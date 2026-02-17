ССО подтвердили поражение пункта пилотирования "Рубикона" и места хранения вражеского "Искандера" в Крыму и показали кадры
Киев • УНН
Силы специальных операций ВСУ подтвердили уничтожение места хранения "Искандера" в оккупированном Крыму и пункта пилотирования "Рубикона" в Запорожье. Всего за период с 9 по 14 февраля поражено более 10 военных объектов противника.
Силы специальных операций ВСУ подтвердили уничтожение места хранения "Искандера" во временно оккупированном Крыму, пункта пилотирования "Рубикона" и объектов противника также на ВОТ Украины, пишет УНН.
Подробности
"Подразделения Сил специальных операций нанесли успешные огневые поражения дронами FP-2 по объектам тыловой и оперативной инфраструктуры противника на временно оккупированной территории Украины", - говорится в сообщении.
В селе Пасечное, на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, ССО попали в место хранения оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер"
На месте попадания, как отмечается, зафиксированы мощные взрывы.
Пункт дистанционного пилотирования подразделения "Рубикон" был уничтожен в селе Высокое на временно оккупированной территории Запорожской области. Несколько дронов достигли цели
Всего за период с 9 по 14 февраля подразделения ССО, как указано, успешно поразили более 10 военных объектов противника на ВОТ Украины. В частности, речь идет о местах сосредоточения личного состава, складах боеприпасов и горюче-смазочных материалов, местах стоянки военного автомобильного транспорта и других объектах.
"Силы специальных операций продолжают осуществлять асимметричные действия с целью снижения наступательного потенциала россии", - подчеркнули в ССО.
Генштаб подтвердил поражение учебного центра БпЛА, пункта управления дронов подразделения из "Рубикона" и других объектов оккупантов10.02.26, 14:47 • 38660 просмотров