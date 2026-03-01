$43.210.00
Буданов підтвердив наявність певного календарного графіка для досягнення миру з росією

Київ • УНН

 • 16 перегляди

Керівник Офісу президента Кирило Буданов підтвердив наявність календарного графіка для завершення війни. Україна рухається в межах визначених часових рамок, попри динамічність ситуації.

Буданов підтвердив наявність певного календарного графіка для досягнення миру з росією

Керівник Офісу президента Кирило Буданов повідомив, що українське керівництво розробило та дотримується чіткого календарного плану дій для завершення війни. За його словами, попри динамічність ситуації на фронті та політичній арені, Україна наразі рухається у межах визначених часових рамок. Про це керівник ОП повідомив в ефірі Телемарафону, пише УНН.

Деталі

 Є зрозумілий для нас певний календарний графік. Він існує, умовний, скажімо так. Бо все може коливатися, залежно від розвитку подій. Але, тим не менш, він існує. Більш менш ми в ньому зараз насправді рухаємось

– заявив Буданов.

Посадовець уточнив, що хоча графік існує, він залишається умовним через постійні зміни в інтенсивності бойових дій та геополітичній обстановці. Будь-які значні зрушення на передовій або результати дипломатичних зустрічей можуть вносити корективи в терміни реалізації окремих етапів плану.

Проте на сьогодні загальний вектор руху української сторони відповідає заздалегідь прорахованим сценаріям, що дає змогу зберігати ініціативу в переговорному процесі.

рф заявила про готовність прийняти гарантії безпеки для України від США - Буданов 28.02.26, 20:34 • 5584 перегляди

Степан Гафтко

Війна в УкраїніПолітика
Війна в Україні
Кирило Буданов
Україна