Есть все основания полагать, что теракт во Львове совершен россией - Клименко

$43.270.00
50.920.00
ukenru
09:06 • 7778 просмотра
Теракт во Львове 22 февраля - полиция и СБУ задержали подозреваемую в преступленииPhoto
22 февраля, 00:48 • 22955 просмотра
В результате теракта во Львове погибла 23-летняя сотрудница полиции – прокуратураVideo
21 февраля, 23:49 • 34519 просмотра
Мэр Львова Садовый назвал взрывы в центре города терактом и сообщил о госпитализации 14 пострадавшихVideo
21 февраля, 22:51 • 31012 просмотра
Украинская ракета "Фламинго" могла установить мировой рекорд дальности поражения во время атаки на Воткинский завод
21 февраля, 17:20 • 51851 просмотра
Орбан против Мадьяра. В Венгрии стартовала напряженная избирательная кампания
21 февраля, 13:53 • 51601 просмотра
ВСУ нанесли удар ракетами "Фламинго" по заводу-производителю "Искандеров"
Эксклюзив
21 февраля, 11:17 • 39261 просмотра
В Днепропетровской области компания устроила конфликт со стрельбой в военных, есть один раненый и двое задержанных
21 февраля, 11:02 • 36969 просмотра
Украина призвала Брюссель вмешаться в спор с Венгрией по поводу нефтепровода - СМИ
21 февраля, 09:59 • 29363 просмотра
Украина ввела санкции против 225 капитанов российского "теневого флота" и компаний ВПК
Эксклюзив
21 февраля, 08:00 • 25650 просмотра
Черный тмин: свойства и польза для организмаPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+2°
2.9м/с
72%
752мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Создатель "Эйфории" Левинсон пожертвовал $27 тыс. на поддержку дочерей умершего актера Эрика Дейна22 февраля, 02:33 • 4708 просмотра
ИГИЛ усилила атаки на новые власти Сирии на фоне объявления армией антитеррористической операции22 февраля, 03:39 • 4932 просмотра
Австралия опровергла информацию о подготовке массовой репатриации семей боевиков ИГИЛ из сирийских лагерей22 февраля, 04:02 • 5978 просмотра
Автобус с китайскими туристами провалился под лед на озере Байкал, в результате чего погибло 8 человек22 февраля, 04:37 • 13217 просмотра
Дом Дмитрия Разумкова поврежден в результате атаки рф на Киевщину 22 февраляVideo07:04 • 10140 просмотра
публикации
Три медицинские трагедии и годы борьбы в судах: имеет ли украинский пациент право на справедливость20 февраля, 13:32 • 61914 просмотра
Блохи в доме: как мелкая проблема превращается в большую угрозу и что с этим делатьPhoto20 февраля, 11:49 • 71435 просмотра
Defence City дает преимущества предприятиям ОПК, но требует более гибких условий доступа - эксперт
Эксклюзив
20 февраля, 10:00 • 81434 просмотра
Самые чувствительные и уязвимые: что нужно знать о знаке зодиака Рыбы19 февраля, 14:22 • 94502 просмотра
Топ действенных советов, как улучшить отношения с партнером
Эксклюзив
19 февраля, 13:31 • 132552 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Андрей Садовый
Музыкант
Виталий Кличко
Актуальные места
Украина
Киевская область
Львов
Соединённые Штаты
Сумская область
Реклама
УНН Lite
Бритни Спирс опубликовала откровенное фото без одежды с отдыха на пляжеPhoto21 февраля, 15:47 • 27833 просмотра
Зендею заметили с новым кольцом на фоне слухов о тайном браке с Томом ХолландомPhoto21 февраля, 08:33 • 30821 просмотра
Эрик Дэйн из "Анатомии страсти" дал последний совет своим дочерям в посмертном интервью21 февраля, 07:37 • 32003 просмотра
Бойфренд Дженнифер Энистон раскрыл секреты здоровой коммуникации в их отношениях20 февраля, 20:02 • 23847 просмотра
Мел Гибсон после разрыва с Розалинд Росс готов к новым отношениям и рождению детей20 февраля, 19:21 • 26409 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
9К720 Искандер
Фокс Ньюс
Ракетный комплекс "Тор

Есть все основания полагать, что теракт во Львове совершен россией - Клименко

Киев • УНН

 • 346 просмотра

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко прибыл во Львов, где сообщил, что теракт, вероятно, организован российскими спецслужбами. Подозреваемая была задержана за 10 часов благодаря камерам видеонаблюдения.

Есть все основания полагать, что теракт во Львове совершен россией - Клименко
Фото: t.me/Klymenko_MVS

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко срочно прибыл во Львов после получения информации о теракте, в результате которого пострадали правоохранители и нацгвардейцы. Об этом он сообщил по итогам рабочей поездки, передает УНН.

Детали

По словам главы МВД, на данный момент следствие имеет основания полагать, что теракт был организован российскими спецслужбами с привлечением завербованных граждан Украины.

Есть все основания полагать, что преступление совершено по заказу россии. Не впервые враг целенаправленно создает смертельные ловушки для украинских правоохранителей и использует при этом завербованных наших граждан

- заявил Клименко.

Он сообщил, что уже заслушал первые результаты расследования. Решающую роль в установлении обстоятельств преступления сыграли системы видеонаблюдения.

Видео с камер наблюдения позволили быстро отработать маршрут движения подрывницы и зафиксировать сам момент закладки взрывного устройства. Системы видеомониторинга в очередной раз доказали свою эффективность при расследовании преступлений

- отметил министр.

По его словам, вероятную исполнительницу теракта удалось задержать менее чем за сутки.

Задержать подозреваемую удалось через 10 часов после подрыва

- уточнил он.

Также Клименко сообщил, что посетил в больнице раненых правоохранителей и военнослужащих Нацгвардии, которые прибыли на вызов после первого взрыва и стали следующими жертвами теракта.

Всем раненым оказывается квалифицированная медицинская помощь. Желаю им скорейшего выздоровления

- добавил глава МВД.

Сейчас совместная работа правоохранительных органов по расследованию теракта продолжается.

Напомним

Исполнительницу теракта во Львове задержали в Самборе, когда она пыталась покинуть Львовскую область. Она самостоятельно изготовила взрывное устройство по онлайн-инструкциям кураторов фсб.

Андрей Тимощенков

ОбществоВойна в УкраинеКриминал и ЧП
Кабинет Министров Украины
Военное положение
Война в Украине
Национальная гвардия Украины
Министерство внутренних дел Украины
Игорь Клименко
Львов