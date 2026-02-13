$42.990.04
ukenru
Ексклюзив
16:25 • 5420 перегляди
"Потрібно подавати протест" - Борзов про справу Гераскевича і російський прапор на Іграх
Ексклюзив
14:32 • 12455 перегляди
"Влад чудово тримався та блискуче наводив свої контраргументи": адвокат Гераскевича розповів про перспективи позову проти МОК
13:41 • 15384 перегляди
Україна очікує остаточного схвалення угоди з МВФ найближчими тижнями
13 лютого, 12:31 • 17993 перегляди
Українська делегація готується до переговорів у Женеві 17-18 лютого, склад перемовників визначено - Умєров
Ексклюзив
13 лютого, 11:25 • 40373 перегляди
Відкриті конкурси на держпосади: замість точкових "перезавантажень" необхідна системна реформа
Ексклюзив
13 лютого, 10:00 • 55905 перегляди
Чому Дональд Трамп не тисне на росію: політолог назвав причини
13 лютого, 08:10 • 43008 перегляди
Україна наклала санкції на 91 судно "тіньового флоту" росії
13 лютого, 07:58 • 30635 перегляди
На "Рамштайні" домовилися про нові внески 17 країн, термінову поставку ракет до Patriot
Ексклюзив
12 лютого, 16:21 • 40784 перегляди
Хто такий зоопсихолог та коли тварині справді потрібен фахівець з поведінки
Ексклюзив
12 лютого, 16:03 • 65521 перегляди
У їдальні ВР почалися перевірки після підозр про отруєння нардепів
У Києві посадовці комунальних підприємств отримали 12 підозр у розслідуваннях, пов'язаних із зимовим утриманням доріг

Київ • УНН

 • 632 перегляди

У Києві 12 посадовців комунальних підприємств отримали підозри у межах розслідувань, пов'язаних із зимовим утриманням доріг. Це відбувається на тлі кадрового дефіциту через мобілізацію та роботи в складних умовах.

У Києві посадовці комунальних підприємств отримали 12 підозр у розслідуваннях, пов'язаних із зимовим утриманням доріг

У Києві посадовці комунальних підприємств вручили 12 підозр у межах розслідувань, пов’язаних із зимовим утриманням доріг, передає УНН із посиланням на КМДА.

У роботі підприємств, які забезпечують зимове утримання вулично-дорожньої мережі, складається напружена ситуація. Процесуальні дії щодо керівників підприємств впливають на організацію роботи та позначаються на стабільності функціонування колективів. Починаючи з жовтня 2025 року – офіційного старту осінньо-зимового періоду 2025–2026, посадові особи комунальних підприємств отримали 12 офіційних підозр від правоохоронних органів у межах розслідувань, пов’язаних із зимовим утриманням вулично-дорожньої мережі 

- йдеться у повідомленні.

У КМДА зауважили, що підприємства працюють у складних умовах та цілодобовому режимі. Відчувається суттєвий кадровий дефіцит, зокрема через те, що чинний порядок не передбачає 100% бронювання працівників комунальних підприємств. Рівень бронювання наразі становить близько 50%, а значна частина персоналу вибула через мобілізацію. За наявними даними, загальна кількість мобілізованих працівників становить понад 300 осіб, що істотно зменшило кадровий ресурс і збільшило навантаження на наявні бригади.

Попри це підприємства продовжують виконувати роботи із зимового утримання, забезпечуючи безпеку дорожнього руху та функціонування міської інфраструктури навіть у складних погодних умовах. Окрім виконання робіт із зимового утримання, працівники комунальних підприємств також долучаються до ліквідації наслідків ворожих атак, що суттєво підсилює навантаження на персонал і техніку та потребує додаткових ресурсів для злагодженої роботи служб 

- йдеться у повідомленні.

СБУ провела обшуки в "Київтеплоенерго" після атак рф, процес відновлення тепла заблоковано - КМДА13.02.26, 17:01 • 2406 переглядiв

Антоніна Туманова

КиївКримінал
Техніка
Мобілізація
Війна в Україні
Київська міська державна адміністрація
Київ