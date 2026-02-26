Російські війська втратили 1360 солдатів та 681 БпЛА за добу - Генштаб
Київ • УНН
За добу 25 лютого російські війська втратили 1360 солдатів та 681 БпЛА. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.02.26 становлять 1263850 осіб.
За добу 25 лютого російські війська втратили на війні з Україною 1360 солдатів та 681 БпЛА. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.
Деталі
Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.02.26 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ 1263850 (+1360) осіб ліквідовано
- танків ‒ 11704 (+3)
- бойових броньованих машин ‒ 24091 (0)
- артилерійських систем ‒ 37614 (+25)
- РСЗВ ‒ 1659 (+4)
- засоби ППО ‒ 1305 (0)
- літаків ‒ 435 (0)
- гелікоптерів ‒ 348 (0)
- БпЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 147138 (+681)
- крилаті ракети ‒ 4347 (0)
- кораблі / катери ‒ 29 (0)
- підводні човни ‒ 2 (0)
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 80064 (+93)
- спеціальна техніка ‒ 4075 (0)
Дані уточнюються.
Нагадаємо
За інформацією Генштабу ЗСУ, у січні загальні втрати противника вбитими та важкопораненими склали понад 31,7 тис осіб, що перевищило обсяги його поповнення особовим складом.
