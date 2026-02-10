$43.030.02
51.120.36
ukenru
12:47 • 298 просмотра
Генштаб подтвердил поражение учебного центра БпЛА, пункта управления дронов подразделения из "Рубикона" и других объектов оккупантов
Эксклюзив
12:43 • 640 просмотра
Частная клиника "INTO SANA" в Одессе может быть причастна к коррупционной схеме уклонения от мобилизации военнообязанными
Эксклюзив
12:23 • 3076 просмотра
"Дія" меняет форму собственности: что означает переход из госпредприятия в акционерное общество и в безопасности ли данные украинцев
09:19 • 11059 просмотра
В ЕС рассматривают 5 шагов для вступления Украины уже в 2027 году - Politico
9 февраля, 22:01 • 23060 просмотра
Гераскевич напомнил миру об убитых РФ атлетах с помощью портретов на шлеме: Зеленский поблагодарил украинского спортсмена
9 февраля, 20:00 • 32424 просмотра
ЕС готовит санкции против портов Грузии и Индонезии за сотрудничество с "теневым флотом" рф - СМИ
9 февраля, 19:32 • 29576 просмотра
Вторник и среда, из-за низких температур, пройдут в сложных графиках - Шмыгаль
9 февраля, 18:49 • 27136 просмотра
Зеленский заявил, что документы по гарантиям безопасности готовы
9 февраля, 18:25 • 22689 просмотра
ЕС готовит ряд вариантов закрепления членства Украины в будущем мирном соглашении - СМИ
Эксклюзив
9 февраля, 16:18 • 19925 просмотра
Киев получил 9 МВт резервных электромощностей: что это дает городу и насколько этого хватит
публикации
Эксклюзивы
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

"Дія" меняет форму собственности: что означает переход из госпредприятия в акционерное общество и в безопасности ли данные украинцев
12:23 • 3060 просмотра
Odrex и захват земли в Одессе: как учредители скандальной клиники могут быть связаны с изменением границ и назначением участка12:05 • 2546 просмотра
В Украине работает Defence City: первый резидент, налоговые льготы и подводные камни9 февраля, 14:55 • 30925 просмотра
НСЗУ снова заключила контракт со скандальной клиникой "Одрекс": в чем риски для пациентов9 февраля, 12:30 • 39054 просмотра
Цветочный символизм – как выбрать букет со смыслом на День влюбленныхPhoto8 февраля, 07:00 • 77076 просмотра
Генштаб подтвердил поражение учебного центра БпЛА, пункта управления дронов подразделения из "Рубикона" и других объектов оккупантов

Киев • УНН

 • 288 просмотра

Генштаб ВСУ подтвердил поражение ремонтного подразделения, учебного центра БпЛА и пунктов управления дронов на оккупированных территориях и в Курской области. Также поражены места сосредоточения оккупантов и полевой склад горючего.

Генштаб подтвердил поражение учебного центра БпЛА, пункта управления дронов подразделения из "Рубикона" и других объектов оккупантов

Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение ремонтного подразделения, учебного центра БпЛА противника, пункта управления дронов вражеского подразделения из состава центра "Рубикон" на оккупированных территориях, еще одного пункта управления БпЛА на курщине и мест сосредоточения оккупантов, пишет УНН.

Детали

"В рамках системных мер по снижению наступательных возможностей российского агрессора подразделения Сил обороны Украины продолжают наносить огневое поражение по военным объектам врага на временно оккупированных территориях Украины и на территории рф", - говорится в сообщении.

В ночь на 10 февраля 2026 года на ВОТ Донецкой области, в районе н.п. Ялта, поражено вражеское ремонтное подразделение. На ВОТ Запорожской области, в районе н.п. Камыш-Заря, поражен учебный центр подготовки пилотов БпЛА и производства FPV-дронов

- сообщили в Генштабе.

По данным Генштаба, "в районе Хлеборобово наши воины били по сосредоточению живой силы противника".

Кроме того, в районе н.п. Высокое (ВОТ Запорожской области) поражен пункт управления БпЛА подразделения из состава центра "Рубикон". Вчера, на территории Курской области рф, в районе н.п. Теткино, зафиксировано попадание по пункту управления БпЛА противника

- отметили в Генштабе.

Также сообщается, что "на ВОТ Донецкой области, в районе Федоровки, поражен полевой склад горюче-смазочных материалов врага".

Потери противника и масштабы нанесенного ущерба уточняются.

"Силы обороны Украины и в дальнейшем будут системно осуществлять меры, направленные на ослабление боевого потенциала российского агрессора. Продолжение следует. Слава Украине!" - подчеркнули в Генштабе.

Юлия Шрамко

Украина