Є всі підстави вважати, що теракт у Львові скоєний росією - Клименко
Київ • УНН
Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко прибув до Львова, де повідомив, що теракт, ймовірно, організований російськими спецслужбами. Підозрювану затримали за 10 годин завдяки камерам відеоспостереження.
Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко терміново прибув до Львова після отримання інформації про теракт, унаслідок якого постраждали правоохоронці та нацгвардійці. Про це він повідомив за підсумками робочої поїздки, передає УНН.
Деталі
За словами очільника МВС, на цей момент слідство має підстави вважати, що теракт був організований російськими спецслужбами із залученням завербованих громадян України.
Є всі підстави вважати, що злочин виконаний на замовлення росії. Не вперше ворог цілеспрямовано створює смертельні пастки для українських правоохоронців і використовує при цьому завербованих наших громадян
Він повідомив, що вже заслухав перші результати розслідування. Вирішальну роль у встановленні обставин злочину відіграли системи відеоспостереження.
Відео з камер спостереження дозволили швидко відпрацювати маршрут руху підривниці та зафіксувати сам момент закладення вибухового пристрою. Системи відеомоніторингу вкотре довели свою ефективність під час розслідування злочинів
За його словами, ймовірну виконавицю теракту вдалося затримати менш ніж за добу.
Затримати підозрювану вдалося за 10 годин після підриву
Також Клименко повідомив, що відвідав у лікарні поранених правоохоронців і військовослужбовців Нацгвардії, які прибули на виклик після першого вибуху та стали наступними жертвами теракту.
Усім пораненим надається кваліфікована медична допомога. Бажаю їм якнайшвидшого одужання
Наразі спільна робота правоохоронних органів із розслідування теракту триває.
Нагадаємо
Виконавицю теракту у Львові затримали у Самборі, коли вона намагалася покинути Львівську область. Вона самостійно виготовила вибуховий пристрій за онлайн-інструкціями кураторів фсб.