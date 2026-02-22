Є всі підстави вважати, що теракт у Львові скоєний росією - Клименко

$43.270.00
50.920.00
ukenru
09:06 • 7564 перегляди
Теракт у Львові 22 лютого - поліція і СБУ затримали підозрювану у злочиніPhoto
22 лютого, 00:48 • 22763 перегляди
Унаслідок теракту у Львові загинула 23-річна працівниця поліції – прокуратураVideo
21 лютого, 23:49 • 34343 перегляди
Мер Львова Садовий назвав вибухи у центрі міста терактом та повідомив про госпіталізацію 14 постраждалихVideo
21 лютого, 22:51 • 30849 перегляди
Українська ракета "Фламінго" могла встановити світовий рекорд дальності ураження під час атаки на Воткінський завод
21 лютого, 17:20 • 51537 перегляди
Орбан проти Мадяра. В Угорщині стартувала напружена виборча кампанія
21 лютого, 13:53 • 51187 перегляди
ЗСУ завдали удару ракетами "Фламінго" по заводу-виробнику "Іскандерів"
Ексклюзив
21 лютого, 11:17 • 39192 перегляди
На Дніпровщині компанія влаштувала конфлікт зі стріляниною у військових, є один поранений і двоє затриманих
21 лютого, 11:02 • 36935 перегляди
Україна закликала Брюссель втрутитися у суперечку з Угорщиною щодо нафтопроводу - ЗМІ
21 лютого, 09:59 • 29341 перегляди
Україна запровадила санкції проти 225 капітанів російського "тіньового флоту" та компаній ВПК
Ексклюзив
21 лютого, 08:00 • 25633 перегляди
Чорний кмин: властивості та користь для організмуPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+2°
2.9м/с
72%
752мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
ІДІЛ посилила атаки на нову владу Сирії на тлі оголошення армією антитерористичної операції22 лютого, 03:39 • 4778 перегляди
Австралія спростувала інформацію про підготовку масової репатріації сімей бойовиків ІДІЛ із сирійських таборів22 лютого, 04:02 • 5786 перегляди
рф здійснила масовану комбіновану атаку на Київ та низку областей України із застосуванням стратегічної авіації та гіперзвукових ракет22 лютого, 04:19 • 19552 перегляди
Автобус з китайськими туристами провалився під лід на озері Байкал, внаслідок чого загинуло 8 людей22 лютого, 04:37 • 13082 перегляди
Будинок Дмитра Разумкова пошкоджено внаслідок атаки рф на Київщину 22 лютогоVideo07:04 • 10018 перегляди
Публікації
Три медичні трагедії і роки боротьби у судах: чи має українських пацієнт право на справедливість20 лютого, 13:32 • 61824 перегляди
Блохи в домі: як дрібна проблема перетворюється на велику загрозу і що з цим робитиPhoto20 лютого, 11:49 • 71341 перегляди
Defence City дає переваги підприємствам ОПК, але потребує гнучкіших умов доступу - експерт
Ексклюзив
20 лютого, 10:00 • 81358 перегляди
Найчуттєвіші і найвразливіші: що потрібно знати про знак зодіаку Риби19 лютого, 14:22 • 94439 перегляди
Топ дієвих порад, як покращити стосунки з партнером
Ексклюзив
19 лютого, 13:31 • 132486 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Андрій Садовий
Музикант
Віталій Кличко
Актуальні місця
Україна
Київська область
Львів
Сполучені Штати Америки
Сумська область
Реклама
УНН Lite
Брітні Спірс опублікувала відверте фото без одягу з відпочинку на пляжіPhoto21 лютого, 15:47 • 27794 перегляди
Зендею помітили з новою обручкою на тлі чуток про таємний шлюб з Томом ГолландомPhoto21 лютого, 08:33 • 30786 перегляди
Ерік Дейн з "Анатомії Грей" дав останню пораду своїм донькам у посмертному інтерв'ю21 лютого, 07:37 • 31970 перегляди
Бойфренд Дженніфер Еністон розкрив секрети здорової комунікації у їхніх стосунках20 лютого, 20:02 • 23813 перегляди
Мел Гібсон після розриву з Розалінд Росс готовий до нових стосунків та народження дітей20 лютого, 19:21 • 26374 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Іскандер (ОТРК)
Шахед-136
Fox News

Є всі підстави вважати, що теракт у Львові скоєний росією - Клименко

Київ • УНН

 • 200 перегляди

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко прибув до Львова, де повідомив, що теракт, ймовірно, організований російськими спецслужбами. Підозрювану затримали за 10 годин завдяки камерам відеоспостереження.

Є всі підстави вважати, що теракт у Львові скоєний росією - Клименко
Фото: t.me/Klymenko_MVS

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко терміново прибув до Львова після отримання інформації про теракт, унаслідок якого постраждали правоохоронці та нацгвардійці. Про це він повідомив за підсумками робочої поїздки, передає УНН.

Деталі

За словами очільника МВС, на цей момент слідство має підстави вважати, що теракт був організований російськими спецслужбами із залученням завербованих громадян України.

Є всі підстави вважати, що злочин виконаний на замовлення росії. Не вперше ворог цілеспрямовано створює смертельні пастки для українських правоохоронців і використовує при цьому завербованих наших громадян

- заявив Клименко.

Він повідомив, що вже заслухав перші результати розслідування. Вирішальну роль у встановленні обставин злочину відіграли системи відеоспостереження.

Відео з камер спостереження дозволили швидко відпрацювати маршрут руху підривниці та зафіксувати сам момент закладення вибухового пристрою. Системи відеомоніторингу вкотре довели свою ефективність під час розслідування злочинів

- зазначив міністр.

За його словами, ймовірну виконавицю теракту вдалося затримати менш ніж за добу.

Затримати підозрювану вдалося за 10 годин після підриву

- уточнив він.

Також Клименко повідомив, що відвідав у лікарні поранених правоохоронців і військовослужбовців Нацгвардії, які прибули на виклик після першого вибуху та стали наступними жертвами теракту.

Усім пораненим надається кваліфікована медична допомога. Бажаю їм якнайшвидшого одужання

- додав очільник МВС.

Наразі спільна робота правоохоронних органів із розслідування теракту триває.

Нагадаємо

Виконавицю теракту у Львові затримали у Самборі, коли вона намагалася покинути Львівську область. Вона самостійно виготовила вибуховий пристрій за онлайн-інструкціями кураторів фсб.

Андрій Тимощенков

СуспільствоВійна в УкраїніКримінал
Кабінет Міністрів України
Воєнний стан
Війна в Україні
Національна гвардія України
Міністерство внутрішніх справ України
Ігор Клименко
Львів