Виконавицю теракту у Львові затримали у Самборі під час втечі з області

Виконавицю теракту у Львові затримали у місті Самбір під час спроби залишити територію Львівської області. Про це повідомив журналіст Віталій Глагола, передає УНН.

Деталі

За його інформацією, затримана є громадянкою України, яка приїхала до Львівщини з іншого регіону. Попередньо встановлено, що вибуховий пристрій вона виготовила власноруч за чіткими онлайн-інструкціями кураторів фсб, які її завербували. Паралельно слідчі дії тривають ще в одній області за межами Львівської області. Остаточні деталі очікують на офіційне підтвердження.

Також міський голова Львова Андрій Садовий повідомив, що комунальні служби вже розпочали прибирання території на місці теракту. За його словами, мешканці пошкоджених будинків отримають компенсації, бізнесу нададуть ваучери, а всі постраждалі перебувають у медичних закладах і отримують необхідну допомогу.

До медиків звернулися 25 людей. Троє з них перебувають у важкому стані в реанімації. На жаль, загинула Вікторія - одна з перших, хто прибув на виклик. Мої співчуття рідним. росія, окрім атак шахедами та ракетами, вдається й до терористичних актів, щоб залякати людей - зазначив мер Львова.

Крім того, у мережі з’явилось фото без блюру затриманої.

Нагадаємо

У ніч на 22 лютого у Львові стався теракт, внаслідок якого загинула 23-річна поліцейська. Зловмисники використали тактику повторного вибуху після фейкового виклику на "102".

Згодом кількість поранених у Львові зросла до 24 людей.

Пізніше було затримано жінку за підозрою у причетності до теракту на вулиці Данилишина, 20. Внаслідок вибуху 25 людей отримали поранення.