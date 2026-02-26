Российские войска потеряли 1360 солдат и 681 БПЛА за сутки - Генштаб

$43.260.03
25 февраля, 19:42 • 12283 просмотра
Зеленский обсудил с Трампом вопросы, над которыми переговорщики будут работать в Женеве 26 февраля
Эксклюзив
25 февраля, 18:38 • 22388 просмотра
Испанская полиция подтвердила задержание предполагаемого исполнителя убийства ПортноваVideo
25 февраля, 18:05 • 20886 просмотра
Уже есть результаты очистки СБУ и задержания - Зеленский
Эксклюзив
25 февраля, 17:40 • 19535 просмотра
США против ударов по Новороссийску – почему Трамп запрещает Украине атаковать жизненно необходимые объекты России
25 февраля, 16:34 • 17674 просмотра
В Украине с 1 марта пенсии и страховые выплаты будут проиндексированы на 12,1% - Свириденко
Эксклюзив
25 февраля, 16:25 • 15512 просмотра
Аномальная жара или продолжение морозов – каким будет первый месяц весны
Эксклюзив
25 февраля, 13:55 • 29898 просмотра
Об инвестиционном климате в Украине можно говорить тогда, когда силовики будут защищать бизнес, а не давить на него - нардеп
25 февраля, 12:46 • 18745 просмотра
россия использует ядерные угрозы как политическое давление из-за провалов на фронте - Зеленский
25 февраля, 12:28 • 17972 просмотра
Командующего логистикой ВС ВСУ и начальника одного из областных СБУ задержали за коррупцию, изъято 320 тыс. долл. - Генпрокурор КравченкоPhoto
Эксклюзив
25 февраля, 12:01 • 36516 просмотра
После скандала с клиникой Odrex в Верховной Раде заговорили о реформе уголовной ответственности за медицинскую халатность
Эксклюзивы
Популярные новости
Орбан усилил антиукраинскую риторику накануне выборов и блокирует помощь ЕС Киеву25 февраля, 21:05 • 8690 просмотра
Доля нефтегазовых доходов РФ в бюджете снизится до менее чем 20% в 2026 году - СВР25 февраля, 21:27 • 9134 просмотра
Трамп стремится к завершению войны в Украине за месяц: Axios узнал подробности разговора президента США с Зеленским25 февраля, 23:26 • 7360 просмотра
Миротворцы в Украине: союзники не согласятся без "разрешения" Путина - The Telegraph00:27 • 9818 просмотра
Враг атаковал Запорожье и область дронами: первые подробности01:25 • 6352 просмотра
Об инвестиционном климате в Украине можно говорить тогда, когда силовики будут защищать бизнес, а не давить на него - нардеп
Эксклюзив
25 февраля, 13:55 • 29898 просмотра
После скандала с клиникой Odrex в Верховной Раде заговорили о реформе уголовной ответственности за медицинскую халатность
Эксклюзив
25 февраля, 12:01 • 36516 просмотра
Ответственность не только на врачах, но и на руководителях клиник: как "Дело Odrex" может изменить медицинскую систему
Эксклюзив
24 февраля, 12:55 • 57098 просмотра
Действительно ли изменение погоды влияет на здоровье человека – комментарий врача
Эксклюзив
24 февраля, 09:05 • 66518 просмотра
Замещение мобилизованных работников и давление правоохранителей: в Торгово-промышленной палате рассказали об основных проблемах бизнеса23 февраля, 14:00 • 84691 просмотра
УНН Lite
Настя Семчук исполнит культовую песню Степана Гиги на Вечере памятиPhoto24 февраля, 19:45 • 24624 просмотра
Возвращение после тишины: Дан Балан удивляет новым образомVideo24 февраля, 16:37 • 28425 просмотра
София Ротару тронула постом в 4-ю годовщину великого вторжения в УкраинуPhoto24 февраля, 14:59 • 31809 просмотра
Экс-жена Остапчука рассказала об издевательствах в браке - нынешняя избранница угрожает судомPhoto24 февраля, 12:26 • 34310 просмотра
Селена Гомес показала соблазнительную фигуру в купальнике на роскошном отдыхеPhoto23 февраля, 21:02 • 42359 просмотра
Российские войска потеряли 1360 солдат и 681 БПЛА за сутки - Генштаб

Киев • УНН

 • 22 просмотра

За сутки 25 февраля российские войска потеряли 1360 солдат и 681 БПЛА. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.02.26 составляют 1263850 человек.

Российские войска потеряли 1360 солдат и 681 БПЛА за сутки - Генштаб

За сутки 25 февраля российские войска потеряли на войне с Украиной 1360 солдат и 681 БпЛА. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.02.26 ориентировочно составляют:

  • личного состава ‒ 1263850 (+1360) человек ликвидировано
    • танков ‒ 11704 (+3)
      • боевых бронированных машин ‒ 24091 (0)
        • артиллерийских систем ‒ 37614 (+25)
          • РСЗО ‒ 1659 (+4)
            • средства ПВО ‒ 1305 (0)
              • самолетов ‒ 435 (0)
                • вертолетов ‒ 348 (0)
                  • БпЛА оперативно-тактического уровня ‒ 147138 (+681)
                    • крылатые ракеты ‒ 4347 (0)
                      • корабли / катера ‒ 29 (0)
                        • подводные лодки ‒ 2 (0)
                          • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 80064 (+93)
                            • специальная техника ‒ 4075 (0)

                              Данные уточняются.

                              Напомним

                              По информации Генштаба ВСУ, в январе общие потери противника убитыми и тяжелоранеными составили более 31,7 тыс. человек, что превысило объемы его пополнения личным составом.

                              Украина потеряла 55 тыс. военных в войне против россии - Зеленский04.02.26, 23:10 • 22300 просмотров

                              Вадим Хлюдзинский

