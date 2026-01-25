Зірвався з висоти близько 20 метрів: рятувальник-верхолаз загинув у Києві під час ліквідації наслідків удару по енергооб'єкту
Київ • УНН
У Києві на енергооб'єкті загинув 31-річний рятувальник-верхолаз Олександр Питайчук, зірвавшись з висоти 20 метрів. Він ліквідовував наслідки ворожого удару 23 січня.
У Києві на одному з енергообʼєктів загинув рятувальник-верхолаз Олександр Питайчук. Про це повідомила прем'єрка Юлія Свириденко, передає УНН.
Під час ліквідації наслідків удару по енергетиці, який ворог завдав 23 січня, рятувальник зірвався з висоти близько 20 метрів. Від отриманих травм загинув. Світла памʼять Олександру. Мої найщиріші співчуття родині і колегам
Деталі
Інформацію про втрату у великій родині рятувальників підтвердив і голова ДСНС України Андрій Даник.
Під час виконання аварійно-рятувальних робіт на одному з об’єктів енергетики у Києві загинув Олександр Питайчук — рятувальник-верхолаз Головного мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України. Ми втратили людину, яка не просто виконувала свій обов’язок. Він працював між хаосом і нормальним життям містян, аби в будинках було світло і тепло, а у киян — надія, що все буде добре
За словами глави ДСНС, Олександру Питайчуку був лише 31 рік.
Сміливий. Відважний. Щирий. Цілеспрямований. Людина, про яку друзі, рідні та колеги говорять лише добрі й теплі слова. Наразі за кожним увімкненим у квартирі світильником стоїть праця таких, як Олександр. Праця в диму, на висоті, у повітрі та під водою, під загрозою повторних атак, на межі людських можливостей
Він наголосив, що рятувальники ДСНС продовжують працювати в надскладних і небезпечних умовах, аби країна жила, навіть коли ризик поруч щосекунди. Вони заходять туди, де небезпека ще не минула, щоб уберегти інших.
Це болісне нагадування про ціну служби та відповідальність, яку щодня несуть рятувальники. Від імені всієї служби висловлюю щирі співчуття родині, близьким і побратимам загиблого