Генштаб подтвердил поражение учебного центра БпЛА, пункта управления дронов подразделения из "Рубикона" и других объектов оккупантов

Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение ремонтного подразделения, учебного центра БпЛА противника, пункта управления дронов вражеского подразделения из состава центра "Рубикон" на оккупированных территориях, еще одного пункта управления БпЛА на курщине и мест сосредоточения оккупантов, пишет УНН.

"В рамках системных мер по снижению наступательных возможностей российского агрессора подразделения Сил обороны Украины продолжают наносить огневое поражение по военным объектам врага на временно оккупированных территориях Украины и на территории рф", - говорится в сообщении.

В ночь на 10 февраля 2026 года на ВОТ Донецкой области, в районе н.п. Ялта, поражено вражеское ремонтное подразделение. На ВОТ Запорожской области, в районе н.п. Камыш-Заря, поражен учебный центр подготовки пилотов БпЛА и производства FPV-дронов