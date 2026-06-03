Сибига ответил на претензии Польши из-за названия подразделения ССО "имени Героев УПА"

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига прокомментировал ситуацию вокруг возмущения Польши решением Президента Украины о присвоении украинскому подразделению Сил специальных операций названия "имени Героев УПА", пишет УНН.

Название подразделения было выбором наших военных. Наши защитники заслуживают безусловного уважения. Сегодня именно они, ценой своего здоровья и часто жизни, удерживают линию фронта и защиты всей Европы от российской угрозы. И платят за это самую высокую цену. Я точно знаю, что наши военные даже близко не имели в виду ничего антипольского. Для них речь шла о почтении тех, кто так же много лет назад боролся против имперской Москвы, большевистско-коммунистической оккупации и репрессий - написал Сибига в Facebook.

"Украина очень тяжело завоевывала свою независимость. Поколение за поколением. Так же как Польша шла к своей независимости тяжелым трудом и борьбой - своим собственным путем", - указал Сибига.

Глава МИД подчеркнул: "Обострение между Украиной и Польшей не приносит пользы ни украинцам, ни полякам".

"На протяжении почти двух лет мы шаг за шагом восстанавливали конструктивный диалог. Разблокировали поиски и эксгумации. С достоинством и христианскими традициями в нескольких местах провели перезахоронение жертв. Возобновили конгресс историков, в рамках которого перевели обсуждение сложных страниц общей истории в измерение профессиональной, научно-объективной дискуссии. На основе не политических лозунгов, а архивных документов, материалов, научных исследований - что открыло дорогу к диалогу по чувствительным вопросам и позволило в конце концов услышать друг друга", - продолжил Сибига.

И это, по его словам, "абсолютно правильный подход взаимного уважения, признания и честности". "Нельзя подрывать его и раскручивать маховик ненависти. Тем более в условиях, когда над всеми нами - украинцами, поляками, другими европейцами - снова нависает угроза со стороны нашего исконного врага, россии. Нельзя забывать, что борьба друг с другом приведет к краю пропасти. Необходимо осознать это, снизить градус эмоций, оставить нашу общую историю на рассмотрение специалистов-историков и сфокусироваться вместе на главном: противодействии общему врагу, укреплении нашей европейской безопасности, защите свободного будущего наших народов", - подчеркнул министр.

"Мы благодарны Польше за ее лидерскую роль в поддержке Украины в это страшное время войны. Стремимся обсуждать все вопросы, в том числе и самые сложные, в духе взаимопонимания и открытости. Призываем к диалогу и укреплению наших отношений в соответствии с приоритетами безопасности и благополучного будущего наших государств", - подытожил глава МИД.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский в среду присвоил одному из подразделений Сил специальных операций ВСУ название "имени Героев УПА".

После этого премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что решение о присвоении украинскому подразделению ССО названия "имени Героев УПА" вызывает обеспокоенность с точки зрения двусторонних отношений и затрагивает историческую чувствительность, добавив, что это "без надобности снова выводит вопрос исторических разногласий на довольно тревожный уровень". А президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что критически относится к решению Президента Украины, и считает, что Зеленского следует лишить польского Ордена Белого Орла.