В Удмуртии, вероятно, атакован завод, производящий "Орешник" и "Искандер" – мониторы

В российской Удмуртии прогремели взрывы на территории стратегического "Воткинского завода", который является главным производителем баллистических ракет для комплексов "Искандер-М" и стратегического вооружения "Орешник". Об этом сообщает Телеграм-канал ASTRA, пишет УНН.

Детали

По информации из локальных пабликов и анализа OSINT-исследователей, под удар попали цеха №22 и №36, где осуществляется финальная сборка ракетной техники. Очевидцы сообщали о звуках пролета неустановленных летательных аппаратов и серии мощных детонаций, после которых над территорией завода поднялся густой дым. Российское оборонное ведомство пока не прокомментировало состояние стратегического предприятия, однако масштаб возгорания свидетельствует о значительных повреждениях инфраструктуры, необходимой для изготовления ракет для войны против Украины.

Значение объекта для российского ВПК

На основе кадров от очевидцев можно сделать вывод, что пожар произошел именно на территории "Воткинского завода". Поражение цехов, где производят ракеты "Искандер-М" и "Орешник", может серьезно подорвать наступательный потенциал российской армии – отмечают в материалах аналитической группы ASTRA.

"Воткинский завод" является ключевым звеном в цепочке производства так называемого "оружия возмездия", которым регулярно хвастается руководство кремля. На предприятии производят не только "Искандеры", но и компоненты для межконтинентальных ракет "Тополь-М" и "Ярс".

Ранее, летом 2023 года, на заводе уже фиксировали взрывы, однако нынешняя атака стала самой масштабной за все время и впервые непосредственно связана с внешним огневым воздействием на тыловые регионы рф.

Также в сети распространяется информация, что удар по заводу был нанесен украинской ракетой "Фламинго". Пока официального подтверждения нет.

Генштаб подтвердил поражение Ильского НПЗ в краснодарском крае рф