ukenru
19:44 • 5180 просмотра
Есть информация о подготовке врагом новых ударов по энергетике - Шмыгаль
18:27 • 9218 просмотра
Венгрия заблокировала 90 млрд евро помощи для Украины - FT
20 февраля, 16:35 • 11399 просмотра
Из-за оттепели уровень воды в реках Украины вырастет: какие области может подтопить
20 февраля, 14:46 • 17185 просмотра
Украина рассчитывает на еще один раунд трехсторонних переговоров в феврале, ответы готовы и приоритеты определены - Зеленский
20 февраля, 13:29 • 19507 просмотра
НБУ прекращает обращение банкнот 1, 2, 5 и 10 гривен образцов 2003–2007 годов
20 февраля, 12:53 • 19886 просмотра
ЕС планирует принять 20-й пакет санкций против россии в следующий понедельник - Каллас
20 февраля, 12:27 • 22633 просмотра
Экспорт китайских дронов в рф использует новый маршрут через Таиланд - Bloomberg
Эксклюзив
20 февраля, 10:00 • 40665 просмотра
Defence City дает преимущества предприятиям ОПК, но требует более гибких условий доступа - эксперт
20 февраля, 09:43 • 14762 просмотра
10 тысяч северокорейских солдат сейчас в россии и обучаются гибридной войне - Зеленский
20 февраля, 07:56 • 20920 просмотра
Экспорт оборонной продукции Украины может достичь "нескольких миллиардов долларов" в этом году - замсекретаря СНБО
публикации
Эксклюзивы
В Удмуртии, вероятно, атакован завод, производящий "Орешник" и "Искандер" – мониторы

Киев • УНН

 • 1068 просмотра

В российской Удмуртии прогремели взрывы на Воткинском заводе, производящем баллистические ракеты для комплексов "Искандер-М" и "Орешник". Под удар попали цеха №22 и №36, где осуществляется финальная сборка ракетной техники.

В Удмуртии, вероятно, атакован завод, производящий "Орешник" и "Искандер" – мониторы

В российской Удмуртии прогремели взрывы на территории стратегического "Воткинского завода", который является главным производителем баллистических ракет для комплексов "Искандер-М" и стратегического вооружения "Орешник". Об этом сообщает Телеграм-канал ASTRA, пишет УНН.

Детали

По информации из локальных пабликов и анализа OSINT-исследователей, под удар попали цеха №22 и №36, где осуществляется финальная сборка ракетной техники. Очевидцы сообщали о звуках пролета неустановленных летательных аппаратов и серии мощных детонаций, после которых над территорией завода поднялся густой дым. Российское оборонное ведомство пока не прокомментировало состояние стратегического предприятия, однако масштаб возгорания свидетельствует о значительных повреждениях инфраструктуры, необходимой для изготовления ракет для войны против Украины.

Значение объекта для российского ВПК

На основе кадров от очевидцев можно сделать вывод, что пожар произошел именно на территории "Воткинского завода". Поражение цехов, где производят ракеты "Искандер-М" и "Орешник", может серьезно подорвать наступательный потенциал российской армии

– отмечают в материалах аналитической группы ASTRA.

"Воткинский завод" является ключевым звеном в цепочке производства так называемого "оружия возмездия", которым регулярно хвастается руководство кремля. На предприятии производят не только "Искандеры", но и компоненты для межконтинентальных ракет "Тополь-М" и "Ярс".

Ранее, летом 2023 года, на заводе уже фиксировали взрывы, однако нынешняя атака стала самой масштабной за все время и впервые непосредственно связана с внешним огневым воздействием на тыловые регионы рф.

Также в сети распространяется информация, что удар по заводу был нанесен украинской ракетой "Фламинго". Пока официального подтверждения нет.

Генштаб подтвердил поражение Ильского НПЗ в краснодарском крае рф17.02.26, 12:38 • 4069 просмотров

