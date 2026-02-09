Генштаб підтвердив ураження ворожого пункту управління на курщині та складів дронів і боєприпасів окупантів

Генштаб ЗСУ підтвердив ураження складу боєприпасів на окупованій території, пункту управління противника біля суджі на курщині та знищення складу БпЛА на території росії, пише УНН.

Деталі

"У межах заходів зі зниження наступальних спроможностей російського агресора підрозділи Сил оборони України продовжують завдавати вогневого ураження по військових об’єктах ворога на тимчасово окупованих територіях України та на території рф", - ідеться у повідомленні.

Зокрема, у ніч на 9 лютого, в районі міста Суджа Курської області рф уражено пункт управління підрозділу повітряно-десантних військ противника - повідомили в Генштабі.

І додали:

На ТОТ Херсонської області, в районі н.п. Новоолексіївка, уражено склад боєприпасів ворога

Окрім того, як вказано, "за результатами попередніх уражень, зокрема складу БпЛА у районі м. Ростов-на-Дону Ростовської області рф, підтверджено знищення трьох контейнерів із FPV-дронами та комплектуючими". За попередніми даними, знищено близько 6 тисяч FPV-дронів. Пошкоджень також зазнали ще декілька контейнерів із безпілотниками, вказали в Генштабі.

Втрати противника та масштаби завданих збитків уточнюються.

"Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на послаблення наступальних можливостей і зниження бойового потенціалу російського агресора. Далі буде. Слава Україні!" - наголосили у Генштабі.

Генштаб підтвердив ураження логістичного хабу окупантів, пункту управління дронів підрозділу "Ахмата" на курщині