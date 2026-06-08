Украина рассматривает изменение названия подразделения ССО после скандала с Польшей — СМИ

Во время визита руководителя Офиса президента Кирилла Буданова в Польшу представители Украины предложили изменить название подразделения ССО, которому присвоили почетное наименование в честь Героев УПА, что вызвало недовольство у Варшавы. Об этом сообщает Wirtualna Polska, ссылаясь на собственные источники, пишет УНН.

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По словам источников, в качестве одного из вариантов рассматривают ссылку в названии подразделения ССО исключительно на тех членов УПА, которые воевали против Советского Союза. Однако окончательное решение должен принять президент Украины Владимир Зеленский, отмечает издание.

Собеседники Wirtualna Polska рассказали, что Буданова в Польше приняли прохладно. Министр обороны Владислав Косиняк-Камыш не скрывал недовольства решением Украины почтить военных УПА, а глава польского МИД Радослав Сикорский намеренно не изменил своих планов и не встретился с украинской делегацией. Косиняк-Камыш заявил, что "не может представить себе продолжение Украиной нынешней исторической политики". Также он подчеркнул, что "память о жертвах Волыни не подлежит обсуждению".

Самым важным моментом визита украинской делегации стала встреча с Марцином Пшидачем, одним из ближайших соратников президента Кароля Навроцкого. Как пишет издание, Киев особенно заинтересован в том, чтобы польский президент не решил лишить Зеленского Ордена Белого Орла. Украинская сторона опасается не из-за самой награды, а из-за политического и символического измерения ее лишения, говорят собеседники издания. В частности, в Киеве возможное лишение ордена будет восприниматься как оскорбление в адрес президента Украины. Кроме того, реакция украинской общественности может еще больше углубить кризис в отношениях между обоими государствами.

Сибига ответил на претензии Польши из-за названия подразделения ССО "имени Героев УПА"

По данным источников издания, ни одна из встреч, проведенных украинской делегацией в Варшаве, не дала конкретных результатов. Польская сторона последовательно отстаивала жесткую позицию. Один из источников польского издания сказал, что Варшава "разъярена на украинцев", заявив, что украинским политикам не хватает сдержанности.

В то же время Украина также готова предпринять новые шаги в сфере исторической политики. Среди них называют увеличение количества разрешений на поиски и эксгумации жертв Волынской трагедии. Польская сторона же готовится к дальнейшему обострению, если Киев не пойдет на шаги, которые Варшава сочтет достаточными.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил одному из подразделений Сил специальных операций ВСУ название "имени Героев УПА".

После этого премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что решение о присвоении украинскому подразделению ССО названия "имени Героев УПА" вызывает обеспокоенность с точки зрения двусторонних отношений и затрагивает историческую чувствительность, добавив, что это "излишне снова выводит вопрос исторических разногласий на довольно тревожный уровень". А президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что критически относится к решению Президента Украины, и считает, что Зеленского следует лишить польского Ордена Белого Орла.