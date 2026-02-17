$43.170.07
Эксклюзив
09:48 • 1502 просмотра
Влияние афродизиаков на либидо - миф или наука?
Эксклюзив
08:25 • 7316 просмотра
Два месяца под стражей или рекордный залог - о чем будет ходатайствовать САП по делу экс-министра энергетики
04:30 • 21489 просмотра
Масштабная ракетная атака на Украину вызвала тревогу по всей стране и активизацию сил ПВО
16 февраля, 17:19 • 32756 просмотра
Зеленский ввел санкции против 10 российских спортсменов, поддерживающих агрессию против Украины
Эксклюзив
16 февраля, 16:45 • 42295 просмотра
США смягчают тон, Европа наконец вооружается, а Украина остается в фокусе – итоги Мюнхенской конференции
16 февраля, 14:18 • 34235 просмотра
Количество ДТП в Украине на фоне непогоды удвоилось за 5 часов, достигнув 785 случаев
Эксклюзив
16 февраля, 13:44 • 52817 просмотра
Что будет с Киевом, если Россия ударит по Бортнической станции аэрации
Эксклюзив
16 февраля, 12:57 • 33224 просмотра
Перезагрузка мира, технологий и политики - 17 февраля солнечное затмение в Водолее
Эксклюзив
16 февраля, 11:42 • 60512 просмотра
"Судьи чувствуют, какое дело заказное": экс-судья Сытников рассказал о давлении на бизнес и реакции служителей Фемиды
16 февраля, 09:37 • 27640 просмотра
Зеленский: путина нельзя остановить поцелуями или цветами, мой совет всем - не делайте этого
Что будет с Киевом, если Россия ударит по Бортнической станции аэрации
Эксклюзив
16 февраля, 13:44 • 52808 просмотра
"Судьи чувствуют, какое дело заказное": экс-судья Сытников рассказал о давлении на бизнес и реакции служителей Фемиды
Эксклюзив
16 февраля, 11:42 • 60506 просмотра
Грип А в Украине: чем опасен для детей и взрослых, как распознать и избежать осложнений
Эксклюзив
15 февраля, 14:11 • 91709 просмотра
ССО подтвердили поражение пункта пилотирования "Рубикона" и места хранения вражеского "Искандера" в Крыму и показали кадры

Киев • УНН

 • 1420 просмотра

Силы специальных операций ВСУ подтвердили уничтожение места хранения "Искандера" в оккупированном Крыму и пункта пилотирования "Рубикона" в Запорожье. Всего за период с 9 по 14 февраля поражено более 10 военных объектов противника.

ССО подтвердили поражение пункта пилотирования "Рубикона" и места хранения вражеского "Искандера" в Крыму и показали кадры

Силы специальных операций ВСУ подтвердили уничтожение места хранения "Искандера" во временно оккупированном Крыму, пункта пилотирования "Рубикона" и объектов противника также на ВОТ Украины, пишет УНН.

Подробности

"Подразделения Сил специальных операций нанесли успешные огневые поражения дронами FP-2 по объектам тыловой и оперативной инфраструктуры противника на временно оккупированной территории Украины", - говорится в сообщении.

В селе Пасечное, на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, ССО попали в место хранения оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер"

- сообщили в ССО.

На месте попадания, как отмечается, зафиксированы мощные взрывы.

Пункт дистанционного пилотирования подразделения "Рубикон" был уничтожен в селе Высокое на временно оккупированной территории Запорожской области. Несколько дронов достигли цели

- отметили в ССО.

Всего за период с 9 по 14 февраля подразделения ССО, как указано, успешно поразили более 10 военных объектов противника на ВОТ Украины. В частности, речь идет о местах сосредоточения личного состава, складах боеприпасов и горюче-смазочных материалов, местах стоянки военного автомобильного транспорта и других объектах.

"Силы специальных операций продолжают осуществлять асимметричные действия с целью снижения наступательного потенциала россии", - подчеркнули в ССО.

Генштаб подтвердил поражение учебного центра БпЛА, пункта управления дронов подразделения из "Рубикона" и других объектов оккупантов10.02.26, 14:47 • 38660 просмотров

Юлия Шрамко

Война в Украине
Техника
Военное положение
Война в Украине
Запорожская область
Силы специальных операций Вооруженных сил Украины
9К720 Искандер
Крым