20:23 • 6080 перегляди
Україна запропонувала Фіцо конкретні дати для візиту до Києва – 6 або 9 березня
18:27 • 12573 перегляди
Україна пережила найскладнішу зиму за роки війни - Зеленський
Ексклюзив
17:51 • 14898 перегляди
Місячне затемнення у Діві вдарить по здоровʼю і грошах: прогноз для знаків зодіаку на 2-8 березня
1 березня, 12:03 • 24491 перегляди
Іран призначив тимчасового лідера після загибелі Алі Хаменеї - ним став Аліреза Арафі
1 березня, 07:44 • 40809 перегляди
Удари по Ірану - ЗМІ підтвердили загибель чотирьох командувачів збройних силPhoto
1 березня, 01:50 • 58176 перегляди
Державне телебачення Ірану офіційно підтвердило загибель Алі Хаменеї, з ним загинули дочка, зять та внучка
1 березня, 00:05 • 65380 перегляди
Важкі та точкові бомбардування триватимуть без перерв – Трамп про операцію проти Ірану
28 лютого, 21:48 • 75243 перегляди
Трамп офіційно підтвердив ліквідацію верховного лідера Ірану Алі ХаменеїPhoto
28 лютого, 12:56 • 76943 перегляди
Війна в Ірані може спричинити дефіцит ракет для ППО в Україні - Financial Times
28 лютого, 11:55 • 73233 перегляди
Резиденція верховного лідера Ірану знищена внаслідок ударів США та ІзраїлюPhoto
росія окупувала 126 кв км української території у лютому, що є найменшим показником з липня 2024 року - DeepState

Київ • УНН

 • 24 перегляди

У лютому російські війська окупували 126 кв км української території, що вдвічі менше, ніж у січні, і є найменшим показником з липня 2024 року. Кількість атак при цьому майже не зменшилася, а найбільше просувань зафіксовано на Покровському відтинку.

росія окупувала 126 кв км української території у лютому, що є найменшим показником з липня 2024 року - DeepState

У лютому росіяни окупували 126 кв км української території, що вдвічі менше, ніж у січні і найменше з липня 2024 року. Про це повідомляє DeepState, інформує УНН.

Деталі

Водночас зазначається, що самих атак не стало менше: різниця у порівнянні з січнем всього 4%. При цьому штурмові дії стали менш чисельними по складу учасників, "тому важливо дочекатися оголошення кількості верифікованих ліквідацій від Міністерства оборони України".

Найбільше штурмових дій традиційно припадає на Покровський відтинок - 31%, ще 21% на Гуляйпільський, 13% на Костянтинівській, а 7% на Лиманський. Цифри тотожні тим, що були в січні. В цьому ворог стабільний як раз

- йдеться у повідомленні.

Вказується, що найбільше просувань припадає на Покровський відтинок і складає 32%.

Це дуже корелює з кількістю штурмових дій. Далі йдуть Слов'янський та Краматорський відтинки з показниками 23% та 16% відповідно. Сумарно це 39% всіх просувань, при 9% від кількості атак. На Костянтинівський відтинок припало 21%, і на Сумщину 7%

- резюмували у DeepState.

Нагадаємо

Керівник Офісу президента Кирило Буданов підтвердив наявність календарного графіка для завершення війни. Україна рухається в межах визначених часових рамок, попри динамічність ситуації.

На фронті відбулося 114 бойових зіткнень, ворог запустив понад 5,7 тис. дронів-камікадзе - Генштаб01.03.26, 22:58 • 2474 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Війна в УкраїніПолітика
Війна в Україні
Міністерство оборони України