Теракт у Львові 22 лютого - з'явилось відео закладення вибухівки
Київ • УНН
Національна поліція оприлюднила відео моменту закладення вибухівки у Львові, за підозрою затримано 33-річну мешканку Рівненської області. Внаслідок вибуху загинула поліцейська, 25 людей поранені.
Національна поліція оприлюднила відео, на якому зафіксовано момент закладення саморобних вибухових пристроїв у центрі Львова. За підозрою у скоєнні теракту затримано 33-річну мешканку Рівненської області. Про це повідомляє Національна поліція України, передає УНН.
Деталі
За даними правоохоронців, подія сталася близько 00:30 у центральній частині Львова. Внаслідок вибуху загинула 23-річна поліцейська. Ще 25 людей отримали поранення різного ступеня тяжкості, з них 11 були госпіталізовані. Шестеро правоохоронців перебувають у важкому стані.
Затриманою виявилася 33-річна мешканка Рівненської області. За інформацією слідства, за вказівками так званого "куратора" спецслужб рф вона власноруч виготовила саморобні вибухові пристрої та встановила їх у заздалегідь визначених місцях.
Попередньо встановлено, що вибухнули саморобні вибухові пристрої, які були закладені у сміттєві баки. Опубліковане відео з камер спостереження дозволило зафіксувати сам момент встановлення вибухівки та стало одним із ключових доказів у розслідуванні.
До розкриття злочину були залучені оперативники й слідчі львівської поліції, співробітники кримінального аналізу, криміналісти, вибухотехніки, кінологи та інші профільні служби. Після теракту правоохоронці негайно розгорнули масштабну спецоперацію.
У результаті спільних дій поліцейських і прикордонників 7 прикордонного Карпатського загону протягом кількох годин було встановлено місцеперебування підозрюваної. Жінку затримали в контрольованому прикордонному районі міста Старий Самбір під час спроби втечі.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснює Служба безпеки України. Підозрюваній загрожує найсуворіше покарання - аж до довічного позбавлення волі.
Нагадаємо
Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко прибув до Львова, де повідомив, що теракт, ймовірно, організований російськими спецслужбами. Підозрювану затримали за 10 годин завдяки камерам відеоспостереження.