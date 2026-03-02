Россия оккупировала 126 кв км украинской территории в феврале, что является наименьшим показателем с июля 2024 года - DeepState

$43.210.00
20:23 • 6438 просмотра
Украина предложила Фицо конкретные даты для визита в Киев – 6 или 9 марта
18:27 • 12803 просмотра
Украина пережила самую сложную зиму за годы войны - Зеленский
Эксклюзив
17:51 • 15102 просмотра
Лунное затмение в Деве ударит по здоровью и деньгам: прогноз для знаков зодиака на 2-8 марта
1 марта, 12:03 • 24684 просмотра
Иран назначил временного лидера после гибели Али Хаменеи - им стал Алиреза Арафи
1 марта, 07:44 • 40935 просмотра
Удары по Ирану - СМИ подтвердили гибель четырех командующих вооруженными силамиPhoto
1 марта, 01:50 • 58234 просмотра
Государственное телевидение Ирана официально подтвердило гибель Али Хаменеи, с ним погибли дочь, зять и внучка
1 марта, 00:05 • 65428 просмотра
Тяжелые и точечные бомбардировки будут продолжаться без перерывов – Трамп об операции против Ирана
28 февраля, 21:48 • 75265 просмотра
Трамп официально подтвердил ликвидацию верховного лидера Ирана Али ХаменеиPhoto
28 февраля, 12:56 • 76975 просмотра
Война в Иране может вызвать дефицит ракет для ПВО в Украине - Financial Times
28 февраля, 11:55 • 73248 просмотра
Резиденция верховного лидера Ирана уничтожена в результате ударов США и ИзраиляPhoto
Иран ударил ракетой по Бейт-Шемешу в Израиле, есть жертвыPhotoVideo1 марта, 13:12 • 10787 просмотра
Зеленский призвал конфисковывать танкеры "теневого флота" РФ после операции Бельгии1 марта, 13:28 • 9350 просмотра
Бывший президент Ирана Ахмадинежад, вероятно, погиб во время удара по Тегерану1 марта, 14:27 • 10503 просмотра
Иран сообщил об атаке авианосца США Abraham Lincoln четырьмя ракетами1 марта, 14:50 • 10037 просмотра
Новое руководство Ирана хочет поговорить с президентом США, Трамп согласен на переговоры - СМИ1 марта, 16:56 • 7676 просмотра
Топ культовых хорроров: классика, которая не стареетVideo27 февраля, 20:06 • 87909 просмотра
Китай предупреждает своих граждан в РФ о риске службы в армии: что стоит за этим сигналом27 февраля, 16:38 • 92988 просмотра
Пакистан и Афганистан на грани открытой войны - что это значит для Украины27 февраля, 15:45 • 77465 просмотра
Когда ожидать магнитные бури в марте - прогноз NOAA27 февраля, 14:39 • 79821 просмотра
Как перенести данные с одного смартфона Android на другой - инструкция27 февраля, 14:16 • 80061 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Али Хаменеи
Эмманюэль Макрон
Кир Стармер
Иран
Украина
Соединённые Штаты
Израиль
Великобритания
Весна 2026 года - Украина готовит музыкальные концерты, фестивали и выставкиPhoto28 февраля, 09:42 • 45727 просмотра
От сериала до улиц Манхэттена: стиль Джона Кеннеди-младшего снова на пике модыPhoto27 февраля, 18:52 • 44402 просмотра
Легендарный Джим Керри триумфовал на Cesar Awards и поблагодарил семью в речи27 февраля, 17:35 • 41738 просмотра
Дэвид Гетта стал отцом в 58: первые фото новорожденного СкайлераPhoto27 февраля, 16:49 • 40908 просмотра
The Rolling Stones опровергли разрешение Джаггера на использование «Gimme Shelter» для фильма о Мелании Трамп26 февраля, 18:10 • 31887 просмотра
Россия оккупировала 126 кв км украинской территории в феврале, что является наименьшим показателем с июля 2024 года - DeepState

Киев • УНН

 • 182 просмотра

В феврале российские войска оккупировали 126 кв км украинской территории, что вдвое меньше, чем в январе, и является наименьшим показателем с июля 2024 года. Количество атак при этом почти не уменьшилось, а наибольшие продвижения зафиксированы на Покровском участке.

Россия оккупировала 126 кв км украинской территории в феврале, что является наименьшим показателем с июля 2024 года - DeepState

В феврале россияне оккупировали 126 кв км украинской территории, что вдвое меньше, чем в январе, и меньше всего с июля 2024 года. Об этом сообщает DeepState, информирует УНН.

Детали

В то же время отмечается, что самих атак не стало меньше: разница по сравнению с январем всего 4%. При этом штурмовые действия стали менее многочисленными по составу участников, "поэтому важно дождаться объявления количества верифицированных ликвидаций от Министерства обороны Украины".

Больше всего штурмовых действий традиционно приходится на Покровский участок - 31%, еще 21% на Гуляйпольский, 13% на Константиновский, а 7% на Лиманский. Цифры тождественны тем, что были в январе. В этом враг стабилен как раз

- говорится в сообщении.

Указывается, что больше всего продвижений приходится на Покровский участок и составляет 32%.

Это очень коррелирует с количеством штурмовых действий. Далее идут Славянский и Краматорский участки с показателями 23% и 16% соответственно. Суммарно это 39% всех продвижений, при 9% от количества атак. На Константиновский участок пришлось 21%, и на Сумщину 7%

- резюмировали в DeepState.

Напомним

Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов подтвердил наличие календарного графика для завершения войны. Украина движется в пределах определенных временных рамок, несмотря на динамичность ситуации.

На фронте произошло 114 боевых столкновений, враг запустил более 5,7 тыс. дронов-камикадзе - Генштаб01.03.26, 22:58 • 2682 просмотра

Вадим Хлюдзинский

