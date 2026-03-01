$43.210.00
20:23 • 1568 просмотра
Украина предложила Фицо конкретные даты для визита в Киев – 6 или 9 марта
18:27 • 8652 просмотра
Украина пережила самую сложную зиму за годы войны - Зеленский
Эксклюзив
17:51 • 12306 просмотра
Лунное затмение в Деве ударит по здоровью и деньгам: прогноз для знаков зодиака на 2-8 марта
1 марта, 12:03 • 21872 просмотра
Иран назначил временного лидера после гибели Али Хаменеи - им стал Алиреза Арафи
1 марта, 07:44 • 38694 просмотра
Удары по Ирану - СМИ подтвердили гибель четырех командующих вооруженными силамиPhoto
1 марта, 01:50 • 57006 просмотра
Государственное телевидение Ирана официально подтвердило гибель Али Хаменеи, с ним погибли дочь, зять и внучка
1 марта, 00:05 • 64486 просмотра
Тяжелые и точечные бомбардировки будут продолжаться без перерывов – Трамп об операции против Ирана
28 февраля, 21:48 • 74684 просмотра
Трамп официально подтвердил ликвидацию верховного лидера Ирана Али ХаменеиPhoto
28 февраля, 12:56 • 76264 просмотра
Война в Иране может вызвать дефицит ракет для ПВО в Украине - Financial Times
28 февраля, 11:55 • 72851 просмотра
Резиденция верховного лидера Ирана уничтожена в результате ударов США и ИзраиляPhoto
На фронте произошло 114 боевых столкновений, враг запустил более 5,7 тыс. дронов-камикадзе - Генштаб

Киев • УНН

 • 20 просмотра

С начала суток на фронте зафиксировано 114 боевых столкновений, враг применил 5735 дронов-камикадзе и совершил 2767 обстрелов. На Покровском направлении ликвидировано 50 оккупантов и уничтожено 188 БпЛА различных типов.

На фронте произошло 114 боевых столкновений, враг запустил более 5,7 тыс. дронов-камикадзе - Генштаб

Всего с начала этих суток на фронте произошло 114 боевых столкновений. Как сообщили в Генштабе, враг применил 5735 дронов-камикадзе и совершил 2767 обстрелов, передает УНН.

Противник нанес один ракетный удар, одной ракетой, 65 авиационных ударов, сбросил 208 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 5735 дронов-камикадзе и совершил 2767 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

- говорится в сводке.

На Северно-Слобожанском и Курском направлениях сегодня враг нанес два авиаудара, сбросил шесть авиабомб, совершил 111 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 18 – с применением РСЗО.

На Южно-Слобожанском направлении противник дважды штурмовал позиции наших подразделений в районе Прилипки и в направлении Зыбино.

На Купянском направлении враг трижды атаковал в направлении Песчаного, Петропавловки и Глушковки.

На Лиманском направлении украинские воины отбивали семь атак оккупантов в сторону населенных пунктов Дробышево, Диброва, Лиман и в районе Заречного.

На Славянском направлении противник 11 раз пытался продвинуться вперед в районах населенных пунктов Ямполь, Дроновка, Платоновка, Закотное, Резниковка и в направлении Рай-Александровки.

На Краматорском направлении противник наступательных действий не проводил.

На Константиновском направлении оккупанты сегодня 11 раз штурмовали позиции наших защитников в районах населенных пунктов Константиновка, Плещеевка, Иванополье, Бересток, Русин Яр, Софиевка и в направлениях Ильиновки и Новопавловки.

На Покровском направлении враг совершил 20 атак. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Шахово, Красный Лиман, Родинское, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое и в направлении Белицкого. Одно боестолкновение еще продолжается.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении ликвидировано 50 оккупантов и 16 – ранено; уничтожена одна артиллерийская система, девять антенн связи, четыре единицы автомобильного транспорта, 13 единиц специальной техники, два пункта управления, повреждены три артиллерийские системы, семь единиц автомобильного транспорта, одно средство РЭБ и семь укрытий врага. Уничтожено или подавлено 188 БпЛА различных типов.

На Александровском направлении враг шесть раз наступал в районах населенных пунктов Вороне, Терновое, Злагода и Степное. Писанки и Великомихайловка подверглись авиаударам противника.

На Гуляйпольском направлении произошло 23 атаки в районах Гуляйполя, Мирного и в сторону Зализничного, Доброполья и Староукраинки. Враг нанес авиаудары по районам населенных пунктов Воздвижевка, Самойловка, Голубково, Чаривное, Гуляйпольское, Любицкое, Терсянка, Барвиновка, Верхняя Терса. Три боестолкновения продолжаются.

На Ореховском направлении продолжается одно боестолкновение с врагом неподалеку Плавней. Авиаударам подверглись Камышеваха, Веселянка, Малокатериновка.

На Приднепровском направлении наступательных действий врага не зафиксировано, однако противник нанес авиаудар по Приднепровскому.

На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не зафиксировано, резюмировали в Генштабе.

Антонина Туманова

Украина