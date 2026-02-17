Генштаб підтвердив ураження Ільського НПЗ у краснодарському краї рф

$43.170.07
Ексклюзив
09:48 • 2846 перегляди
Вплив афродизіаків на лібідо - міф чи наука?
Ексклюзив
08:25 • 9880 перегляди
Два місяці під вартою чи рекордна застава - про що клопотатиме САП у справі ексміністра енергетикиPhoto
17 лютого, 04:30 • 22549 перегляди
Масштабна ракетна атака на Україну спричинила тривогу по всій країні та активізацію сил ППО
16 лютого, 17:19 • 33888 перегляди
Зеленський ввів санкції проти 10 російських спортсменів, які підтримують агресію проти України
Ексклюзив
16 лютого, 16:45 • 43391 перегляди
США пом’якшують тон, Європа нарешті озброюється, а Україна залишається у фокусі - підсумки Мюнхенської конференції
16 лютого, 14:18 • 34730 перегляди
Кількість ДТП в Україні на тлі негоди подвоїлася за 5 годин, досягнувши 785 випадківPhoto
Ексклюзив
16 лютого, 13:44 • 53935 перегляди
Що буде з Києвом, якщо росія вдарить по Бортницькій станції аераціїPhoto
Ексклюзив
16 лютого, 12:57 • 33360 перегляди
Перезавантаження світу, технологій та політики - 17 лютого сонячне затемнення у Водолії
Ексклюзив
16 лютого, 11:42 • 61304 перегляди
"Судді відчувають, яка справа замовна": екссуддя Ситников розповів про тиск на бізнес і реакцію служителів Феміди
16 лютого, 09:37 • 27701 перегляди
Зеленський: путіна не можна зупинити поцілунками чи квітами, моя порада всім - не робіть цього
Популярнi новини
Земля та території стануть основною темою Женевських переговорів між рф, Україною та США сьогодні – Reuters17 лютого, 04:45 • 13624 перегляди
Сили оборони за добу ліквідували 890 російських окупантів та знищили понад 600 безпілотниківPhoto04:57 • 10335 перегляди
Світові ціни на золото знизилися через зміцнення долара та низьку активність на азійських ринках05:21 • 10583 перегляди
Трамп перед зустріччю в Женеві закликав Україну діяти "швидко"06:12 • 7478 перегляди
Польща підняла в небо бойову авіацію та привела ППО у готовність через ракетний удар рф по Україні06:14 • 10657 перегляди
Публікації
Стратегія затягування: як захист скандального лікаря Віталія Русакова гальмує судPhoto10:46 • 398 перегляди
Держслужба зайнятості назвала ТОП-10 найзатребуваніших професій16 лютого, 18:03 • 25089 перегляди
Земля під скандальною клінікою Odrex: промислове призначення, медичний бізнес і кримінальне провадженняPhoto16 лютого, 14:10 • 35581 перегляди
Що буде з Києвом, якщо росія вдарить по Бортницькій станції аераціїPhoto
Ексклюзив
16 лютого, 13:44 • 53921 перегляди
"Судді відчувають, яка справа замовна": екссуддя Ситников розповів про тиск на бізнес і реакцію служителів Феміди
Ексклюзив
16 лютого, 11:42 • 61295 перегляди
Джессіка Альба заплатить Кешу Воррену $3 млн після розлучення16 лютого, 23:14 • 18924 перегляди
Тарас Цимбалюк налякав шанувальників лікарняним фото та пояснив, що з ним сталосяPhoto16 лютого, 18:54 • 16739 перегляди
Річард Гір ніжно привітав дружину і засвітився з дітьми на рідкісних кадрахVideo16 лютого, 17:06 • 19348 перегляди
Донька Уми Турман та Ітана Гоука таємно вийшла заміж за музиканта16 лютого, 13:26 • 28060 перегляди
Комік Джиммі Фаллон та музичний магнат Томмі Моттола готуються до запуску власного бренду соусу для пасти16 лютого, 01:45 • 33358 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Ільського НПЗ у краснодарському краї рф

Київ • УНН

 • 450 перегляди

Генштаб ЗСУ підтвердив ураження Ільського НПЗ у Краснодарському краї рф у ніч на 17 лютого. Також були уражені логістичні об'єкти та вузол зв'язку окупантів на окупованих територіях.

Генштаб підтвердив ураження Ільського НПЗ у краснодарському краї рф

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження Ільського НПЗ у Краснодарському краї рф, логістичних об’єктів та вузла зв’язку окупантів, пише УНН.

Деталі

"У рамках послідовних заходів зі зниження наступального та воєнно-економічного потенціалів російського агресора підрозділи Сил оборони продовжують завдавати ураження по важливих логістичних об’єктах ворога в глибині його території та на ТОТ України", - ідеться у повідомленні.

Зокрема, у ніч на 17 лютого, у районі н.п. Ільський (Краснодарський край, рф) уражено нафтопереробний завод "Ільський". Зафіксовано ураження цілі з подальшою пожежею на території об’єкта

- повідомили у Генштабі.

Результати уточнюються.

Ільський нафтопереробний завод, як зазначається, є одним з найбільших підприємств нафтової галузі на півдні рф і відіграє важливу роль у виробництві нафтопродуктів. Сумарна потужність установок первинної переробки становить 6,6 млн тонн нафти на рік. Підприємство задіяне в забезпеченні армії окупантів.

Також уражено райони зосередження противника на ТОТ Запорізької області у районах Розівки та Любимівки. Крім того, уражено логістичні об’єкти ворога: склади МТЗ у Донецьку та у районі н.п. Лідине (ТОТ Донецької області). Також, у районі н.п. Зеленопіль (ТОТ Запорізької області) уражено вузол зв’язку 127-ї мотострілецької дивізії противника", - зазначили у Генштабі.

Втрати окупантів та масштаби завданих збитків уточнюються.

"Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на послаблення бойового потенціалу російського агресора. Далі буде. Слава Україні!" - наголосили у Генштабі.

ССО підтвердили ураження пункту пілотування "Рубікона" та місця зберігання ворожого "Іскандера" в Криму і показали кадри17.02.26, 11:59 • 1968 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Енергетика
Воєнний стан
Війна в Україні
Запорізька область
Генеральний штаб Збройних сил України
Україна
Донецьк