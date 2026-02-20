В удмуртії ймовірно атакований завод що виробляє "Орєшнік" та "Іскандер" – монітори

$43.270.03
50.920.34
ukenru
19:44 • 4668 перегляди
Є інформація про підготовку ворогом нових ударів по енергетиці - Шмигаль
18:27 • 8054 перегляди
Угорщина заблокувала 90 млрд євро допомоги для України - FT
16:35 • 11002 перегляди
Через відлигу рівень води в річках України зросте: які області може підтопити
20 лютого, 14:46 • 16739 перегляди
Україна розраховує на ще один раунд тристоронніх переговорів у лютому, відповіді готові і пріоритети визначені - Зеленський
20 лютого, 13:29 • 19215 перегляди
НБУ припиняє обіг банкнот 1, 2, 5 та 10 гривень зразків 2003–2007 років
20 лютого, 12:53 • 19714 перегляди
ЄС планує ухвалити 20-й пакет санкцій проти росії наступного понеділка - Каллас
20 лютого, 12:27 • 22418 перегляди
Експорт китайських дронів до рф використовує новий маршрут через Таїланд - Bloomberg
Ексклюзив
20 лютого, 10:00 • 40283 перегляди
Defence City дає переваги підприємствам ОПК, але потребує гнучкіших умов доступу - експерт
20 лютого, 09:43 • 14701 перегляди
10 тисяч північнокорейських солдатів зараз у росії і навчаються гібридній війні - Зеленський
20 лютого, 07:56 • 20884 перегляди
Експорт оборонної продукції України може сягнути "кількох мільярдів доларів" цього року - заступник секретаря РНБО
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−7°
3м/с
62%
756мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Смілянський висміяв Гончаренка через заяву до НАБУ та приклеїв його фото на туалетний йоржикPhoto20 лютого, 12:35 • 11351 перегляди
"Знайшла кохання на схилі літ" - Лілія Сандулеса таємно вийшла заміж вп'яте під час війни20 лютого, 13:28 • 15085 перегляди
Три медичні трагедії і роки боротьби у судах: чи має українських пацієнт право на справедливість20 лютого, 13:32 • 21580 перегляди
Верховний суд США визнав незаконними глобальні мита Трампа20 лютого, 15:31 • 9158 перегляди
Мел Гібсон після розриву з Розалінд Росс готовий до нових стосунків та народження дітей19:21 • 3484 перегляди
Публікації
Три медичні трагедії і роки боротьби у судах: чи має українських пацієнт право на справедливість20 лютого, 13:32 • 21625 перегляди
Блохи в домі: як дрібна проблема перетворюється на велику загрозу і що з цим робитиPhoto20 лютого, 11:49 • 31372 перегляди
Defence City дає переваги підприємствам ОПК, але потребує гнучкіших умов доступу - експерт
Ексклюзив
20 лютого, 10:00 • 40283 перегляди
Найчуттєвіші і найвразливіші: що потрібно знати про знак зодіаку Риби19 лютого, 14:22 • 62019 перегляди
Топ дієвих порад, як покращити стосунки з партнером
Ексклюзив
19 лютого, 13:31 • 98235 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Денис Шмигаль
Кріс Мартін
Музикант
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Харків
Костянтинівка
Реклама
УНН Lite
Бойфренд Дженніфер Еністон розкрив секрети здорової комунікації у їхніх стосунках20:02 • 2300 перегляди
Мел Гібсон після розриву з Розалінд Росс готовий до нових стосунків та народження дітей19:21 • 3532 перегляди
"Знайшла кохання на схилі літ" - Лілія Сандулеса таємно вийшла заміж вп'яте під час війни20 лютого, 13:28 • 15117 перегляди
Трамп схоже насилу не засинав на інавгураційному засіданні Ради миру - ЗМІVideo20 лютого, 08:31 • 38721 перегляди
Зірка "Ейфорії" та "Анатомії Грей" Ерік Дейн помер у 53 роки після боротьби з БАС20 лютого, 06:37 • 41271 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Starlink
Соціальна мережа
Фільм

В удмуртії ймовірно атакований завод що виробляє "Орєшнік" та "Іскандер" – монітори

Київ • УНН

 • 626 перегляди

У російській удмуртії пролунали вибухи на Воткінському заводі, що виробляє балістичні ракети для комплексів "Іскандер-М" та "Орєшнік". Під удар потрапили цехи №22 та №36, де здійснюється фінальна збірка ракетної техніки.

В удмуртії ймовірно атакований завод що виробляє "Орєшнік" та "Іскандер" – монітори

У російській удмуртії пролунали вибухи на території стратегічного "Воткінського заводу", який є головним виробником балістичних ракет для комплексів "Іскандер-М" та стратегічного озброєння "Орєшнік". Про це повідомляє Телеграм-канал ASTRA, пише УНН.

Деталі

За інформацією з локальних пабліків та аналізу OSINT-дослідників, під удар потрапили цехи №22 та №36, де здійснюється фінальна збірка ракетної техніки. Очевидці повідомляли про звуки прольоту невстановлених літальних апаратів та серію потужних детонацій, після яких над територією заводу здійнявся густий дим. російське оборонне відомство поки не прокоментувало стан стратегічного підприємства, проте масштаб загоряння свідчить про значні пошкодження інфраструктури, необхідної для виготовлення ракет для війни проти України.

Значення об'єкта для російського ВПК

На основі кадрів від очевидців можна дійти висновку, що пожежа сталася саме на території "Воткінського заводу". Ураження цехів, де виробляють ракети "Іскандер-М" та "Орєшнік", може серйозно підірвати наступальний потенціал російської армії

– зазначають у матеріалах аналітичної групи ASTRA.

"Воткінський завод" є ключовою ланкою в ланцюжку виробництва так званої "зброї відплати", якою регулярно хизується керівництво кремля. На підприємстві виготовляють не лише "Іскандери", а й компоненти для міжконтинентальних ракет "Тополь–М" та "Ярс".

Раніше, влітку 2023 року, на заводі вже фіксували вибухи, проте нинішня атака стала наймасштабнішою за весь час і вперше безпосередньо пов'язана із зовнішнім вогневим впливом на тилові регіони рф.

Також у мережі шириться інформація, що удар по заводу був нанесений українською ракетою "Фламінго". Поки що офіційного підтвердження немає.

Генштаб підтвердив ураження Ільського НПЗ у краснодарському краї рф17.02.26, 12:38 • 4069 переглядiв

Степан Гафтко

Світ
Ядерна зброя
Техніка
Війна в Україні
Іскандер (ОТРК)
Україна