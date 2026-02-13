У Києві посадовці комунальних підприємств отримали 12 підозр у розслідуваннях, пов'язаних із зимовим утриманням доріг

У Києві посадовці комунальних підприємств вручили 12 підозр у межах розслідувань, пов’язаних із зимовим утриманням доріг, передає УНН із посиланням на КМДА.

У роботі підприємств, які забезпечують зимове утримання вулично-дорожньої мережі, складається напружена ситуація. Процесуальні дії щодо керівників підприємств впливають на організацію роботи та позначаються на стабільності функціонування колективів. Починаючи з жовтня 2025 року – офіційного старту осінньо-зимового періоду 2025–2026, посадові особи комунальних підприємств отримали 12 офіційних підозр від правоохоронних органів у межах розслідувань, пов’язаних із зимовим утриманням вулично-дорожньої мережі

У КМДА зауважили, що підприємства працюють у складних умовах та цілодобовому режимі. Відчувається суттєвий кадровий дефіцит, зокрема через те, що чинний порядок не передбачає 100% бронювання працівників комунальних підприємств. Рівень бронювання наразі становить близько 50%, а значна частина персоналу вибула через мобілізацію. За наявними даними, загальна кількість мобілізованих працівників становить понад 300 осіб, що істотно зменшило кадровий ресурс і збільшило навантаження на наявні бригади.

Попри це підприємства продовжують виконувати роботи із зимового утримання, забезпечуючи безпеку дорожнього руху та функціонування міської інфраструктури навіть у складних погодних умовах. Окрім виконання робіт із зимового утримання, працівники комунальних підприємств також долучаються до ліквідації наслідків ворожих атак, що суттєво підсилює навантаження на персонал і техніку та потребує додаткових ресурсів для злагодженої роботи служб