Російські війська втратили 1360 солдатів та 681 БпЛА за добу - Генштаб

За добу 25 лютого російські війська втратили на війні з Україною 1360 солдатів та 681 БпЛА. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.02.26 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ 1263850 (+1360) осіб ліквідовано

танків ‒ 11704 (+3)

бойових броньованих машин ‒ 24091 (0)

артилерійських систем ‒ 37614 (+25)

РСЗВ ‒ 1659 (+4)

засоби ППО ‒ 1305 (0)

літаків ‒ 435 (0)

гелікоптерів ‒ 348 (0)

БпЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 147138 (+681)

крилаті ракети ‒ 4347 (0)

кораблі / катери ‒ 29 (0)

підводні човни ‒ 2 (0)

автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 80064 (+93)

спеціальна техніка ‒ 4075 (0)

Дані уточнюються.

Нагадаємо

За інформацією Генштабу ЗСУ, у січні загальні втрати противника вбитими та важкопораненими склали понад 31,7 тис осіб, що перевищило обсяги його поповнення особовим складом.

