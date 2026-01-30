Сотрудник "Киевтеплоэнерго" умер на объекте критической инфраструктуры - КГГА
Киев • УНН
66-летний сотрудник "Киевтеплоэнерго" умер во время работы на объекте критической инфраструктуры. Причины смерти будут устанавливать судмедэксперты.
На одном из объектов критической инфраструктуры во время работы умер 66-летний работник "Киевтеплоэнерго", передает УНН со ссылкой на КГГА.
Как сообщили в КГГА, причины смерти сотрудника "Киевтеплоэнерго" должны установить судмедэксперты.
Выражаем искренние соболезнования семье и коллегам
