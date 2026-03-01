На фронті відбулося 114 бойових зіткнень, ворог запустив понад 5,7 тис. дронів-камікадзе - Генштаб

Загалом від початку цієї доби на фронті відбулося 114 бойових зіткнень. Як повідомили у Генштабі, ворог застосував 5735 дронів-камікадзе та здійснив 2767 обстрілів, передає УНН.

Противник завдав одного ракетного удару, однією ракетою, 65 авіаційних ударів, скинув 208 керованих авіабомб. Крім того, застосував 5735 дронів-камікадзе та здійснив 2767 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ - йдеться у зведенні.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні ворог завдав двох авіаударів, скинув шість авіабомб, здійснив 111 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема 18 – із застосуванням РСЗВ.

На Південно-Слобожанському напрямку противник двічі штурмував позиції наших підрозділів в районі Приліпки та в напрямку Зибиного.

На Куп’янському напрямку ворог тричі атакував у напрямку Піщаного, Петропавлівки та Глушківки.

На Лиманському напрямку українські воїни відбивали сім атак окупантів в бік населених пунктів Дробишеве, Діброва, Лиман та в районі Зарічного.

На Слов’янському напрямку противник 11 разів намагався просунутися вперед в районах населених пунктів Ямпіль, Дронівка, Платонівка, Закітне, Різниківка та в напрямку Рай-Олександрівки.

На Краматорському напрямку противник наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку окупанти сьогодні 11 разів штурмували позиції наших оборонців в районах населених пунктів Костянтинівка, Плещіївка, Іванопілля, Бересток, Русин Яр, Софіївка та в напрямках Іллінівки й Новопавлівки.

На Покровському напрямку ворог здійснив 20 атак. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Шахове, Червоний Лиман, Родинське, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке та в напрямку Білицького. Одне боєзіткнення ще триває.

За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 50 окупантів та 16 – поранено; знищено одну артилерійську систему, дев’ять антен зв’язку, чотири одиниці автомобільного транспорту, 13 одиниць спеціальної техніки, два пункти управління, пошкоджено три артилерійські системи, сім одиниць автомобільного транспорту, один засіб РЕБ та сім укриттів ворога. Знищено або подавлено 188 БпЛА різних типів.

На Олександрівському напрямку ворог шість разів наступав в районах населених пунктів Вороне, Тернове, Злагода та Степове. Писанці та Великомихайлівка зазнали авіаударів противника.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 23 атаки у районах Гуляйполя, Мирного та у бік Залізничного, Добропілля й Староукраїнки. Ворог завдав авіаударів по районах населених пунктів Воздвижівка, Самійлівка, Голубкове, Чарівне, Гуляйпільське, Любицьке, Терсянка, Барвінівка, Верхня Терса. Три боєзіткнення триває.

На Оріхівському напрямку триває одне боєзіткнення з ворогом неподалік Плавнів. Авіаударів зазнали Комишуваха, Веселянка, Малокатеринівка.

На Придніпровському напрямку наступальних дій ворога не зафіксовано, проте противник завдав авіаудару по Придніпровському.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не зафіксовано, резюмували у Генштабі.

Російські війська втратили 1360 солдатів та 681 БпЛА за добу - Генштаб