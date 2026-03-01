$43.210.00
Трамп официально подтвердил ликвидацию верховного лидера Ирана Али ХаменеиPhoto
28 февраля, 12:56 • 28297 просмотра
Война в Иране может вызвать дефицит ракет для ПВО в Украине - Financial Times
28 февраля, 11:55 • 40984 просмотра
Резиденция верховного лидера Ирана уничтожена в результате ударов США и ИзраиляPhoto
28 февраля, 08:36 • 37950 просмотра
Трамп подтвердил участие США в операции Израиля против Ирана
28 февраля, 07:12 • 43849 просмотра
Израиль и США атаковали Иран - поражено 30 целей, включая штаб-квартиру разведки
27 февраля, 19:28 • 46738 просмотра
российские войска взорвали дамбу вблизи Константиновки – возникла угроза экологической катастрофыVideo
Эксклюзив
27 февраля, 15:15 • 53678 просмотра
Весна: грозит ли Украине масштабное половодье и что будет с Киевом
27 февраля, 14:14 • 48053 просмотра
Пенсионную реформу планируют внести на рассмотрение парламента в этом году - министр
Эксклюзив
27 февраля, 11:15 • 51060 просмотра
Законодательство о Defence City требует корректировки: рынок призывает усовершенствовать критерии включения резидентов
27 февраля, 10:21 • 49488 просмотра
Тарифы на "коммуналку" прописали в меморандуме с МВФ - что будет с ценами
Буданов подтвердил наличие определенного календарного графика для достижения мира с Россией

Киев • УНН

 • 6 просмотра

Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов подтвердил наличие календарного графика для завершения войны. Украина движется в рамках определенных временных рамок, несмотря на динамичность ситуации.

Буданов подтвердил наличие определенного календарного графика для достижения мира с Россией

Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов сообщил, что украинское руководство разработало и придерживается четкого календарного плана действий для завершения войны. По его словам, несмотря на динамичность ситуации на фронте и политической арене, Украина сейчас движется в рамках определенных временных рамок. Об этом руководитель ОП сообщил в эфире Телемарафона, пишет УНН.

Подробности

 Есть понятный для нас определенный календарный график. Он существует, условный, скажем так. Потому что все может колебаться, в зависимости от развития событий. Но, тем не менее, он существует. Более-менее мы в нем сейчас на самом деле движемся

– заявил Буданов.

Чиновник уточнил, что хотя график существует, он остается условным из-за постоянных изменений в интенсивности боевых действий и геополитической обстановке. Любые значительные сдвиги на передовой или результаты дипломатических встреч могут вносить коррективы в сроки реализации отдельных этапов плана.

Однако на сегодня общий вектор движения украинской стороны соответствует заранее просчитанным сценариям, что позволяет сохранять инициативу в переговорном процессе.

