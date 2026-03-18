Чехия готова запустить реверс нефти по нефтепроводу "Дружба" в Словакию
Киев • УНН
Чехия готова инвестировать 1 млрд крон в реверсные поставки нефти для Словакии. Пропускная способность маршрута может достичь 3 миллионов тонн в год.
Чешская Республика готова инвестировать в нефтепровод «Дружба», чтобы обеспечить поставки нефти в Словакию, заявил в среду министр промышленности Карел Гавличек. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Как отмечает издание, Словакия вместе с Венгрией остаются отрезанными от поставок российской нефти через Украину с конца января, поскольку Киев ремонтирует повреждения на нефтепроводе «Дружба», которые он называет следствием российского удара.
Словакия и Венгрия обвиняют Украину в затягивании ремонта, но Киев говорит, что ему нужно время.
Чехия прекратила пользоваться российскими поставками через «Дружбу» в прошлом году после расширения нефтепровода TAL, идущего из Италии в Германию и подключающегося к «Дружбе». Ранее Прага уже обсуждала возможность реверсной прокачки чешского участка «Дружбы» в Словакию.
Мы предложили Словакии возможность использования реверсного потока «Дружбы». Иными словами, мы готовы начать инвестировать в технические меры, чтобы нефть могла поставляться из Чехии в Словакию
Гавличек сообщил, что первоначальные инвестиции могут составить до 1 миллиарда чешских крон (47 миллионов долларов).
По словам министров, десятки тысяч тонн нефти в месяц могут поступать таким образом в Словакию в чрезвычайном режиме, а годовая пропускная способность в течение следующих двух-трех лет может вырасти до 2–3 миллионов тонн.
