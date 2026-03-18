Допуск до нафтопроводу “Дружба” регулює СБУ - речник МЗС Тихий

Рішення про допуск на стратегічні об’єкти в Україні під час воєнного стану ухвалює Служба безпеки України. Про це заявив речник МЗС Георгій Тихий під час спілкування з журналістами, коментуючи можливий доступ іноземних представників до нафтопроводу "Дружба", передає УНН.

Він наголосив, що українська сторона підтримує зв’язок із міжнародними партнерами щодо ситуації навколо нафтопроводу.

Ми підтримуємо постійний зв'язок із Єврокомісією із партнерами і в тому числі запрошуємо Словаччину щодо стану нафтопроводу "Дружба" - каже Тихий.

Крім того, він наголосив, що питання доступу до таких об’єктів не належить до компетенції інших органів.

Зараз там багато крутиться в ЗМІ щодо допуску-недопуску якихось людей, там чи когось безпосередньо на об'єкти, я мушу нагадати, що в умовах воєнного стану, допуск чи недопуск на стратегічний об’єкт - це питання Служби безпеки України. Наші колеги, які професійно, фахово працюють, і вони вирішують допуск чи недопуск - наголосив речник.

Україна перебуває під тиском ЄС з вимогою дозволити інспекцію пошкодженого трубопроводу "Дружба", що постачає російську нафту до Угорщини та Словаччини. Київ заявляє про значні руйнування від російського авіаудару, але Угорщина та Словаччина звинувачують Україну в навмисному перекритті.