СБУ провела обыски в "Киевтеплоэнерго" после атак рф, процесс восстановления тепла заблокирован - КГГА

В четверг, 12 февраля, и в пятницу, 13 февраля, представители СБУ дважды провели обыски в главном офисе "Киевтеплоэнерго" на основании одного постановления суда. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию.

Как отметили в КГГА, это произошло сразу после массированной комбинированной атаки, в результате которой были критически повреждены энергообъекты. Значительная часть столицы осталась без тепла.

Из-за остановки работы центрального офиса нарушена координация персонала и структурных подразделений. В самый критический момент для города процессы, необходимые для восстановления теплоснабжения, были фактически заблокированы. С начала полномасштабного вторжения это уже 103-е процессуальное действие на предприятии