Россия оккупировала 126 кв км украинской территории в феврале, что является наименьшим показателем с июля 2024 года - DeepState

В феврале россияне оккупировали 126 кв км украинской территории, что вдвое меньше, чем в январе, и меньше всего с июля 2024 года. Об этом сообщает DeepState, информирует УНН.

Детали

В то же время отмечается, что самих атак не стало меньше: разница по сравнению с январем всего 4%. При этом штурмовые действия стали менее многочисленными по составу участников, "поэтому важно дождаться объявления количества верифицированных ликвидаций от Министерства обороны Украины".

Больше всего штурмовых действий традиционно приходится на Покровский участок - 31%, еще 21% на Гуляйпольский, 13% на Константиновский, а 7% на Лиманский. Цифры тождественны тем, что были в январе. В этом враг стабилен как раз - говорится в сообщении.

Указывается, что больше всего продвижений приходится на Покровский участок и составляет 32%.

Это очень коррелирует с количеством штурмовых действий. Далее идут Славянский и Краматорский участки с показателями 23% и 16% соответственно. Суммарно это 39% всех продвижений, при 9% от количества атак. На Константиновский участок пришлось 21%, и на Сумщину 7% - резюмировали в DeepState.

Напомним

Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов подтвердил наличие календарного графика для завершения войны. Украина движется в пределах определенных временных рамок, несмотря на динамичность ситуации.

