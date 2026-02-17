$43.170.07
Ексклюзив
09:48 • 3922 перегляди
Вплив афродизіаків на лібідо - міф чи наука?
Ексклюзив
08:25 • 11210 перегляди
САП проситиме для Галущенка мільйонну заставуPhoto
17 лютого, 04:30 • 23688 перегляди
Масштабна ракетна атака на Україну спричинила тривогу по всій країні та активізацію сил ППО
16 лютого, 17:19 • 35067 перегляди
Зеленський ввів санкції проти 10 російських спортсменів, які підтримують агресію проти України
Ексклюзив
16 лютого, 16:45 • 44506 перегляди
США пом’якшують тон, Європа нарешті озброюється, а Україна залишається у фокусі - підсумки Мюнхенської конференції
16 лютого, 14:18 • 35271 перегляди
Кількість ДТП в Україні на тлі негоди подвоїлася за 5 годин, досягнувши 785 випадківPhoto
Ексклюзив
16 лютого, 13:44 • 55150 перегляди
Що буде з Києвом, якщо росія вдарить по Бортницькій станції аераціїPhoto
Ексклюзив
16 лютого, 12:57 • 33492 перегляди
Перезавантаження світу, технологій та політики - 17 лютого сонячне затемнення у Водолії
Ексклюзив
16 лютого, 11:42 • 62146 перегляди
"Судді відчувають, яка справа замовна": екссуддя Ситников розповів про тиск на бізнес і реакцію служителів Феміди
16 лютого, 09:37 • 27734 перегляди
Зеленський: путіна не можна зупинити поцілунками чи квітами, моя порада всім - не робіть цього
Актуальне
ССО підтвердили ураження місця зберігання "Іскандера" в Криму й пункту пілотування "Рубікона" і показали кадри

Київ • УНН

Київ • УНН

 • 2306 перегляди

Сили спеціальних операцій ЗСУ підтвердили знищення місця зберігання "Іскандера" в окупованому Криму та пункту пілотування "Рубікона" на Запоріжжі. Загалом за період з 9 по 14 лютого уражено понад 10 військових об'єктів противника.

ССО підтвердили ураження місця зберігання "Іскандера" в Криму й пункту пілотування "Рубікона" і показали кадри

Сили спеціальних операцій ЗСУ підтвердили знищення місця зберігання "Іскандера" у тимчасово окупованому Криму, пункту пілотування "Рубікона" та об’єктів противника також на ТОТ України, пише УНН.

Деталі

"Підрозділи Сил спеціальних операцій завдали успішних вогневих уражень дронами FP-2 по об’єктах тилової та оперативної інфраструктури противника на тимчасово окупованій території України", - ідеться у повідомленні.

У селі Пасічне, на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, ССО поцілили в місце зберігання оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер"

- повідомили у ССО.

На місці влучання, як зазначається, зафіксовано потужні вибухи.

Пункт дистанційного пілотування підрозділу "Рубікон" було знищено у селі Високе на тимчасово окупованій території Запорізької області. Кілька дронів досягли цілі

- зазначили у ССО.

Загалом за період із 9 по 14 лютого підрозділи ССО, як вказано, успішно уразили понад 10 військових об’єктів противника на ТОТ України. Зокрема, йдеться про місця зосередження особового складу, склади боєприпасів і паливно-мастильних матеріалів, місця стоянки військового автомобільного транспорту та інші об’єкти.

"Сили спеціальних операцій продовжують здійснювати асиметричні дії з метою зниження наступального потенціалу росії", - наголосили у ССО.

Генштаб підтвердив ураження навчального центру БпЛА, пункту управління дронів підрозділу з "Рубікона" та інших об'єктів окупантів10.02.26, 14:47 • 38662 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

