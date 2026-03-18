Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал
Світ
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Допуск до нафтопроводу “Дружба” регулює СБУ - речник МЗС Тихий

Київ • УНН

 • 716 перегляди

Речник МЗС заявив що доступ до стратегічних об'єктів під час війни регулює лише СБУ. Україна обговорює стан пошкодженої труби з Єврокомісією та партнерами.

Допуск до нафтопроводу “Дружба” регулює СБУ - речник МЗС Тихий

Рішення про допуск на стратегічні об’єкти в Україні під час воєнного стану ухвалює Служба безпеки України. Про це заявив речник МЗС Георгій Тихий під час спілкування з журналістами, коментуючи можливий доступ іноземних представників до нафтопроводу "Дружба", передає УНН.

Деталі

Він наголосив, що українська сторона підтримує зв’язок із міжнародними партнерами щодо ситуації навколо нафтопроводу.

Ми підтримуємо постійний зв'язок із Єврокомісією із партнерами і в тому числі запрошуємо Словаччину щодо стану нафтопроводу "Дружба"

- каже Тихий.

Крім того, він наголосив, що питання доступу до таких об’єктів не належить до компетенції інших органів.

Зараз там багато крутиться в ЗМІ щодо допуску-недопуску якихось людей, там чи когось безпосередньо на об'єкти, я мушу нагадати, що в умовах воєнного стану, допуск чи недопуск на стратегічний об’єкт - це питання Служби безпеки України. Наші колеги, які професійно, фахово працюють, і вони вирішують допуск чи недопуск

- наголосив речник.

Нагадаємо

Україна перебуває під тиском ЄС з вимогою дозволити інспекцію пошкодженого трубопроводу "Дружба", що постачає російську нафту до Угорщини та Словаччини. Київ заявляє про значні руйнування від російського авіаудару, але Угорщина та Словаччина звинувачують Україну в навмисному перекритті.

Алла Кіосак

СуспільствоПолітика
Воєнний стан
Війна в Україні
Європейська комісія
Служба безпеки України
Європейський Союз
Словаччина
Угорщина
Україна