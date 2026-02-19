$43.290.03
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Ями на дорогах: чому зі снігом зникає і асфальт та куди звертатись у разі пошкодження авто

Київ • УНН

 • 228 перегляди

Директор дорожньої компанії Максим Волосінчук пояснив, чому після зими на українських дорогах з'являються глибокі ями. Він назвав головними причинами вплив циклів замерзання-розмерзання та протиожеледні реагенти.

Ями на дорогах: чому зі снігом зникає і асфальт та куди звертатись у разі пошкодження авто

У мережі шириться інформація, що після сходу снігу українські дороги покриваються ямами, а в деяких випадках навіть такими, які можуть нашкодити машині. Чому так відбувається та хто несе відповідальність за глибокі ями на дорогах, розповів журналістці УНН директор дорожньої компанії Максим Волосінчук.

Деталі

За словами директора дорожньо компанії, дорожнє покриття має чіткі нормативи експлуатації.

Є нормативи по міжремонтних термінах. Це 5-8 років після капітального ремонту. Через 5-8 років верхній шар зносу повинен бути замінений. Це приблизно 5 сантиметрів асфальтобетону, які треба зняти і покласти нові. Так само, як шина має свій ліміт зносу, так і дорога не може служити безкінечно

 - пояснює експерт.

Окремо Максим Волосінчук підкреслює вплив циклів замерзання та розмерзання доріг. Саме вони руйнують асфальт зсередини. Волога потрапляє в пори покриття і при замерзанні розширюється.

Для асфальтобетону нормативом є 50 циклів замерзання-розмерзання. Один цикл - це замерзло і розмерзлося. Якщо за зиму проходить близько 30 таких циклів, покриття суттєво втрачає свій ресурс. Чим більше таких перепадів, тим швидше з’являються ями

- пояснює експерт.

За словами експерта, додатковий вплив мають протиожеледні реагенти. Вони забезпечують безпеку руху, але скорочують строк служби покриття. Це вимушений баланс між безпечним проїздом і довговічністю дороги.

У Києві посадовці комунальних підприємств отримали 12 підозр у розслідуваннях, пов'язаних із зимовим утриманням доріг13.02.26, 20:19 • 12117 переглядiв

Коли дорогу посипають реагентами, сніг тане і вода затікає в пори. Вночі вона замерзає і руйнує покриття зсередини. Це одна з головних причин, чому після зими дороги виглядають гірше, але без реагентів рух був би небезпечним

- каже директор дорожньої компанії.

Водночас він запевняє, що неякісний асфальт не може бути прийнятий в експлуатацію на дорогах.

Неякісний асфальтобетон не може бути прийнятий і оплачений. Є вхідний контроль на заводі, перевірки під час укладання і після виконання робіт. Замовник залучає лабораторії та технагляд. Просто так ніхто кошти не перерахує

- пояснює Максим Волосінчук.

Але все ж, коли ями вже з’явилися, дорожники проводять аварійний ямковий ремонт, однак це тимчасовий захід, і має гарантію лише один рік.

Гарантія ямкового ремонту один рік, бо це фактично латка. При мінусових температурах гарячий асфальтобетон укладати не можна, бо потрібна середня температура не нижче плюс п’яти. Тому інколи яму засипають дешевшими сумішами, щоб забезпечити безпечний проїзд. Це тимчасове рішення, а не капітальний ремонт

- підкреслює експерт.

Щодо відповідальності, кожна дорога має свого балансоутримувача - державного або місцевого, каже Максим Волосінчук. Саме він відповідає за безпечний стан покриття. У разі пошкодження автомобіля водій може звернутися до поліції, а далі питання вирішується у суді.

Балансоутримувач несе повну відповідальність за безпечність дороги. Якщо людина пошкодила авто, вона звертається до поліції, і далі встановлюється, кому належить ділянка. Але якщо міжремонтні строки давно вийшли, а кошти на оновлення не виділялися, це також враховується. Організація не може зробити ремонт без фінансування

 - підсумовує директор дорожньої компанії.

В Україні готуються до поточного ремонту доріг: коли розпочнуть і чи є кошти18.02.26, 20:16 • 3882 перегляди

Алла Кіосак

