Теракт у Львові 22 лютого - з'явилось відео закладення вибухівки

$43.270.00
50.920.00
ukenru
09:06 • 9988 перегляди
Теракт у Львові 22 лютого - поліція і СБУ затримали підозрювану у злочиніPhoto
22 лютого, 00:48 • 25422 перегляди
Унаслідок теракту у Львові загинула 23-річна працівниця поліції – прокуратураVideo
21 лютого, 23:49 • 36776 перегляди
Мер Львова Садовий назвав вибухи у центрі міста терактом та повідомив про госпіталізацію 14 постраждалихVideo
21 лютого, 22:51 • 33214 перегляди
Українська ракета "Фламінго" могла встановити світовий рекорд дальності ураження під час атаки на Воткінський завод
21 лютого, 17:20 • 54210 перегляди
Орбан проти Мадяра. В Угорщині стартувала напружена виборча кампанія
21 лютого, 13:53 • 53709 перегляди
ЗСУ завдали удару ракетами "Фламінго" по заводу-виробнику "Іскандерів"
Ексклюзив
21 лютого, 11:17 • 39820 перегляди
На Дніпровщині компанія влаштувала конфлікт зі стріляниною у військових, є один поранений і двоє затриманих
21 лютого, 11:02 • 37183 перегляди
Україна закликала Брюссель втрутитися у суперечку з Угорщиною щодо нафтопроводу - ЗМІ
21 лютого, 09:59 • 29521 перегляди
Україна запровадила санкції проти 225 капітанів російського "тіньового флоту" та компаній ВПК
Ексклюзив
21 лютого, 08:00 • 25754 перегляди
Чорний кмин: властивості та користь для організмуPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+1°
3м/с
70%
749мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
ІДІЛ посилила атаки на нову владу Сирії на тлі оголошення армією антитерористичної операції22 лютого, 03:39 • 8236 перегляди
Австралія спростувала інформацію про підготовку масової репатріації сімей бойовиків ІДІЛ із сирійських таборів22 лютого, 04:02 • 9786 перегляди
рф здійснила масовану комбіновану атаку на Київ та низку областей України із застосуванням стратегічної авіації та гіперзвукових ракет22 лютого, 04:19 • 21518 перегляди
Автобус з китайськими туристами провалився під лід на озері Байкал, внаслідок чого загинуло 8 людей22 лютого, 04:37 • 15224 перегляди
Будинок Дмитра Разумкова пошкоджено внаслідок атаки рф на Київщину 22 лютогоVideo22 лютого, 07:04 • 12226 перегляди
Публікації
Три медичні трагедії і роки боротьби у судах: чи має українських пацієнт право на справедливість20 лютого, 13:32 • 64133 перегляди
Блохи в домі: як дрібна проблема перетворюється на велику загрозу і що з цим робитиPhoto20 лютого, 11:49 • 73699 перегляди
Defence City дає переваги підприємствам ОПК, але потребує гнучкіших умов доступу - експерт
Ексклюзив
20 лютого, 10:00 • 83624 перегляди
Найчуттєвіші і найвразливіші: що потрібно знати про знак зодіаку Риби19 лютого, 14:22 • 96613 перегляди
Топ дієвих порад, як покращити стосунки з партнером
Ексклюзив
19 лютого, 13:31 • 134696 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Ігор Клименко
Андрій Садовий
Музикант
Актуальні місця
Україна
Київська область
Львів
Сполучені Штати Америки
Сумська область
Реклама
УНН Lite
Брітні Спірс опублікувала відверте фото без одягу з відпочинку на пляжіPhoto21 лютого, 15:47 • 29452 перегляди
Зендею помітили з новою обручкою на тлі чуток про таємний шлюб з Томом ГолландомPhoto21 лютого, 08:33 • 32256 перегляди
Ерік Дейн з "Анатомії Грей" дав останню пораду своїм донькам у посмертному інтерв'ю21 лютого, 07:37 • 33324 перегляди
Бойфренд Дженніфер Еністон розкрив секрети здорової комунікації у їхніх стосунках20 лютого, 20:02 • 25064 перегляди
Мел Гібсон після розриву з Розалінд Росс готовий до нових стосунків та народження дітей20 лютого, 19:21 • 27583 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
Fox News
Ракетний комплекс "Тор"

Теракт у Львові 22 лютого - з'явилось відео закладення вибухівки

Київ • УНН

 • 18 перегляди

Національна поліція оприлюднила відео моменту закладення вибухівки у Львові, за підозрою затримано 33-річну мешканку Рівненської області. Внаслідок вибуху загинула поліцейська, 25 людей поранені.

Теракт у Львові 22 лютого - з'явилось відео закладення вибухівки
Фото: Національна поліція України

Національна поліція оприлюднила відео, на якому зафіксовано момент закладення саморобних вибухових пристроїв у центрі Львова. За підозрою у скоєнні теракту затримано 33-річну мешканку Рівненської області. Про це повідомляє Національна поліція України, передає УНН.

Деталі

За даними правоохоронців, подія сталася близько 00:30 у центральній частині Львова. Внаслідок вибуху загинула 23-річна поліцейська. Ще 25 людей отримали поранення різного ступеня тяжкості, з них 11 були госпіталізовані. Шестеро правоохоронців перебувають у важкому стані.

Затриманою виявилася 33-річна мешканка Рівненської області. За інформацією слідства, за вказівками так званого "куратора" спецслужб рф вона власноруч виготовила саморобні вибухові пристрої та встановила їх у заздалегідь визначених місцях.

Попередньо встановлено, що вибухнули саморобні вибухові пристрої, які були закладені у сміттєві баки. Опубліковане відео з камер спостереження дозволило зафіксувати сам момент встановлення вибухівки та стало одним із ключових доказів у розслідуванні.

До розкриття злочину були залучені оперативники й слідчі львівської поліції, співробітники кримінального аналізу, криміналісти, вибухотехніки, кінологи та інші профільні служби. Після теракту правоохоронці негайно розгорнули масштабну спецоперацію.

У результаті спільних дій поліцейських і прикордонників 7 прикордонного Карпатського загону протягом кількох годин було встановлено місцеперебування підозрюваної. Жінку затримали в контрольованому прикордонному районі міста Старий Самбір під час спроби втечі.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснює Служба безпеки України. Підозрюваній загрожує найсуворіше покарання - аж до довічного позбавлення волі.

Нагадаємо

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко прибув до Львова, де повідомив, що теракт, ймовірно, організований російськими спецслужбами. Підозрювану затримали за 10 годин завдяки камерам відеоспостереження.

Андрій Тимощенков

СуспільствоКримінал
Війна в Україні
Довічне позбавлення волі
Державний кордон України
Національна поліція України
Рівненська область
Служба безпеки України
Ігор Клименко
Львів