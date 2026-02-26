Російські війська втратили 1360 солдатів та 681 БпЛА за добу - Генштаб

$43.260.03
50.970.04
ukenru
25 лютого, 19:42 • 12278 перегляди
Зеленський обговорив з Трампом питання, над якими переговірники працюватимуть в Женеві 26 лютого
Ексклюзив
25 лютого, 18:38 • 22377 перегляди
Іспанська поліція підтвердила затримання ймовірного виконавця вбивства ПортноваVideo
25 лютого, 18:05 • 20879 перегляди
Вже є результати очищення СБУ і затримання - Зеленський
Ексклюзив
25 лютого, 17:40 • 19528 перегляди
США проти ударів по Новоросійську - чому Трамп забороняє Україні атакувати життєво необхідні об'єкти росії
25 лютого, 16:34 • 17669 перегляди
В Україні з 1 березня пенсії і страхові виплати будуть проіндексовані на 12,1% - Свириденко
Ексклюзив
25 лютого, 16:25 • 15511 перегляди
Аномальна спека чи продовження морозів - яким буде перший місяць весни
Ексклюзив
25 лютого, 13:55 • 29891 перегляди
Про інвестиційний клімат в Україні можна говорити тоді, коли силовики захищатимуть бізнес, а не тиснутимуть на нього - нардеп
25 лютого, 12:46 • 18744 перегляди
росія використовує ядерні погрози як політичний тиск через провали на фронті - Зеленський
25 лютого, 12:28 • 17972 перегляди
Командувача логістики ПС ЗСУ і начальника одного з обласних СБУ затримали за корупцію, вилучено 320 тис. дол. - Генпрокурор КравченкоPhoto
Ексклюзив
25 лютого, 12:01 • 36509 перегляди
Після скандалу з клінікою Odrex у Верховній Раді заговорили про реформу кримінальної відповідальності за медичну недбалість
Публікації
Про інвестиційний клімат в Україні можна говорити тоді, коли силовики захищатимуть бізнес, а не тиснутимуть на нього - нардеп
Ексклюзив
25 лютого, 13:55 • 29893 перегляди
Після скандалу з клінікою Odrex у Верховній Раді заговорили про реформу кримінальної відповідальності за медичну недбалість
Ексклюзив
25 лютого, 12:01 • 36511 перегляди
Відповідальність не тільки на лікарях, а й на керівниках клінік: як "Справа Odrex" може змінити медичну систему
Ексклюзив
24 лютого, 12:55 • 57094 перегляди
Чи справді зміна погоди впливає на здоров’я людини - коментар лікаря
Ексклюзив
24 лютого, 09:05 • 66516 перегляди
Заміщення мобілізованих працівників та тиск правоохоронців: у Торгово-промисловій палаті розповіли про основні проблеми бізнесу23 лютого, 14:00 • 84689 перегляди
Російські війська втратили 1360 солдатів та 681 БпЛА за добу - Генштаб

Київ • УНН

 • 24 перегляди

За добу 25 лютого російські війська втратили 1360 солдатів та 681 БпЛА. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.02.26 становлять 1263850 осіб.

Російські війська втратили 1360 солдатів та 681 БпЛА за добу - Генштаб

За добу 25 лютого російські війська втратили на війні з Україною 1360 солдатів та 681 БпЛА. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.02.26 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ 1263850 (+1360) осіб ліквідовано
    • танків ‒ 11704 (+3)
      • бойових броньованих машин ‒ 24091 (0)
        • артилерійських систем ‒ 37614 (+25)
          • РСЗВ ‒ 1659 (+4)
            • засоби ППО ‒ 1305 (0)
              • літаків ‒ 435 (0)
                • гелікоптерів ‒ 348 (0)
                  • БпЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 147138 (+681)
                    • крилаті ракети ‒ 4347 (0)
                      • кораблі / катери ‒ 29 (0)
                        • підводні човни ‒ 2 (0)
                          • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 80064 (+93)
                            • спеціальна техніка ‒ 4075 (0)

                              Дані уточнюються.

                              Нагадаємо

                              За інформацією Генштабу ЗСУ, у січні загальні втрати противника вбитими та важкопораненими склали понад 31,7 тис осіб, що перевищило обсяги його поповнення особовим складом.

                              Україна втратила 55 тис. військових у війні проти росії - Зеленський04.02.26, 23:10 • 22300 переглядiв

                              Вадим Хлюдзинський

                              Війна в Україні
                              Техніка
                              Війна в Україні
                              Генеральний штаб Збройних сил України