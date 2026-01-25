Сорвался с высоты около 20 метров: спасатель-верхолаз погиб в Киеве во время ликвидации последствий удара по энергообъекту

В Киеве на одном из энергообъектов погиб спасатель-верхолаз Александр Питайчук. Об этом сообщила премьер Юлия Свириденко, передает УНН.

Во время ликвидации последствий удара по энергетике, который враг нанес 23 января, спасатель сорвался с высоты около 20 метров. От полученных травм погиб. Светлая память Александру. Мои искренние соболезнования семье и коллегам

Информацию о потере в большой семье спасателей подтвердил и глава ГСЧС Украины Андрей Даник.

Во время выполнения аварийно-спасательных работ на одном из объектов энергетики в Киеве погиб Александр Питайчук — спасатель-верхолаз Главного мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины. Мы потеряли человека, который не просто выполнял свой долг. Он работал между хаосом и нормальной жизнью горожан, чтобы в домах был свет и тепло, а у киевлян — надежда, что все будет хорошо