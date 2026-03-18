Допуск к нефтепроводу "Дружба" регулирует СБУ - спикер МИД Тихий

Решение о допуске на стратегические объекты в Украине во время военного положения принимает Служба безопасности Украины. Об этом заявил спикер МИД Георгий Тихий во время общения с журналистами, комментируя возможный доступ иностранных представителей к нефтепроводу "Дружба", передает УНН.

Он подчеркнул, что украинская сторона поддерживает связь с международными партнерами по ситуации вокруг нефтепровода.

Мы поддерживаем постоянную связь с Еврокомиссией с партнерами и в том числе приглашаем Словакию относительно состояния нефтепровода "Дружба" - говорит Тихий.

Кроме того, он подчеркнул, что вопрос доступа к таким объектам не относится к компетенции других органов.

Сейчас там много крутится в СМИ относительно допуска-недопуска каких-то людей, там или кого-то непосредственно на объекты, я должен напомнить, что в условиях военного положения, допуск или недопуск на стратегический объект - это вопрос Службы безопасности Украины. Наши коллеги, которые профессионально, квалифицированно работают, и они решают допуск или недопуск - подчеркнул спикер.

Украина находится под давлением ЕС с требованием разрешить инспекцию поврежденного трубопровода "Дружба", поставляющего российскую нефть в Венгрию и Словакию. Киев заявляет о значительных разрушениях от российского авиаудара, но Венгрия и Словакия обвиняют Украину в преднамеренном перекрытии.