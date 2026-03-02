росія окупувала 126 кв км української території у лютому, що є найменшим показником з липня 2024 року - DeepState

У лютому росіяни окупували 126 кв км української території, що вдвічі менше, ніж у січні і найменше з липня 2024 року. Про це повідомляє DeepState, інформує УНН.

Водночас зазначається, що самих атак не стало менше: різниця у порівнянні з січнем всього 4%. При цьому штурмові дії стали менш чисельними по складу учасників, "тому важливо дочекатися оголошення кількості верифікованих ліквідацій від Міністерства оборони України".

Найбільше штурмових дій традиційно припадає на Покровський відтинок - 31%, ще 21% на Гуляйпільський, 13% на Костянтинівській, а 7% на Лиманський. Цифри тотожні тим, що були в січні. В цьому ворог стабільний як раз

Вказується, що найбільше просувань припадає на Покровський відтинок і складає 32%.

Це дуже корелює з кількістю штурмових дій. Далі йдуть Слов'янський та Краматорський відтинки з показниками 23% та 16% відповідно. Сумарно це 39% всіх просувань, при 9% від кількості атак. На Костянтинівський відтинок припало 21%, і на Сумщину 7%