12:24 • 2022 просмотра
Украина отмечает День Департамента кибербезопасности СБУ: ключевая битва продолжается "в цифре"
11:02 • 4286 просмотра
Зеленский обсудил с президентом Литвы поддержку энергетики и оборонное сотрудничествоPhotoVideo
10:05 • 6618 просмотра
россия может применить химическое оружие массового поражения в Украине, если война зайдет в тупик – СМИ
Эксклюзив
08:49 • 10462 просмотра
Неделя перезапуска будущего: астрологический прогноз на 26 января - 1 февраля 2026 года
24 января, 18:16 • 22487 просмотра
Переговоры Украины, рф и США в Абу-Даби возобновятся 1 февраля - журналист Axios
24 января, 16:43 • 40962 просмотра
Украина на грани гуманитарной катастрофы из-за атак рф на энергетику - гендиректор ДТЭК
Эксклюзив
24 января, 10:00 • 33646 просмотра
Призывы Кличко к выезду из Киева: что происходит с рынком аренды жилья в столице и области
24 января, 07:25 • 41672 просмотра
рф атаковала Украину двумя "Цирконами", обезврежено 15 из 21 ракеты и 357 из 375 дронов
24 января, 00:59 • 39307 просмотра
Ночной массированный удар по Украине: ракеты в Киеве и попадание "шахедов" в жилые дома Харькова: последствия
23 января, 23:44 • 49269 просмотра
Ночная атака на столицу: Киев и область под массированным ударом дронов, баллистики и крылатых ракет
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Сорвался с высоты около 20 метров: спасатель-верхолаз погиб в Киеве во время ликвидации последствий удара по энергообъекту

Киев • УНН

 • 218 просмотра

В Киеве на энергообъекте погиб 31-летний спасатель-верхолаз Александр Питайчук, сорвавшись с высоты 20 метров. Он ликвидировал последствия вражеского удара 23 января.

Сорвался с высоты около 20 метров: спасатель-верхолаз погиб в Киеве во время ликвидации последствий удара по энергообъекту

В Киеве на одном из энергообъектов погиб спасатель-верхолаз Александр Питайчук. Об этом сообщила премьер Юлия Свириденко, передает УНН.

Во время ликвидации последствий удара по энергетике, который враг нанес 23 января, спасатель сорвался с высоты около 20 метров. От полученных травм погиб. Светлая память Александру. Мои искренние соболезнования семье и коллегам 

- написала Свириденко в Telegram.

Детали

Информацию о потере в большой семье спасателей подтвердил и глава ГСЧС Украины Андрей Даник.

Во время выполнения аварийно-спасательных работ на одном из объектов энергетики в Киеве погиб Александр Питайчук — спасатель-верхолаз Главного мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины. Мы потеряли человека, который не просто выполнял свой долг. Он работал между хаосом и нормальной жизнью горожан, чтобы в домах был свет и тепло, а у киевлян — надежда, что все будет хорошо 

- сообщил Даник.

По словам главы ГСЧС, Александру Питайчуку был всего 31 год.

Смелый. Отважный. Искренний. Целеустремленный. Человек, о котором друзья, родные и коллеги говорят только добрые и теплые слова. Сейчас за каждым включенным в квартире светильником стоит труд таких, как Александр. Труд в дыму, на высоте, в воздухе и под водой, под угрозой повторных атак, на пределе человеческих возможностей 

- добавил Даник.

Он подчеркнул, что спасатели ГСЧС продолжают работать в сверхсложных и опасных условиях, чтобы страна жила, даже когда риск рядом ежесекундно. Они заходят туда, где опасность еще не миновала, чтобы уберечь других.

Это болезненное напоминание о цене службы и ответственности, которую ежедневно несут спасатели. От имени всей службы выражаю искренние соболезнования семье, близким и побратимам погибшего 

- резюмировал глава ГСЧС.

Антонина Туманова

