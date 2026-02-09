Генштаб подтвердил поражение вражеского пункта управления на курщине и складов дронов и боеприпасов оккупантов

Генштаб ВСУ подтвердил поражение склада боеприпасов на оккупированной территории, пункта управления противника возле суджи в курской области и уничтожение склада БпЛА на территории россии, пишет УНН.

Детали

"В рамках мероприятий по снижению наступательных возможностей российского агрессора подразделения Сил обороны Украины продолжают наносить огневое поражение по военным объектам врага на временно оккупированных территориях Украины и на территории рф", - говорится в сообщении.

В частности, в ночь на 9 февраля, в районе города Суджа Курской области рф поражен пункт управления подразделения воздушно-десантных войск противника - сообщили в Генштабе.

И добавили:

На ВОТ Херсонской области, в районе н.п. Новоалексеевка, поражен склад боеприпасов врага

Кроме того, как указано, "по результатам предыдущих поражений, в частности склада БпЛА в районе г. Ростов-на-Дону Ростовской области рф, подтверждено уничтожение трех контейнеров с FPV-дронами и комплектующими". По предварительным данным, уничтожено около 6 тысяч FPV-дронов. Повреждения также получили еще несколько контейнеров с беспилотниками, указали в Генштабе.

Потери противника и масштабы нанесенного ущерба уточняются.

"Силы обороны Украины и в дальнейшем будут системно осуществлять мероприятия, направленные на ослабление наступательных возможностей и снижение боевого потенциала российского агрессора. Продолжение следует. Слава Украине!" - подчеркнули в Генштабе.

