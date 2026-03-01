Буданов подтвердил наличие определенного календарного графика для достижения мира с Россией
Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов подтвердил наличие календарного графика для завершения войны. Украина движется в рамках определенных временных рамок, несмотря на динамичность ситуации.
Есть понятный для нас определенный календарный график. Он существует, условный, скажем так. Потому что все может колебаться, в зависимости от развития событий. Но, тем не менее, он существует. Более-менее мы в нем сейчас на самом деле движемся
Чиновник уточнил, что хотя график существует, он остается условным из-за постоянных изменений в интенсивности боевых действий и геополитической обстановке. Любые значительные сдвиги на передовой или результаты дипломатических встреч могут вносить коррективы в сроки реализации отдельных этапов плана.
Однако на сегодня общий вектор движения украинской стороны соответствует заранее просчитанным сценариям, что позволяет сохранять инициативу в переговорном процессе.
