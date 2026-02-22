$43.270.00
Теракт у Львові 22 лютого - поліція і СБУ затримали підозрювану у злочині
22 лютого, 00:48 • 19452 перегляди
Унаслідок теракту у Львові загинула 23-річна працівниця поліції – прокуратура
21 лютого, 23:49 • 31499 перегляди
Мер Львова Садовий назвав вибухи у центрі міста терактом та повідомив про госпіталізацію 14 постраждалих
21 лютого, 22:51 • 28199 перегляди
Українська ракета "Фламінго" могла встановити світовий рекорд дальності ураження під час атаки на Воткінський завод
21 лютого, 17:20 • 47526 перегляди
Орбан проти Мадяра. В Угорщині стартувала напружена виборча кампанія
21 лютого, 13:53 • 46328 перегляди
ЗСУ завдали удару ракетами "Фламінго" по заводу-виробнику "Іскандерів"
Ексклюзив
21 лютого, 11:17 • 38309 перегляди
На Дніпровщині компанія влаштувала конфлікт зі стріляниною у військових, є один поранений і двоє затриманих
21 лютого, 11:02 • 36447 перегляди
Україна закликала Брюссель втрутитися у суперечку з Угорщиною щодо нафтопроводу - ЗМІ
21 лютого, 09:59 • 29032 перегляди
Україна запровадила санкції проти 225 капітанів російського "тіньового флоту" та компаній ВПК
Ексклюзив
21 лютого, 08:00 • 25400 перегляди
Чорний кмин: властивості та користь для організму
Меню
Виконавицю теракту у Львові затримали у Самборі під час втечі з області

Київ • УНН

 • 62 перегляди

Виконавицю теракту у Львові затримали у Самборі, коли вона намагалася покинути Львівську область. Вона самостійно виготовила вибуховий пристрій за онлайн-інструкціями кураторів фсб.

Виконавицю теракту у Львові затримали у Самборі під час втечі з області

Виконавицю теракту у Львові затримали у місті Самбір під час спроби залишити територію Львівської області. Про це повідомив журналіст Віталій Глагола, передає УНН.

Деталі

За його інформацією, затримана є громадянкою України, яка приїхала до Львівщини з іншого регіону. Попередньо встановлено, що вибуховий пристрій вона виготовила власноруч за чіткими онлайн-інструкціями кураторів фсб, які її завербували. Паралельно слідчі дії тривають ще в одній області за межами Львівської області. Остаточні деталі очікують на офіційне підтвердження.

Також міський голова Львова Андрій Садовий повідомив, що комунальні служби вже розпочали прибирання території на місці теракту. За його словами, мешканці пошкоджених будинків отримають компенсації, бізнесу нададуть ваучери, а всі постраждалі перебувають у медичних закладах і отримують необхідну допомогу.

До медиків звернулися 25 людей. Троє з них перебувають у важкому стані в реанімації. На жаль, загинула Вікторія - одна з перших, хто прибув на виклик. Мої співчуття рідним. росія, окрім атак шахедами та ракетами, вдається й до терористичних актів, щоб залякати людей

- зазначив мер Львова.

Крім того, у мережі з’явилось фото без блюру затриманої.

Нагадаємо

У ніч на 22 лютого у Львові стався теракт, внаслідок якого загинула 23-річна поліцейська. Зловмисники використали тактику повторного вибуху після фейкового виклику на "102".

Згодом кількість поранених у Львові зросла до 24 людей.

Пізніше було затримано жінку за підозрою у причетності до теракту на вулиці Данилишина, 20. Внаслідок вибуху 25 людей отримали поранення.

Андрій Тимощенков

СуспільствоКримінал
російська пропаганда
Воєнний стан
Війна в Україні
Львівська область
Андрій Садовий
Львів