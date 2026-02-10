Генштаб подтвердил поражение учебного центра БпЛА, пункта управления дронов подразделения из "Рубикона" и других объектов оккупантов
Киев • УНН
Генштаб ВСУ подтвердил поражение ремонтного подразделения, учебного центра БпЛА и пунктов управления дронов на оккупированных территориях и в Курской области. Также поражены места сосредоточения оккупантов и полевой склад горючего.
Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение ремонтного подразделения, учебного центра БпЛА противника, пункта управления дронов вражеского подразделения из состава центра "Рубикон" на оккупированных территориях, еще одного пункта управления БпЛА на курщине и мест сосредоточения оккупантов, пишет УНН.
Детали
"В рамках системных мер по снижению наступательных возможностей российского агрессора подразделения Сил обороны Украины продолжают наносить огневое поражение по военным объектам врага на временно оккупированных территориях Украины и на территории рф", - говорится в сообщении.
В ночь на 10 февраля 2026 года на ВОТ Донецкой области, в районе н.п. Ялта, поражено вражеское ремонтное подразделение. На ВОТ Запорожской области, в районе н.п. Камыш-Заря, поражен учебный центр подготовки пилотов БпЛА и производства FPV-дронов
По данным Генштаба, "в районе Хлеборобово наши воины били по сосредоточению живой силы противника".
Кроме того, в районе н.п. Высокое (ВОТ Запорожской области) поражен пункт управления БпЛА подразделения из состава центра "Рубикон". Вчера, на территории Курской области рф, в районе н.п. Теткино, зафиксировано попадание по пункту управления БпЛА противника
Также сообщается, что "на ВОТ Донецкой области, в районе Федоровки, поражен полевой склад горюче-смазочных материалов врага".
Потери противника и масштабы нанесенного ущерба уточняются.
"Силы обороны Украины и в дальнейшем будут системно осуществлять меры, направленные на ослабление боевого потенциала российского агрессора. Продолжение следует. Слава Украине!" - подчеркнули в Генштабе.
