Зірвався з висоти близько 20 метрів: рятувальник-верхолаз загинув у Києві під час ліквідації наслідків удару по енергооб'єкту

$43.170.00
50.520.00
ukenru
12:24 • 1662 перегляди
Україна відзначає День Департаменту кібербезпеки СБУ: ключова битва триває" в цифрі"
11:02 • 3754 перегляди
Зеленський обговорив із президентом Литви підтримку енергетики та оборонну співпрацюPhotoVideo
10:05 • 6200 перегляди
росія може застосувати хімічну зброю масового ураження в Україні, якщо війна зайде в глухий кут - ЗМІ
Ексклюзив
08:49 • 10273 перегляди
Тиждень перезапуску майбутнього: астрологічний прогноз на 26 січня - 1 лютого 2026 року
24 січня, 18:16 • 22311 перегляди
Переговори України, рф і США в Абу-Дабі поновляться 1 лютого - журналіст Axios
24 січня, 16:43 • 40803 перегляди
Україна на межі гуманітарної катастрофи через атаки рф на енергетику - гендиректор ДТЕК
Ексклюзив
24 січня, 10:00 • 33574 перегляди
Заклики Кличка до виїзду з Києва: що відбувається з ринком оренди житла у столиці та області
24 січня, 07:25 • 41605 перегляди
рф атакувала Україну двома "Цирконами", знешкоджено 15 з 21 ракети і 357 з 375 дронів
24 січня, 00:59 • 39246 перегляди
Нічний масований удар по Україні: ракети в Києві та влучання "шахедів" у житлові будинки Харкова: наслідки
23 січня, 23:44 • 49199 перегляди
Нічна атака на столицю: Київ та область під масованим ударом дронів, балістики та крилатих ракет
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−8°
2м/с
77%
751мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
ЄСПЛ зобов’язав Україну виплатити екссудді Тандиру компенсацію за утримання в СІЗО25 січня, 03:35 • 19390 перегляди
Морози у США: у Нью-Йорку загинули троє людей25 січня, 04:08 • 7532 перегляди
Трамп анонсував наземні удари по наркокартелях у будь-якій країні Латинської Америки25 січня, 04:33 • 4854 перегляди
Британія створює аналог ФБР: що відомо про нове відомство25 січня, 05:15 • 6316 перегляди
Партизани знищили автомобіль окупантів із цінним вантажем у російському брянськуVideo25 січня, 05:46 • 3978 перегляди
Публікації
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв23 січня, 15:12 • 78279 перегляди
Що ж робити з питанням Донбасу: позиції України, росії та США23 січня, 12:42 • 91472 перегляди
Європі можна, Україні - ні? Чому МВФ вимагає прибрати субсидії та по кому це вдарить найперше
Ексклюзив
23 січня, 08:04 • 103371 перегляди
Від "легендарної" сварки в Овальному кабінеті до порозуміння та розмов про далекобійні ракети: як Зеленський пережив рік переговорів із Трампом22 січня, 16:50 • 97080 перегляди
Як Україні допомагають пережити зиму 2026: світло, тепло і міжнародна солідарність22 січня, 14:43 • 98035 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ігор Клименко
Віталій Кличко
Михайло Федоров
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Абу-Дабі
Європа
Вільнюс
Реклама
УНН Lite
Пройшлися по "правилу двох піц" Безоса: внутрішній чат Amazon вибухнув мемами в очікуванні нових скорочень - ЗМІ24 січня, 11:07 • 17731 перегляди
Фестиваль ліхтарів відкрили у Китаї на честь місячного Нового рокуPhotoVideo24 січня, 08:56 • 18041 перегляди
Даша Квіткова ніжно привітала нареченого і "підколола" його через їхню різницю у віціPhoto23 січня, 12:32 • 34648 перегляди
"Намріяла": Леся Нікітюк стала ведучою Нацвідбору на Євробачення - хто складе їй компаніюPhoto23 січня, 11:14 • 35244 перегляди
"В мене є робота, друзі, батьки": фіналістка "Холостяка" розповіла, чи досі закохана у Тараса Цимбалюка22 січня, 17:56 • 48147 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Шахед-136
Fox News
Іскандер (ОТРК)

Зірвався з висоти близько 20 метрів: рятувальник-верхолаз загинув у Києві під час ліквідації наслідків удару по енергооб'єкту

Київ • УНН

 • 60 перегляди

У Києві на енергооб'єкті загинув 31-річний рятувальник-верхолаз Олександр Питайчук, зірвавшись з висоти 20 метрів. Він ліквідовував наслідки ворожого удару 23 січня.

Зірвався з висоти близько 20 метрів: рятувальник-верхолаз загинув у Києві під час ліквідації наслідків удару по енергооб'єкту

У Києві на одному з енергообʼєктів загинув рятувальник-верхолаз Олександр Питайчук. Про це повідомила прем'єрка Юлія Свириденко, передає УНН.

Під час ліквідації наслідків удару по енергетиці, який ворог завдав 23 січня, рятувальник зірвався з висоти близько 20 метрів. Від отриманих травм загинув. Світла памʼять Олександру. Мої найщиріші співчуття родині і колегам 

- написала Свириденко у Telegram.

Деталі

Інформацію про втрату у великій родині рятувальників підтвердив і голова ДСНС України Андрій Даник.

Під час виконання аварійно-рятувальних робіт на одному з об’єктів енергетики у Києві загинув Олександр Питайчук — рятувальник-верхолаз Головного мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України. Ми втратили людину, яка не просто виконувала свій обов’язок. Він працював між хаосом і нормальним життям містян, аби в будинках було світло і тепло, а у киян — надія, що все буде добре 

- повідомив Даник.

За словами глави ДСНС, Олександру Питайчуку був лише 31 рік.

Сміливий. Відважний. Щирий. Цілеспрямований. Людина, про яку друзі, рідні та колеги говорять лише добрі й теплі слова. Наразі за кожним увімкненим у квартирі світильником стоїть праця таких, як Олександр. Праця в диму, на висоті, у повітрі та під водою, під загрозою повторних атак, на межі людських можливостей 

- додав Даник.

Він наголосив, що рятувальники ДСНС продовжують працювати в надскладних і небезпечних умовах, аби країна жила, навіть коли ризик поруч щосекунди. Вони заходять туди, де небезпека ще не минула, щоб уберегти інших.

Це болісне нагадування про ціну служби та відповідальність, яку щодня несуть рятувальники. Від імені всієї служби висловлюю щирі співчуття родині, близьким і побратимам загиблого 

- резюмував голова ДСНС.

Антоніна Туманова

СуспільствоКиїв
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Опалення
Кабінет Міністрів України
Воєнний стан
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Україна
Київ