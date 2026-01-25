Сорвался с высоты около 20 метров: спасатель-верхолаз погиб в Киеве во время ликвидации последствий удара по энергообъекту
Киев • УНН
В Киеве на энергообъекте погиб 31-летний спасатель-верхолаз Александр Питайчук, сорвавшись с высоты 20 метров. Он ликвидировал последствия вражеского удара 23 января.
В Киеве на одном из энергообъектов погиб спасатель-верхолаз Александр Питайчук. Об этом сообщила премьер Юлия Свириденко, передает УНН.
Во время ликвидации последствий удара по энергетике, который враг нанес 23 января, спасатель сорвался с высоты около 20 метров. От полученных травм погиб. Светлая память Александру. Мои искренние соболезнования семье и коллегам
Детали
Информацию о потере в большой семье спасателей подтвердил и глава ГСЧС Украины Андрей Даник.
Во время выполнения аварийно-спасательных работ на одном из объектов энергетики в Киеве погиб Александр Питайчук — спасатель-верхолаз Главного мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины. Мы потеряли человека, который не просто выполнял свой долг. Он работал между хаосом и нормальной жизнью горожан, чтобы в домах был свет и тепло, а у киевлян — надежда, что все будет хорошо
По словам главы ГСЧС, Александру Питайчуку был всего 31 год.
Смелый. Отважный. Искренний. Целеустремленный. Человек, о котором друзья, родные и коллеги говорят только добрые и теплые слова. Сейчас за каждым включенным в квартире светильником стоит труд таких, как Александр. Труд в дыму, на высоте, в воздухе и под водой, под угрозой повторных атак, на пределе человеческих возможностей
Он подчеркнул, что спасатели ГСЧС продолжают работать в сверхсложных и опасных условиях, чтобы страна жила, даже когда риск рядом ежесекундно. Они заходят туда, где опасность еще не миновала, чтобы уберечь других.
Это болезненное напоминание о цене службы и ответственности, которую ежедневно несут спасатели. От имени всей службы выражаю искренние соболезнования семье, близким и побратимам погибшего