$43.950.1350.640.06
ukenru
Эксклюзив
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+5°
3м/с
85%
757мм
Графики отключений электроэнергии
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Педро Санчес
Юлия Свириденко
Виктор Ляшко
Али Хаменеи
Актуальные места
Украина
Иран
Испания
Мадрид
Европа
Реклама
УНН Lite
Актуальное
Техника
Социальная сеть
MIM-104 Patriot
Ил-78
Instagram

Чехия готова запустить реверс нефти по нефтепроводу "Дружба" в Словакию

Киев • УНН

 • 206 просмотра

Чехия готова инвестировать 1 млрд крон в реверсные поставки нефти для Словакии. Пропускная способность маршрута может достичь 3 миллионов тонн в год.

Чехия готова запустить реверс нефти по нефтепроводу "Дружба" в Словакию

Чешская Республика готова инвестировать в нефтепровод «Дружба», чтобы обеспечить поставки нефти в Словакию, заявил в среду министр промышленности Карел Гавличек. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Как отмечает издание, Словакия вместе с Венгрией остаются отрезанными от поставок российской нефти через Украину с конца января, поскольку Киев ремонтирует повреждения на нефтепроводе «Дружба», которые он называет следствием российского удара.

Словакия и Венгрия обвиняют Украину в затягивании ремонта, но Киев говорит, что ему нужно время.

Чехия прекратила пользоваться российскими поставками через «Дружбу» в прошлом году после расширения нефтепровода TAL, идущего из Италии в Германию и подключающегося к «Дружбе». Ранее Прага уже обсуждала возможность реверсной прокачки чешского участка «Дружбы» в Словакию.

Мы предложили Словакии возможность использования реверсного потока «Дружбы». Иными словами, мы готовы начать инвестировать в технические меры, чтобы нефть могла поставляться из Чехии в Словакию

- сказал Гавличек после встречи в Праге со словацким министром экономики Денисой Саковой.

Гавличек сообщил, что первоначальные инвестиции могут составить до 1 миллиарда чешских крон (47 миллионов долларов).

По словам министров, десятки тысяч тонн нефти в месяц могут поступать таким образом в Словакию в чрезвычайном режиме, а годовая пропускная способность в течение следующих двух-трех лет может вырасти до 2–3 миллионов тонн.

Ольга Розгон

ЭкономикаНовости Мира
Энергетика
Война в Украине
Прага
Reuters
Чешская Республика
Италия
Германия
Словакия
Венгрия
Украина