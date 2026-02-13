СБУ провела обыски в "Киевтеплоэнерго" после атак рф, процесс восстановления тепла заблокирован - КГГА
Киев • УНН
СБУ провела обыски в главном офисе "Киевтеплоэнерго" 12 и 13 февраля, изъяв техническую документацию. Это произошло после массированной атаки, которая оставила часть столицы без тепла, и заблокировало процессы восстановления.
В четверг, 12 февраля, и в пятницу, 13 февраля, представители СБУ дважды провели обыски в главном офисе "Киевтеплоэнерго" на основании одного постановления суда. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию.
Детали
Как отметили в КГГА, это произошло сразу после массированной комбинированной атаки, в результате которой были критически повреждены энергообъекты. Значительная часть столицы осталась без тепла.
Из-за остановки работы центрального офиса нарушена координация персонала и структурных подразделений. В самый критический момент для города процессы, необходимые для восстановления теплоснабжения, были фактически заблокированы. С начала полномасштабного вторжения это уже 103-е процессуальное действие на предприятии
В то же время в "Киевтеплоэнерго" заявляют, что сотрудники СБУ изымают также техническую документацию и проекты договоров, необходимые для восстановления поврежденных объектов и подключения нового оборудования.
Это нивелирует все усилия энергетиков и городских властей, поскольку восстановление изъятых документов займет значительное время, что замедлит восстановительные работы и подключение нового оборудования
Напомним
На одном из объектов критической инфраструктуры во время работы скончался 66-летний работник "Киевтеплоэнерго".