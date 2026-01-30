Працівник "Київтеплоенерго" помер на об'єкті критичної інфраструктури - КМДА
Київ • УНН
66-річний працівник "Київтеплоенерго" помер під час роботи на об'єкті критичної інфраструктури. Причини смерті встановлюватимуть судмедексперти.
На одному з обʼєктів критичної інфраструктури під час роботи помер 66-річний працівник "Київтеплоенерго", передає УНН із посиланням на КМДА.
Як повідомили у КМДА, причини смерті співробітника "Київтеплоенерго" мають встановити судмедексперти.
Висловлюємо щирі співчуття родині та колегам
