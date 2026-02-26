Российские войска потеряли 1360 солдат и 681 БПЛА за сутки - Генштаб
Киев • УНН
За сутки 25 февраля российские войска потеряли 1360 солдат и 681 БПЛА. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.02.26 составляют 1263850 человек.
За сутки 25 февраля российские войска потеряли на войне с Украиной 1360 солдат и 681 БпЛА. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.
Детали
Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.02.26 ориентировочно составляют:
- личного состава ‒ 1263850 (+1360) человек ликвидировано
- танков ‒ 11704 (+3)
- боевых бронированных машин ‒ 24091 (0)
- артиллерийских систем ‒ 37614 (+25)
- РСЗО ‒ 1659 (+4)
- средства ПВО ‒ 1305 (0)
- самолетов ‒ 435 (0)
- вертолетов ‒ 348 (0)
- БпЛА оперативно-тактического уровня ‒ 147138 (+681)
- крылатые ракеты ‒ 4347 (0)
- корабли / катера ‒ 29 (0)
- подводные лодки ‒ 2 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 80064 (+93)
- специальная техника ‒ 4075 (0)
Данные уточняются.
Напомним
По информации Генштаба ВСУ, в январе общие потери противника убитыми и тяжелоранеными составили более 31,7 тыс. человек, что превысило объемы его пополнения личным составом.
Украина потеряла 55 тыс. военных в войне против россии - Зеленский04.02.26, 23:10 • 22300 просмотров