"Нужно подавать протест" - Борзов о деле Гераскевича и российском флаге на Играх
14:32 • 11960 просмотра
"Влад прекрасно держался и блестяще приводил свои контраргументы": адвокат Гераскевича рассказал о перспективах иска против МОК
13:41 • 14969 просмотра
Украина ожидает окончательного одобрения соглашения с МВФ в ближайшие недели
13 февраля, 12:31 • 17588 просмотра
Украинская делегация готовится к переговорам в Женеве 17-18 февраля, состав переговорщиков определен - Умеров
13 февраля, 11:25 • 39828 просмотра
Открытые конкурсы на госдолжности: вместо точечных "перезагрузок" необходима системная реформа
13 февраля, 10:00 • 55305 просмотра
Почему Дональд Трамп не давит на россию: политолог назвал причины
13 февраля, 08:10 • 42714 просмотра
Украина ввела санкции против 91 судна "теневого флота" россии
13 февраля, 07:58 • 30523 просмотра
На "Рамштайне" договорились о новых взносах 17 стран, срочной поставке ракет к Patriot
12 февраля, 16:21 • 40667 просмотра
Кто такой зоопсихолог и когда животному действительно нужен специалист по поведению
12 февраля, 16:03 • 65341 просмотра
В столовой ВР начались проверки после подозрений об отравлении нардепов
В Киеве должностные лица коммунальных предприятий получили 12 подозрений в расследованиях, связанных с зимним содержанием дорог

Киев • УНН

 • 276 просмотра

В Киеве 12 должностных лиц коммунальных предприятий получили подозрения в рамках расследований, связанных с зимним содержанием дорог. Это происходит на фоне кадрового дефицита из-за мобилизации и работы в сложных условиях.

В Киеве должностные лица коммунальных предприятий получили 12 подозрений в расследованиях, связанных с зимним содержанием дорог

В Киеве должностные лица коммунальных предприятий вручили 12 подозрений в рамках расследований, связанных с зимним содержанием дорог, передает УНН со ссылкой на КГГА.

В работе предприятий, обеспечивающих зимнее содержание улично-дорожной сети, складывается напряженная ситуация. Процессуальные действия в отношении руководителей предприятий влияют на организацию работы и сказываются на стабильности функционирования коллективов. Начиная с октября 2025 года – официального старта осенне-зимнего периода 2025–2026, должностные лица коммунальных предприятий получили 12 официальных подозрений от правоохранительных органов в рамках расследований, связанных с зимним содержанием улично-дорожной сети.

- говорится в сообщении.

В КГГА отметили, что предприятия работают в сложных условиях и круглосуточном режиме. Ощущается существенный кадровый дефицит, в частности из-за того, что действующий порядок не предусматривает 100% бронирования работников коммунальных предприятий. Уровень бронирования сейчас составляет около 50%, а значительная часть персонала выбыла из-за мобилизации. По имеющимся данным, общее количество мобилизованных работников составляет более 300 человек, что существенно уменьшило кадровый ресурс и увеличило нагрузку на имеющиеся бригады.

Несмотря на это, предприятия продолжают выполнять работы по зимнему содержанию, обеспечивая безопасность дорожного движения и функционирование городской инфраструктуры даже в сложных погодных условиях. Кроме выполнения работ по зимнему содержанию, работники коммунальных предприятий также участвуют в ликвидации последствий вражеских атак, что существенно усиливает нагрузку на персонал и технику и требует дополнительных ресурсов для слаженной работы служб.

- говорится в сообщении.

СБУ провела обыски в "Киевтеплоэнерго" после атак рф, процесс восстановления тепла заблокирован - КГГА13.02.26, 17:01 • 2322 просмотра

Антонина Туманова

