Ровенской области. Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает УНН.
Подробности
По данным правоохранителей, происшествие произошло около 00:30 в центральной части Львова. В результате взрыва погибла 23-летняя полицейская. Еще 25 человек получили ранения различной степени тяжести, из них 11 были госпитализированы. Шестеро правоохранителей находятся в тяжелом состоянии.
Задержанной оказалась 33-летняя жительница Ровенской области. По информации следствия, по указаниям так называемого "куратора" спецслужб рф она собственноручно изготовила самодельные взрывные устройства и установила их в заранее определенных местах.
Предварительно установлено, что взорвались самодельные взрывные устройства, которые были заложены в мусорные баки. Опубликованное видео с камер наблюдения позволило зафиксировать сам момент установки взрывчатки и стало одним из ключевых доказательств в расследовании.
К раскрытию преступления были привлечены оперативники и следователи львовской полиции, сотрудники криминального анализа, криминалисты, взрывотехники, кинологи и другие профильные службы. После теракта правоохранители немедленно развернули масштабную спецоперацию.
В результате совместных действий полицейских и пограничников 7 пограничного Карпатского отряда в течение нескольких часов было установлено местонахождение подозреваемой. Женщину задержали в контролируемом пограничном районе города Старый Самбор при попытке бегства.
Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляет Служба безопасности Украины. Подозреваемой грозит самое суровое наказание - вплоть до пожизненного лишения свободы.
Напомним
Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко прибыл во Львов, где сообщил, что теракт, вероятно, организован российскими спецслужбами. Подозреваемую задержали за 10 часов благодаря камерам видеонаблюдения.