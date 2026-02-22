Есть все основания полагать, что теракт во Львове совершен россией - Клименко
Киев • УНН
Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко прибыл во Львов, где сообщил, что теракт, вероятно, организован российскими спецслужбами. Подозреваемая была задержана за 10 часов благодаря камерам видеонаблюдения.
Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко срочно прибыл во Львов после получения информации о теракте, в результате которого пострадали правоохранители и нацгвардейцы. Об этом он сообщил по итогам рабочей поездки, передает УНН.
Детали
По словам главы МВД, на данный момент следствие имеет основания полагать, что теракт был организован российскими спецслужбами с привлечением завербованных граждан Украины.
Есть все основания полагать, что преступление совершено по заказу россии. Не впервые враг целенаправленно создает смертельные ловушки для украинских правоохранителей и использует при этом завербованных наших граждан
Он сообщил, что уже заслушал первые результаты расследования. Решающую роль в установлении обстоятельств преступления сыграли системы видеонаблюдения.
Видео с камер наблюдения позволили быстро отработать маршрут движения подрывницы и зафиксировать сам момент закладки взрывного устройства. Системы видеомониторинга в очередной раз доказали свою эффективность при расследовании преступлений
По его словам, вероятную исполнительницу теракта удалось задержать менее чем за сутки.
Задержать подозреваемую удалось через 10 часов после подрыва
Также Клименко сообщил, что посетил в больнице раненых правоохранителей и военнослужащих Нацгвардии, которые прибыли на вызов после первого взрыва и стали следующими жертвами теракта.
Всем раненым оказывается квалифицированная медицинская помощь. Желаю им скорейшего выздоровления
Сейчас совместная работа правоохранительных органов по расследованию теракта продолжается.
Напомним
Исполнительницу теракта во Львове задержали в Самборе, когда она пыталась покинуть Львовскую область. Она самостоятельно изготовила взрывное устройство по онлайн-инструкциям кураторов фсб.