Генштаб підтвердив ураження навчального центру БпЛА, пункту управління дронів підрозділу з "Рубікона" та інших об'єктів окупантів

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження ремонтного підрозділу, навчального центру БпЛА противника, пункт управління дронів ворожого підрозділу зі складу центру "Рубікон" на окупованих територіях, ще один пункт управління БпЛА на курщині та місць зосередження окупантів, пише УНН.

"У межах системних заходів зі зниження наступальних спроможностей російського агресора підрозділи Сил оборони України продовжують завдавати вогневого ураження по військових об’єктах ворога на тимчасово окупованих територіях України та на території рф", - ідеться у повідомленні.

У ніч на 10 лютого 2026 року на ТОТ Донецької області, в районі н.п. Ялта, уражено ворожий ремонтний підрозділ. На ТОТ Запорізької області, в районі н.п. Комиш-Зоря, уражено навчальний центр підготовки пілотів БпЛА та виробництва FPV-дронів