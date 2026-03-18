Допуск к нефтепроводу "Дружба" регулирует СБУ - спикер МИД Тихий

Гривна начала укрепляться - что будет дальше с национальной валютой
рф проводит ИПСО против венгров на Закарпатье – СБУ разоблачила схему с угрозами
Интерсити между Киевом и Харьковом временно ограничат, планируют восстановить до конца марта - Укрзализныця
Politico: Трамп стремится использовать мирные переговоры по войне рф против Украины для противодействия Китаю
В ЕС перед саммитом предприняли еще одну попытку заставить Орбана разблокировать €90 млрд кредита Украине - что известно
Это вопрос уважения и этики: SOWA о выступлениях без гонорара
Евросоюз неофициально открыл все шесть переговорных кластеров для Украины - Кос
Украина и Испания создадут совместную следственную группу для расследования убийства Портнова - Генпрокурор КравченкоPhoto
Филарет в больнице из-за обострения хронических недугов – что сейчас известно о состоянии Патриарха
Украинский аналог ATACMS - какая она, новая баллистическая ракета FP-7
Первая помощь при ожогах: что действительно работает, а что делать запрещеноPhoto18 марта, 06:05 • 47770 просмотра
У меня очень плохое предчувствие относительно влияния войны в Иране на Украину – Зеленский18 марта, 06:46 • 23630 просмотра
На реакторах Хмельницкой АЭС создали самый большой в мире мурал-вышиванкуPhoto18 марта, 07:06 • 25874 просмотра
Скандальная клиника Odrex рекламирует врача Русакова, которого судят по делу о смерти пациентаPhoto11:47 • 21973 просмотра
Наталья Могилевская со слезами извинилась после концерта - что произошло в ХмельницкомVideo13:03 • 16796 просмотра
публикации
Скандальная клиника Odrex рекламирует врача Русакова, которого судят по делу о смерти пациентаPhoto11:47 • 22145 просмотра
Первая помощь при ожогах: что действительно работает, а что делать запрещеноPhoto18 марта, 06:05 • 47957 просмотра
Почему медицинская система не защищает украинского пациента и как это изменить - объясняет эксперт
Эксклюзив
17 марта, 11:42 • 56247 просмотра
Еврейские кучки перед Песахом - что это и когда они наступят в 2026 году17 марта, 11:32 • 78339 просмотра
Дизель и газ резко подорожали: как изменились цены на АЗС за неделю16 марта, 16:16 • 70546 просмотра
Реклама
УНН Lite
Наталья Могилевская со слезами извинилась после концерта - что произошло в ХмельницкомVideo13:03 • 16937 просмотра
Вышел первый трейлер фильма "Дюна: Часть третья"Video17 марта, 19:22 • 26976 просмотра
Обновлен прогноз на Евровидение 2026 - какое место заняла УкраинаPhoto17 марта, 15:31 • 31869 просмотра
Тейлор Свифт и Трэвис Келси провели ночь на "Оскаре" без публичности - деталиPhoto17 марта, 12:55 • 36844 просмотра
Еврейские кучки перед Песахом - что это и когда они наступят в 2026 году17 марта, 11:32 • 78339 просмотра
Допуск к нефтепроводу "Дружба" регулирует СБУ - спикер МИД Тихий

Киев • УНН

 • 1814 просмотра

Спикер МИД заявил, что доступ к стратегическим объектам во время войны регулирует только СБУ. Украина обсуждает состояние поврежденной трубы с Еврокомиссией и партнерами.

Решение о допуске на стратегические объекты в Украине во время военного положения принимает Служба безопасности Украины. Об этом заявил спикер МИД Георгий Тихий во время общения с журналистами, комментируя возможный доступ иностранных представителей к нефтепроводу "Дружба", передает УНН.

Он подчеркнул, что украинская сторона поддерживает связь с международными партнерами по ситуации вокруг нефтепровода.

Мы поддерживаем постоянную связь с Еврокомиссией с партнерами и в том числе приглашаем Словакию относительно состояния нефтепровода "Дружба"

- говорит Тихий.

Кроме того, он подчеркнул, что вопрос доступа к таким объектам не относится к компетенции других органов.

Сейчас там много крутится в СМИ относительно допуска-недопуска каких-то людей, там или кого-то непосредственно на объекты, я должен напомнить, что в условиях военного положения, допуск или недопуск на стратегический объект - это вопрос Службы безопасности Украины. Наши коллеги, которые профессионально, квалифицированно работают, и они решают допуск или недопуск

- подчеркнул спикер.

Украина находится под давлением ЕС с требованием разрешить инспекцию поврежденного трубопровода "Дружба", поставляющего российскую нефть в Венгрию и Словакию. Киев заявляет о значительных разрушениях от российского авиаудара, но Венгрия и Словакия обвиняют Украину в преднамеренном перекрытии.

