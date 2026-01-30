$42.850.08
Україна та росія наблизилися “дуже близько до угоди” - Трамп
Якщо не було опалення - не буде й рахунку: в Україні автоматично перерахують суми у платіжках
Блекаути, мороз і обстріли: чи “витягне” мобільний зв’язок нову хвилю енергокризи
"Всі ці відео - це "Голівуд": у Силах оборони Півдня спростували захоплення Тернуватого, Річного та Злагоди
Чого чекає бізнес та чи можливий результативний діалог з держорганами: відповіли в Американський торговельній палаті
Вірус з високою летальністю Ніпах шириться Азією: що це за інфекція і чи є загроза для України
Не виявили чи не хотіли виявити? В МОЗ заявили, що дві компанії, повʼязані зі скандальною клінікою Odrex успішно пройшли перевірку
Зеленський: без ударів по енергетиці вночі, але росія переорієнтувала атаки на логістику, пошкодила склади американської компанії
Ексклюзив
У Києві під час ремонту знайшли муміфіковане тіло чоловіка: його було роками замкнено в квартирі
Рух поїздів між Дніпром та Запоріжжям обмежили через атаки рф - Укрзалізниця
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

УНН Lite
Працівник "Київтеплоенерго" помер на об'єкті критичної інфраструктури - КМДА

Київ • УНН

 • 50 перегляди

66-річний працівник "Київтеплоенерго" помер під час роботи на об'єкті критичної інфраструктури. Причини смерті встановлюватимуть судмедексперти.

Працівник "Київтеплоенерго" помер на об'єкті критичної інфраструктури - КМДА

На одному з обʼєктів критичної інфраструктури під час роботи помер 66-річний працівник "Київтеплоенерго", передає УНН із посиланням на КМДА.

Як повідомили у КМДА, причини смерті співробітника "Київтеплоенерго" мають встановити судмедексперти.

Висловлюємо щирі співчуття родині та колегам 

- йдеться у повідомленні.

Зірвався з висоти близько 20 метрів: рятувальник-верхолаз загинув у Києві під час ліквідації наслідків удару по енергооб'єкту25.01.26, 15:10

Антоніна Туманова

