В Киеве должностные лица коммунальных предприятий получили 12 подозрений в расследованиях, связанных с зимним содержанием дорог

В Киеве должностные лица коммунальных предприятий вручили 12 подозрений в рамках расследований, связанных с зимним содержанием дорог, передает УНН со ссылкой на КГГА.

В работе предприятий, обеспечивающих зимнее содержание улично-дорожной сети, складывается напряженная ситуация. Процессуальные действия в отношении руководителей предприятий влияют на организацию работы и сказываются на стабильности функционирования коллективов. Начиная с октября 2025 года – официального старта осенне-зимнего периода 2025–2026, должностные лица коммунальных предприятий получили 12 официальных подозрений от правоохранительных органов в рамках расследований, связанных с зимним содержанием улично-дорожной сети.

В КГГА отметили, что предприятия работают в сложных условиях и круглосуточном режиме. Ощущается существенный кадровый дефицит, в частности из-за того, что действующий порядок не предусматривает 100% бронирования работников коммунальных предприятий. Уровень бронирования сейчас составляет около 50%, а значительная часть персонала выбыла из-за мобилизации. По имеющимся данным, общее количество мобилизованных работников составляет более 300 человек, что существенно уменьшило кадровый ресурс и увеличило нагрузку на имеющиеся бригады.

Несмотря на это, предприятия продолжают выполнять работы по зимнему содержанию, обеспечивая безопасность дорожного движения и функционирование городской инфраструктуры даже в сложных погодных условиях. Кроме выполнения работ по зимнему содержанию, работники коммунальных предприятий также участвуют в ликвидации последствий вражеских атак, что существенно усиливает нагрузку на персонал и технику и требует дополнительных ресурсов для слаженной работы служб.