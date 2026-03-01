На фронте произошло 114 боевых столкновений, враг запустил более 5,7 тыс. дронов-камикадзе - Генштаб
Киев • УНН
С начала суток на фронте зафиксировано 114 боевых столкновений, враг применил 5735 дронов-камикадзе и совершил 2767 обстрелов. На Покровском направлении ликвидировано 50 оккупантов и уничтожено 188 БпЛА различных типов.
Противник нанес один ракетный удар, одной ракетой, 65 авиационных ударов, сбросил 208 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 5735 дронов-камикадзе и совершил 2767 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.
На Северно-Слобожанском и Курском направлениях сегодня враг нанес два авиаудара, сбросил шесть авиабомб, совершил 111 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 18 – с применением РСЗО.
На Южно-Слобожанском направлении противник дважды штурмовал позиции наших подразделений в районе Прилипки и в направлении Зыбино.
На Купянском направлении враг трижды атаковал в направлении Песчаного, Петропавловки и Глушковки.
На Лиманском направлении украинские воины отбивали семь атак оккупантов в сторону населенных пунктов Дробышево, Диброва, Лиман и в районе Заречного.
На Славянском направлении противник 11 раз пытался продвинуться вперед в районах населенных пунктов Ямполь, Дроновка, Платоновка, Закотное, Резниковка и в направлении Рай-Александровки.
На Краматорском направлении противник наступательных действий не проводил.
На Константиновском направлении оккупанты сегодня 11 раз штурмовали позиции наших защитников в районах населенных пунктов Константиновка, Плещеевка, Иванополье, Бересток, Русин Яр, Софиевка и в направлениях Ильиновки и Новопавловки.
На Покровском направлении враг совершил 20 атак. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Шахово, Красный Лиман, Родинское, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое и в направлении Белицкого. Одно боестолкновение еще продолжается.
По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении ликвидировано 50 оккупантов и 16 – ранено; уничтожена одна артиллерийская система, девять антенн связи, четыре единицы автомобильного транспорта, 13 единиц специальной техники, два пункта управления, повреждены три артиллерийские системы, семь единиц автомобильного транспорта, одно средство РЭБ и семь укрытий врага. Уничтожено или подавлено 188 БпЛА различных типов.
На Александровском направлении враг шесть раз наступал в районах населенных пунктов Вороне, Терновое, Злагода и Степное. Писанки и Великомихайловка подверглись авиаударам противника.
На Гуляйпольском направлении произошло 23 атаки в районах Гуляйполя, Мирного и в сторону Зализничного, Доброполья и Староукраинки. Враг нанес авиаудары по районам населенных пунктов Воздвижевка, Самойловка, Голубково, Чаривное, Гуляйпольское, Любицкое, Терсянка, Барвиновка, Верхняя Терса. Три боестолкновения продолжаются.
На Ореховском направлении продолжается одно боестолкновение с врагом неподалеку Плавней. Авиаударам подверглись Камышеваха, Веселянка, Малокатериновка.
На Приднепровском направлении наступательных действий врага не зафиксировано, однако противник нанес авиаудар по Приднепровскому.
На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не зафиксировано, резюмировали в Генштабе.
