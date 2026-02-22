Исполнительницу теракта во Львове задержали в Самборе при попытке бегства из области
Киев • УНН
Исполнительницу теракта во Львове задержали в Самборе, когда она пыталась покинуть Львовскую область. Она самостоятельно изготовила взрывное устройство по онлайн-инструкциям кураторов фсб.
Исполнительницу теракта во Львове задержали в городе Самбор при попытке покинуть территорию Львовской области. Об этом сообщил журналист Виталий Глагола, передает УНН.
Детали
По его информации, задержанная является гражданкой Украины, приехавшей во Львовскую область из другого региона. Предварительно установлено, что взрывное устройство она изготовила собственноручно по четким онлайн-инструкциям кураторов фсб, которые ее завербовали. Параллельно следственные действия продолжаются еще в одной области за пределами Львовской области. Окончательные детали ожидают официального подтверждения.
Также мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что коммунальные службы уже приступили к уборке территории на месте теракта. По его словам, жители поврежденных домов получат компенсации, бизнесу предоставят ваучеры, а все пострадавшие находятся в медицинских учреждениях и получают необходимую помощь.
К медикам обратились 25 человек. Трое из них находятся в тяжелом состоянии в реанимации. К сожалению, погибла Виктория - одна из первых, кто прибыл на вызов. Мои соболезнования родным. россия, кроме атак шахедами и ракетами, прибегает и к террористическим актам, чтобы запугать людей
Кроме того, в сети появилось фото без блюра задержанной.
Напомним
В ночь на 22 февраля во Львове произошел теракт, в результате которого погибла 23-летняя полицейская. Злоумышленники использовали тактику повторного взрыва после фейкового вызова на "102".
Впоследствии количество раненых во Львове возросло до 24 человек.
Позже была задержана женщина по подозрению в причастности к теракту на улице Данилишина, 20. В результате взрыва 25 человек получили ранения.