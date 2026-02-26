Российские войска потеряли 1360 солдат и 681 БПЛА за сутки - Генштаб

За сутки 25 февраля российские войска потеряли на войне с Украиной 1360 солдат и 681 БпЛА. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.02.26 ориентировочно составляют:

личного состава ‒ 1263850 (+1360) человек ликвидировано

танков ‒ 11704 (+3)

боевых бронированных машин ‒ 24091 (0)

артиллерийских систем ‒ 37614 (+25)

РСЗО ‒ 1659 (+4)

средства ПВО ‒ 1305 (0)

самолетов ‒ 435 (0)

вертолетов ‒ 348 (0)

БпЛА оперативно-тактического уровня ‒ 147138 (+681)

крылатые ракеты ‒ 4347 (0)

корабли / катера ‒ 29 (0)

подводные лодки ‒ 2 (0)

автомобильной техники и автоцистерн ‒ 80064 (+93)

специальная техника ‒ 4075 (0)

Данные уточняются.

Напомним

По информации Генштаба ВСУ, в январе общие потери противника убитыми и тяжелоранеными составили более 31,7 тыс. человек, что превысило объемы его пополнения личным составом.

Украина потеряла 55 тыс. военных в войне против россии - Зеленский