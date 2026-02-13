$42.990.04
Эксклюзив
14:32 • 1538 просмотра
"Влад прекрасно держался и блестяще приводил свои контраргументы": адвокат Гераскевича рассказал о перспективах иска против МОК
13:41 • 4636 просмотра
Украина ожидает окончательного одобрения соглашения с МВФ в ближайшие недели
12:31 • 10950 просмотра
Украинская делегация готовится к переговорам в Женеве 17-18 февраля, состав переговорщиков определен - Умеров
Эксклюзив
11:25 • 30027 просмотра
Открытые конкурсы на госдолжности: вместо точечных "перезагрузок" необходима системная реформа
Эксклюзив
10:00 • 43152 просмотра
Почему Дональд Трамп не давит на россию: политолог назвал причины
13 февраля, 08:10 • 36442 просмотра
Украина ввела санкции против 91 судна "теневого флота" россии
13 февраля, 07:58 • 28299 просмотра
На "Рамштайне" договорились о новых взносах 17 стран, срочной поставке ракет к Patriot
Эксклюзив
12 февраля, 16:21 • 38675 просмотра
Кто такой зоопсихолог и когда животному действительно нужен специалист по поведению
Эксклюзив
12 февраля, 16:03 • 62216 просмотра
В столовой ВР начались проверки после подозрений об отравлении нардепов
12 февраля, 14:09 • 41879 просмотра
Зеленский наградил скелетониста Гераскевича орденом Свободы за гражданское мужество
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

СБУ провела обыски в "Киевтеплоэнерго" после атак рф, процесс восстановления тепла заблокирован - КГГА

Киев • УНН

 • 214 просмотра

СБУ провела обыски в главном офисе "Киевтеплоэнерго" 12 и 13 февраля, изъяв техническую документацию. Это произошло после массированной атаки, которая оставила часть столицы без тепла, и заблокировало процессы восстановления.

СБУ провела обыски в "Киевтеплоэнерго" после атак рф, процесс восстановления тепла заблокирован - КГГА

В четверг, 12 февраля, и в пятницу, 13 февраля, представители СБУ дважды провели обыски в главном офисе "Киевтеплоэнерго" на основании одного постановления суда. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию.

Детали

Как отметили в КГГА, это произошло сразу после массированной комбинированной атаки, в результате которой были критически повреждены энергообъекты. Значительная часть столицы осталась без тепла.

Из-за остановки работы центрального офиса нарушена координация персонала и структурных подразделений. В самый критический момент для города процессы, необходимые для восстановления теплоснабжения, были фактически заблокированы. С начала полномасштабного вторжения это уже 103-е процессуальное действие на предприятии

 - говорится в сообщении.

В то же время в "Киевтеплоэнерго" заявляют, что сотрудники СБУ изымают также техническую документацию и проекты договоров, необходимые для восстановления поврежденных объектов и подключения нового оборудования.

Это нивелирует все усилия энергетиков и городских властей, поскольку восстановление изъятых документов займет значительное время, что замедлит восстановительные работы и подключение нового оборудования

- заявили в КГГА.

Напомним

На одном из объектов критической инфраструктуры во время работы скончался 66-летний работник "Киевтеплоэнерго".

Евгений Устименко

ОбществоКиев
