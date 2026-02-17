ССО підтвердили ураження місця зберігання "Іскандера" в Криму й пункту пілотування "Рубікона" і показали кадри
Київ • УНН
Сили спеціальних операцій ЗСУ підтвердили знищення місця зберігання "Іскандера" в окупованому Криму та пункту пілотування "Рубікона" на Запоріжжі. Загалом за період з 9 по 14 лютого уражено понад 10 військових об'єктів противника.
Сили спеціальних операцій ЗСУ підтвердили знищення місця зберігання "Іскандера" у тимчасово окупованому Криму, пункту пілотування "Рубікона" та об’єктів противника також на ТОТ України, пише УНН.
Деталі
"Підрозділи Сил спеціальних операцій завдали успішних вогневих уражень дронами FP-2 по об’єктах тилової та оперативної інфраструктури противника на тимчасово окупованій території України", - ідеться у повідомленні.
У селі Пасічне, на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, ССО поцілили в місце зберігання оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер"
На місці влучання, як зазначається, зафіксовано потужні вибухи.
Пункт дистанційного пілотування підрозділу "Рубікон" було знищено у селі Високе на тимчасово окупованій території Запорізької області. Кілька дронів досягли цілі
Загалом за період із 9 по 14 лютого підрозділи ССО, як вказано, успішно уразили понад 10 військових об’єктів противника на ТОТ України. Зокрема, йдеться про місця зосередження особового складу, склади боєприпасів і паливно-мастильних матеріалів, місця стоянки військового автомобільного транспорту та інші об’єкти.
"Сили спеціальних операцій продовжують здійснювати асиметричні дії з метою зниження наступального потенціалу росії", - наголосили у ССО.
