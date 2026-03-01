$43.210.00
Україна запропонувала Фіцо конкретні дати для візиту до Києва – 6 або 9 березня
18:27 • 8616 перегляди
Україна пережила найскладнішу зиму за роки війни - Зеленський
17:51 • 12292 перегляди
Місячне затемнення у Діві вдарить по здоровʼю і грошах: прогноз для знаків зодіаку на 2-8 березня
1 березня, 12:03 • 21860 перегляди
Іран призначив тимчасового лідера після загибелі Алі Хаменеї - ним став Аліреза Арафі
1 березня, 07:44 • 38684 перегляди
Удари по Ірану - ЗМІ підтвердили загибель чотирьох командувачів збройних силPhoto
1 березня, 01:50 • 57000 перегляди
Державне телебачення Ірану офіційно підтвердило загибель Алі Хаменеї, з ним загинули дочка, зять та внучка
1 березня, 00:05 • 64481 перегляди
Важкі та точкові бомбардування триватимуть без перерв – Трамп про операцію проти Ірану
28 лютого, 21:48 • 74680 перегляди
Трамп офіційно підтвердив ліквідацію верховного лідера Ірану Алі ХаменеїPhoto
28 лютого, 12:56 • 76258 перегляди
Війна в Ірані може спричинити дефіцит ракет для ППО в Україні - Financial Times
28 лютого, 11:55 • 72848 перегляди
Резиденція верховного лідера Ірану знищена внаслідок ударів США та ІзраїлюPhoto
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал
Світ
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
На фронті відбулося 114 бойових зіткнень, ворог запустив понад 5,7 тис. дронів-камікадзе - Генштаб

Київ

Від початку доби на фронті зафіксовано 114 бойових зіткнень, ворог застосував 5735 дронів-камікадзе та здійснив 2767 обстрілів. На Покровському напрямку ліквідовано 50 окупантів та знищено 188 БпЛА різних типів.

На фронті відбулося 114 бойових зіткнень, ворог запустив понад 5,7 тис. дронів-камікадзе - Генштаб

Загалом від початку цієї доби на фронті відбулося 114 бойових зіткнень. Як повідомили у Генштабі, ворог застосував 5735 дронів-камікадзе та здійснив 2767 обстрілів, передає УНН.

Противник завдав одного ракетного удару, однією ракетою, 65 авіаційних ударів, скинув 208 керованих авіабомб. Крім того, застосував 5735  дронів-камікадзе та здійснив 2767 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ 

- йдеться у зведенні.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні ворог завдав двох авіаударів, скинув шість авіабомб, здійснив 111 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема 18 – із застосуванням РСЗВ. 

На Південно-Слобожанському напрямку противник двічі штурмував позиції наших підрозділів в районі Приліпки та в напрямку Зибиного. 

На Куп’янському напрямку ворог тричі атакував у напрямку Піщаного, Петропавлівки та Глушківки.

На Лиманському напрямку українські воїни відбивали сім атак окупантів в бік населених пунктів Дробишеве, Діброва, Лиман та в районі Зарічного.

На Слов’янському напрямку противник 11 разів намагався просунутися вперед в районах населених пунктів Ямпіль, Дронівка, Платонівка, Закітне, Різниківка та в напрямку Рай-Олександрівки.

На Краматорському напрямку противник наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку окупанти сьогодні 11 разів штурмували позиції наших оборонців в районах населених пунктів Костянтинівка, Плещіївка, Іванопілля, Бересток, Русин Яр, Софіївка та в напрямках Іллінівки й Новопавлівки.

На Покровському напрямку ворог здійснив 20 атак. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Шахове, Червоний Лиман, Родинське, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке та в напрямку Білицького. Одне боєзіткнення ще триває.

За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 50 окупантів та 16 – поранено; знищено одну артилерійську систему, дев’ять антен зв’язку, чотири одиниці автомобільного транспорту, 13 одиниць спеціальної техніки, два пункти управління, пошкоджено три артилерійські системи, сім одиниць автомобільного транспорту, один засіб РЕБ та сім укриттів ворога. Знищено або подавлено 188 БпЛА різних типів.

На Олександрівському напрямку ворог шість разів наступав в районах населених пунктів Вороне, Тернове, Злагода та Степове. Писанці та Великомихайлівка зазнали авіаударів противника.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 23 атаки у районах Гуляйполя, Мирного та у бік Залізничного, Добропілля й Староукраїнки. Ворог завдав авіаударів по районах населених пунктів Воздвижівка, Самійлівка, Голубкове, Чарівне, Гуляйпільське, Любицьке, Терсянка, Барвінівка, Верхня Терса.  Три боєзіткнення триває. 

На Оріхівському напрямку триває одне боєзіткнення з ворогом неподалік Плавнів. Авіаударів зазнали Комишуваха, Веселянка, Малокатеринівка.

На Придніпровському напрямку наступальних дій ворога не зафіксовано, проте противник завдав авіаудару по Придніпровському.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не зафіксовано, резюмували у Генштабі.

