В удмуртії ймовірно атакований завод що виробляє "Орєшнік" та "Іскандер" – монітори

У російській удмуртії пролунали вибухи на території стратегічного "Воткінського заводу", який є головним виробником балістичних ракет для комплексів "Іскандер-М" та стратегічного озброєння "Орєшнік". Про це повідомляє Телеграм-канал ASTRA, пише УНН.

Деталі

За інформацією з локальних пабліків та аналізу OSINT-дослідників, під удар потрапили цехи №22 та №36, де здійснюється фінальна збірка ракетної техніки. Очевидці повідомляли про звуки прольоту невстановлених літальних апаратів та серію потужних детонацій, після яких над територією заводу здійнявся густий дим. російське оборонне відомство поки не прокоментувало стан стратегічного підприємства, проте масштаб загоряння свідчить про значні пошкодження інфраструктури, необхідної для виготовлення ракет для війни проти України.

Значення об'єкта для російського ВПК

На основі кадрів від очевидців можна дійти висновку, що пожежа сталася саме на території "Воткінського заводу". Ураження цехів, де виробляють ракети "Іскандер-М" та "Орєшнік", може серйозно підірвати наступальний потенціал російської армії – зазначають у матеріалах аналітичної групи ASTRA.

"Воткінський завод" є ключовою ланкою в ланцюжку виробництва так званої "зброї відплати", якою регулярно хизується керівництво кремля. На підприємстві виготовляють не лише "Іскандери", а й компоненти для міжконтинентальних ракет "Тополь–М" та "Ярс".

Раніше, влітку 2023 року, на заводі вже фіксували вибухи, проте нинішня атака стала наймасштабнішою за весь час і вперше безпосередньо пов'язана із зовнішнім вогневим впливом на тилові регіони рф.

Також у мережі шириться інформація, що удар по заводу був нанесений українською ракетою "Фламінго". Поки що офіційного підтвердження немає.

