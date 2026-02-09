$43.050.09
08:22 • 10914 перегляди
Найближча ніч в Україні схоже завершить період "лютої холоднечі" - синоптик
07:43 • 18948 перегляди
ЄС готується до насиченого дипломатичного тижня із зустріччю лідерів, Федоровим та Зеленським - Politico
8 лютого, 19:59 • 25281 перегляди
Тернувате - наше: українськи військові зачистили від окупантів село на Запорізькому напрямкуVideo
8 лютого, 17:37 • 42539 перегляди
У Києві сьогодні очікується запуск додаткових 9 МВт потужності - Шмигаль
8 лютого, 16:39 • 43454 перегляди
На Полтавщині стався землетрус магнітудою 3,0
Ексклюзив
8 лютого, 13:58 • 37995 перегляди
На порозі коридору затемнень: астропрогноз на 9-15 лютого
8 лютого, 12:29 • 37033 перегляди
Стрічка "2000 метрів до Андріївки" отримала нагороду Гільдії режисерів Америки
Ексклюзив
8 лютого, 10:00 • 26268 перегляди
Пожежа та штрафи: чим може обернутися заряджання електрокарів від домашньої розетки
8 лютого, 08:45 • 17857 перегляди
В окремих регіонах зменшено обсяг аварійних відключень - Укренерго
8 лютого, 08:35 • 13342 перегляди
Зеленський підписав укази про нові санкції проти виробників ракет і фінансового сектору рф
Генштаб підтвердив ураження ворожого пункту управління на курщині та складів дронів і боєприпасів окупантів

Київ • УНН

 • 410 перегляди

ЗСУ підтвердили ураження складу боєприпасів на окупованій Херсонщині, пункту управління біля Суджі та знищення складу БпЛА в Ростовській області. Знищено близько 6 тисяч FPV-дронів.

Генштаб підтвердив ураження ворожого пункту управління на курщині та складів дронів і боєприпасів окупантів

Генштаб ЗСУ підтвердив ураження складу боєприпасів на окупованій території, пункту управління противника біля суджі на курщині та знищення складу БпЛА на території росії, пише УНН.

Деталі

"У межах заходів зі зниження наступальних спроможностей російського агресора підрозділи Сил оборони України продовжують завдавати вогневого ураження по військових об’єктах ворога на тимчасово окупованих територіях України та на території рф", - ідеться у повідомленні.

Зокрема, у ніч на 9 лютого, в районі міста Суджа Курської області рф уражено пункт управління підрозділу повітряно-десантних військ противника

- повідомили в Генштабі.

І додали:

На ТОТ Херсонської області, в районі н.п. Новоолексіївка, уражено склад боєприпасів ворога

Окрім того, як вказано, "за результатами попередніх уражень, зокрема складу БпЛА у районі м. Ростов-на-Дону Ростовської області рф, підтверджено знищення трьох контейнерів із FPV-дронами та комплектуючими". За попередніми даними, знищено близько 6 тисяч FPV-дронів. Пошкоджень також зазнали ще декілька контейнерів із безпілотниками, вказали в Генштабі.

Втрати противника та масштаби завданих збитків уточнюються.

"Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на послаблення наступальних можливостей і зниження бойового потенціалу російського агресора. Далі буде. Слава Україні!" - наголосили у Генштабі.

Генштаб підтвердив ураження логістичного хабу окупантів, пункту управління дронів підрозділу "Ахмата" на курщині05.02.26, 11:26 • 25523 перегляди

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Техніка
Війна в Україні
Сутички
Державний кордон України
Курська область
Генеральний штаб Збройних сил України
Збройні сили України
Херсонська область