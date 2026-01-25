Зірвався з висоти близько 20 метрів: рятувальник-верхолаз загинув у Києві під час ліквідації наслідків удару по енергооб'єкту

У Києві на одному з енергообʼєктів загинув рятувальник-верхолаз Олександр Питайчук. Про це повідомила прем'єрка Юлія Свириденко, передає УНН.

Під час ліквідації наслідків удару по енергетиці, який ворог завдав 23 січня, рятувальник зірвався з висоти близько 20 метрів. Від отриманих травм загинув. Світла памʼять Олександру. Мої найщиріші співчуття родині і колегам

Інформацію про втрату у великій родині рятувальників підтвердив і голова ДСНС України Андрій Даник.

Під час виконання аварійно-рятувальних робіт на одному з об’єктів енергетики у Києві загинув Олександр Питайчук — рятувальник-верхолаз Головного мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України. Ми втратили людину, яка не просто виконувала свій обов’язок. Він працював між хаосом і нормальним життям містян, аби в будинках було світло і тепло, а у киян — надія, що все буде добре