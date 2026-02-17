Генштаб підтвердив ураження Ільського НПЗ у краснодарському краї рф
Київ • УНН
Генштаб ЗСУ підтвердив ураження Ільського НПЗ у Краснодарському краї рф у ніч на 17 лютого. Також були уражені логістичні об'єкти та вузол зв'язку окупантів на окупованих територіях.
Деталі
"У рамках послідовних заходів зі зниження наступального та воєнно-економічного потенціалів російського агресора підрозділи Сил оборони продовжують завдавати ураження по важливих логістичних об’єктах ворога в глибині його території та на ТОТ України", - ідеться у повідомленні.
Зокрема, у ніч на 17 лютого, у районі н.п. Ільський (Краснодарський край, рф) уражено нафтопереробний завод "Ільський". Зафіксовано ураження цілі з подальшою пожежею на території об’єкта
Результати уточнюються.
Ільський нафтопереробний завод, як зазначається, є одним з найбільших підприємств нафтової галузі на півдні рф і відіграє важливу роль у виробництві нафтопродуктів. Сумарна потужність установок первинної переробки становить 6,6 млн тонн нафти на рік. Підприємство задіяне в забезпеченні армії окупантів.
Також уражено райони зосередження противника на ТОТ Запорізької області у районах Розівки та Любимівки. Крім того, уражено логістичні об’єкти ворога: склади МТЗ у Донецьку та у районі н.п. Лідине (ТОТ Донецької області). Також, у районі н.п. Зеленопіль (ТОТ Запорізької області) уражено вузол зв’язку 127-ї мотострілецької дивізії противника", - зазначили у Генштабі.
Втрати окупантів та масштаби завданих збитків уточнюються.
"Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на послаблення бойового потенціалу російського агресора. Далі буде. Слава Україні!" - наголосили у Генштабі.
