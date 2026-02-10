Генштаб підтвердив ураження навчального центру БпЛА, пункту управління дронів підрозділу з "Рубікона" та інших об'єктів окупантів
Київ • УНН
Генштаб ЗСУ підтвердив ураження ремонтного підрозділу, навчального центру БпЛА та пунктів управління дронів на окупованих територіях і в курській області. Також уражено місця зосередження окупантів та польовий склад пального.
Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження ремонтного підрозділу, навчального центру БпЛА противника, пункт управління дронів ворожого підрозділу зі складу центру "Рубікон" на окупованих територіях, ще один пункт управління БпЛА на курщині та місць зосередження окупантів, пише УНН.
Деталі
"У межах системних заходів зі зниження наступальних спроможностей російського агресора підрозділи Сил оборони України продовжують завдавати вогневого ураження по військових об’єктах ворога на тимчасово окупованих територіях України та на території рф", - ідеться у повідомленні.
У ніч на 10 лютого 2026 року на ТОТ Донецької області, в районі н.п. Ялта, уражено ворожий ремонтний підрозділ. На ТОТ Запорізької області, в районі н.п. Комиш-Зоря, уражено навчальний центр підготовки пілотів БпЛА та виробництва FPV-дронів
За даними Генштабу, "у районі Хліборобного наші воїни били по зосередженню живої сили противника".
Крім того, в районі н.п. Високе (ТОТ Запорізької області) уражено пункт управління БпЛА підрозділу зі складу центру "Рубікон". Вчора, на території Курської області рф, в районі н.п. Тьоткіно, зафіксовано влучання по пункту управління БпЛА противника
Також повідомляється, що "на ТОТ Донецької області, у районі Федорівки, уражено польовий склад пально-мастильних матеріалів ворога".
Втрати противника та масштаби завданих збитків уточнюються.
"Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на послаблення бойового потенціалу російського агресора.
Далі буде. Слава Україні!" - наголосили у Генштабі.
