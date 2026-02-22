Украинская ракета "Фламинго" могла установить мировой рекорд дальности поражения во время атаки на Воткинский завод

Силы обороны Украины 20 февраля нанесли успешный удар по мощностям российского оборонного предприятия АО "Воткинский завод", использовав новейшие крылатые ракеты отечественного производства FP-5 "Фламинго". По оценкам аналитиков, этот пуск мог стать самым дальним по дальности в истории современных боевых действий, превзойдя показатели российских ракет "Калибр". Об этом сообщает Defense Express, пишет УНН.

Детали

Расстояние от государственной границы Украины до Воткинска по прямой составляет более 1300 км, однако фактическая траектория "Фламинго" была значительно длиннее. Учитывая расположение пусковых установок в глубине украинской территории и необходимость маневрирования для обхода зон российской ПВО, ракета могла преодолеть от 1600 до 1650 км.

В Удмуртии, вероятно, атакован завод, производящий "Орешник" и "Искандер" – мониторы

Это превышает официально признанный рекорд российского "Калибра", который во время первого боевого пуска по Сирии в 2015 году прошел расстояние в 1500 км с учетом сложного маршрута.

Поражение цели именно крылатыми ракетами "Фламинго" недавно официально подтвердил Генеральный штаб ВСУ. Вполне возможно, что этот удар мог побить своеобразный рекорд по дальности боевых пусков – отмечают военные эксперты в отчетах по результатам операции.

Стратегическое значение поражения Воткинского завода

Удар пришелся по предприятию, которое является ключевым в производстве баллистических ракет для комплексов "Искандер-М" и новейших БРСД "Орешник". Успешное применение FP-5 на таком большом расстоянии демонстрирует способность Украины поражать стратегические объекты в глубоком тылу РФ, которые ранее считались недосягаемыми для отечественного вооружения.

ВСУ нанесли удар ракетами "Фламинго" по заводу-производителю "Искандеров"