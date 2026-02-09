$43.050.09
08:22 • 12010 просмотра
Ближайшая ночь в Украине похоже завершит период "лютой стужи" - синоптик
07:43 • 21842 просмотра
ЕС готовится к насыщенной дипломатической неделе со встречей лидеров, Федоровым и Зеленским - Politico
8 февраля, 19:59 • 27960 просмотра
Терноватое - наше: украинские военные зачистили от оккупантов село на Запорожском направленииVideo
8 февраля, 17:37 • 45245 просмотра
В Киеве сегодня ожидается запуск дополнительных 9 МВт мощности - Шмыгаль
8 февраля, 16:39 • 45597 просмотра
На Полтавщине произошло землетрясение магнитудой 3,0
Эксклюзив
8 февраля, 13:58 • 38973 просмотра
На пороге коридора затмений: астропрогноз на 9-15 февраля
8 февраля, 12:29 • 37844 просмотра
Лента "2000 метров до Андреевки" получила награду Гильдии режиссеров Америки
Эксклюзив
8 февраля, 10:00 • 26399 просмотра
Пожар и штрафы: чем может обернуться зарядка электрокаров от домашней розетки
8 февраля, 08:45 • 17940 просмотра
В отдельных регионах уменьшен объем аварийных отключений - Укрэнерго
8 февраля, 08:35 • 13387 просмотра
Зеленский подписал указы о новых санкциях против производителей ракет и финансового сектора РФ
публикации
Эксклюзивы
Генштаб подтвердил поражение вражеского пункта управления на курщине и складов дронов и боеприпасов оккупантов

Киев • УНН

 • 1268 просмотра

ВСУ подтвердили поражение склада боеприпасов на оккупированной Херсонщине, пункта управления возле Суджи и уничтожение склада БпЛА в Ростовской области. Уничтожено около 6 тысяч FPV-дронов.

Генштаб подтвердил поражение вражеского пункта управления на курщине и складов дронов и боеприпасов оккупантов

Генштаб ВСУ подтвердил поражение склада боеприпасов на оккупированной территории, пункта управления противника возле суджи в курской области и уничтожение склада БпЛА на территории россии, пишет УНН.

Детали

"В рамках мероприятий по снижению наступательных возможностей российского агрессора подразделения Сил обороны Украины продолжают наносить огневое поражение по военным объектам врага на временно оккупированных территориях Украины и на территории рф", - говорится в сообщении.

В частности, в ночь на 9 февраля, в районе города Суджа Курской области рф поражен пункт управления подразделения воздушно-десантных войск противника

- сообщили в Генштабе.

И добавили:

На ВОТ Херсонской области, в районе н.п. Новоалексеевка, поражен склад боеприпасов врага

Кроме того, как указано, "по результатам предыдущих поражений, в частности склада БпЛА в районе г. Ростов-на-Дону Ростовской области рф, подтверждено уничтожение трех контейнеров с FPV-дронами и комплектующими". По предварительным данным, уничтожено около 6 тысяч FPV-дронов. Повреждения также получили еще несколько контейнеров с беспилотниками, указали в Генштабе.

Потери противника и масштабы нанесенного ущерба уточняются.

"Силы обороны Украины и в дальнейшем будут системно осуществлять мероприятия, направленные на ослабление наступательных возможностей и снижение боевого потенциала российского агрессора. Продолжение следует. Слава Украине!" - подчеркнули в Генштабе.

Юлия Шрамко

